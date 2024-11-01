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¿Adiós al aire acondicionado tal y como lo conocemos? Científicos desarrollan una refrigeración de bajo consumo mediante impresión 3D

La Comisión Europea ha identificado la refrigeración elastocalórica como la alternativa más prometedora a las tecnologías de refrigeración convencionales

| etiquetas: frio , consumo , aire acondicionado
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