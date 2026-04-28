La Fiscalía de Madrid estalla contra el juez Peinado: tacha de "meras conjeturas" el juicio a Begoña Gómez

El Ministerio Público solicita el archivo definitivo del caso al considerar que el magistrado fuerza los tipos penales y confunde "deliberadamente" los hechos para sentar en el banquillo a la esposa del presidente La batalla judicial en torno a Begoña Gómez continúa sumando nuevos capítulos. La Fiscalía Provincial de Madrid ha lanzado un durísimo ataque contra el magistrado Juan Carlos Peinado, encargado de la instrucción, calificando sus argumentos para abrir juicio oral como una amalgama de "hipótesis sin base" y "aseveraciones irracionales".
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Si el resto de personas ven claramente que #1 está comiendo mierda, se van a reír de él y lo van a tomar por lo que es, destruyendo así el objetivo de todo este entramado.
Peinado se está pasando demasiado y está dejando ver de forma demasiado burda la mierda que están alimentando a gente como #1, entonces eso… » ver todo el comentario