edición general
20 meneos
29 clics

La Fiscalía de Madrid estalla contra el juez Peinado: tacha de "meras conjeturas" el juicio a Begoña Gómez

El Ministerio Público solicita el archivo definitivo del caso al considerar que el magistrado fuerza los tipos penales y confunde "deliberadamente" los hechos para sentar en el banquillo a la esposa del presidente La batalla judicial en torno a Begoña Gómez continúa sumando nuevos capítulos. La Fiscalía Provincial de Madrid ha lanzado un durísimo ataque contra el magistrado Juan Carlos Peinado, encargado de la instrucción, calificando sus argumentos para abrir juicio oral como una amalgama de "hipótesis sin base" y "aseveraciones irracionales".

| etiquetas: fiscalía de madrid , juez peinado , el juicio , begoña gómez
16 4 0 K 170 politica
5 comentarios
16 4 0 K 170 politica
Supercinexin #2 Supercinexin
Cómo debe ser la prevaricación para que hasta los fachas de la Fiscalía de Madrit le canten la caña al Peinado. Sólo le apoyan Pedrario, Tensk y Anarion, el gabinete de expertos jurídicos del Menéame. Jajajajaja
7 K 89
Quel #1 Quel
Salvar a la soldado Begoña.
:troll:
4 K 34
Andreham #5 Andreham *
#_2 Para que gente como #1 pueda seguir tragando mierda a palazos, hay que hacer ver al resto que no come mierda que no está comiendo mierda, sino "degustando extravagancias".

Si el resto de personas ven claramente que #1 está comiendo mierda, se van a reír de él y lo van a tomar por lo que es, destruyendo así el objetivo de todo este entramado.

Peinado se está pasando demasiado y está dejando ver de forma demasiado burda la mierda que están alimentando a gente como #1, entonces eso…   » ver todo el comentario
1 K 11
lonnegan #3 lonnegan *
Prevaricator 2, esta vez es personal  media
1 K 17
#4 Suleiman
Todo el mundo sabe que la fiscalía de Madrid está manejada por perro sanche.... :troll:
0 K 13

menéame