La Fiscalía de Madrid estalla contra el juez Peinado: tacha de "meras conjeturas" el juicio a Begoña Gómez

El Ministerio Público solicita el archivo definitivo del caso al considerar que el magistrado fuerza los tipos penales y confunde "deliberadamente" los hechos para sentar en el banquillo a la esposa del presidente La batalla judicial en torno a Begoña Gómez continúa sumando nuevos capítulos. La Fiscalía Provincial de Madrid ha lanzado un durísimo ataque contra el magistrado Juan Carlos Peinado, encargado de la instrucción, calificando sus argumentos para abrir juicio oral como una amalgama de "hipótesis sin base" y "aseveraciones irracionales".