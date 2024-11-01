edición general
126 meneos
677 clics
La 'burla' de Mazón en las Corts cuando una diputada de Compromís le reprocha que "se está pegando la vidorra del siglo"

La 'burla' de Mazón en las Corts cuando una diputada de Compromís le reprocha que "se está pegando la vidorra del siglo"

El expresidente de la Generalitat se ríe y saluda desde su escaño en la última fila cuando una parlamentaria le reprocha que esté un martes a mediodía en la playa: "Un gran representante de la España que madruga"

| etiquetas: mazón , burla , valencia , dana
63 63 0 K 444 politica
32 comentarios
63 63 0 K 444 politica
Comentarios destacados:          
A.more #2 A.more
El nuevo presidente le ha puesto complementos para que siga viviendo a cuerpo de rey. Se ríen de la gente. Y la gente aplaude un cambio. Un cambio que solo es seguir riéndose del pueblo. Vergonzoso. Pero siguen votando a esta mafia
18 K 140
imagosg #22 imagosg
#2 Espero que se lo tenga que gastar todo en medicinas...
1 K 17
Bonzaitrax #4 Bonzaitrax
A Mazón le importa todo una mierda. Mientras 229 valencianos morían, él estaba de puterío. Que de gracias que solo se ha reído de élla.
8 K 85
A.more #7 A.more *
#4 se ríen de todo. De los muertos de la Dana. De los del yake. Militares españoles y muy españoles. De los viejos de Madrid. Muchos seguramente habrían votado al PP. De las mujeres con cáncer de Andalucía por su dejadez y su negocio. De todo lo que no sea si beneficio
11 K 101
Aguarrás #9 Aguarrás
#7 Como Ayuso en Madrid.
Pocos Luigis hay para lo hijoputas que son. ¬¬
4 K 60
Tkachenko #1 Tkachenko
Un psicópata de manual
8 K 67
#3 fremen11
Qué lástima que nadie se lo haya llevado por delante
3 K 39
tul #26 tul
#3 seria peor, lo convertirian en una victima
0 K 14
XtrMnIO #8 XtrMnIO
Pues para eso se hizo político de la mafia del PP, para vivir sin dar un palo al agua.
2 K 35
EvilPreacher #15 EvilPreacher
La Dana le ha venido genial. Jubilación anticipada de oro.
1 K 30
elGude #17 elGude
¿Os imagináis lo que pasaría si pillan a uno de izquierdas en la playa asi?

Periodismo de calidad.
2 K 30
Jack29 #19 Jack29 *
#17 Por favor... te imaginas que ademas de pillarle de vacaciones dijeran que esta de lujo analizando sus posibles gastos personales y se la acuse falsamente de que ha cortado flores en peligro de extincion?

Y dicho esto, te imaginas que Manuela Carmena fuese responsable de la muerte de mas de 200 madrlieños (no de 7291, solo 250) y encima no le pesara en la conciencia? Ni dimitiera? Se blindase despues de tener atados los contratos con empresas amigas? y percibiera sueldo vitalicio? Y no dijese nada nadie de su partido? Sabes lo que pasaria? Que Manuela Carmena sería una psicopata de derechas, cosa que no es.  media
4 K 43
elGude #20 elGude
#19 hostia, lo de las flores. Que casi le hacen una moción de censura, la meten en la cárcel y la denuncian ante la ONU.
1 K 27
Jack29 #25 Jack29
#20 creo que vito quiles y esa clase de gente, ndongo etc. estarian convulsionando solo de pensarlo.
0 K 7
yonose #6 yonose
Vaya hijo de puta, darle una paliza es poco.
2 K 28
#13 pirat
Menudos elementos atrae el pp y sus votantes encumbran.
2 K 25
#23 MPPC
#13 Y además, para qué van a cambiar, si les siguen votando.
0 K 10
#28 pirat
#23 También nosotros consumimos porquería yanki, tóxica e innecesaria, financiando ese régimen terrorista...
y luego nos quejamos e indignamos con el genocidio
y los perjuicios para todos nosotros de su insania por soberbia supremacista.
0 K 9
OCLuis #16 OCLuis *
La democracia al final se descubre que es algo para ellos y no para nosotros. Esta se su democracia. Un asesino que por ineptitud se ha cargado a casi 300 personas impune, en la calle, sin haber perdido perdón y cobrando de los familiares de sus víctimas.

Este atropello no debería de consentirlo ningún régimen, y mucho menos si éste se llame a si mismo democracia.
1 K 23
#14 pirat *
Yo de él me iría lejos,
no debería poder caminar tranquilo por la calle.
1 K 22
tricionide #12 tricionide *
Una vergüenza no solo para el pais Valenciano sino para toda España, esperemos que la justicia haga algo de justicia
1 K 21
vviccio #5 vviccio
Como aún es joven no sirve retrasar la causa años esperando a que se muera o tenga demencia así que le aplicarán el procedimiento M.Rajoy o tal vez si contrae una enfermedad terminal como Zaplana...
1 K 21
elgranpilaf #10 elgranpilaf
Una burla es que este tiparracco siga viviendo de la espalda de la gente y no esté en la cárcel
1 K 17
#18 JanSolo
Se esta dejando la barba para que no lo reconozcan por la calle al cabr000n de el.
1 K 14
Mark_ #24 Mark_
Me llevan preso a mi.
0 K 13
Delrio #27 Delrio
Que tenga un puesto de diputado ya es suficiente burla.
1 K 13
zanguangaco #29 zanguangaco
La vida cañón.
0 K 13
ipanies #32 ipanies
No sé a quién se la suda más las víctimas, a este tipo o a los valencianos que van a volver a darles el gobierno a los delincuentes y los fachas.
0 K 12
#11 Onaj
Bueno, a ver, no nos pongamos exquisitos. Todos los que están ahí trabajan una mierda y cobran más del doble del salario medio de la región.

El dineral que se lleva el señor por no trabajar es un dinero que se aprobó en esa cámara.
0 K 11
kavra #31 kavra
soy plenamente consciente y orgulloso de lo comedidos que somos en este pais desde el momento que a este infraser no le ha reventado la cabeza ningún familiar de las víctimas de su incompetencia.
0 K 10
vilgeits #30 vilgeits
Y se seguira riendo de ella. Este y el resto de psicopatas, chorizos y criminales que constituyen la mayoria de las casta politica de nuestro pais. Lo haran con nuestra complicidad y nuestra desidia. Hay una maquinaria para controlarnos y ellos manejan los mandos. Si alguien se cree que por poner un papelito en una urna cada 4 años va a cambiar algo es que es complice de esta estafa o le falta un hervor.
0 K 7
Dib8 #21 Dib8
Y esperaos que gobiernen.
0 K 6

menéame