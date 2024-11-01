La 'burla' de Mazón en las Corts cuando una diputada de Compromís le reprocha que "se está pegando la vidorra del siglo"

El expresidente de la Generalitat se ríe y saluda desde su escaño en la última fila cuando una parlamentaria le reprocha que esté un martes a mediodía en la playa: "Un gran representante de la España que madruga"
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Pocos Luigis hay para lo hijoputas que son.
Periodismo de calidad.
Y dicho esto, te imaginas que Manuela Carmena fuese responsable de la muerte de mas de 200 madrlieños (no de 7291, solo 250) y encima no le pesara en la conciencia? Ni dimitiera? Se blindase despues de tener atados los contratos con empresas amigas? y percibiera sueldo vitalicio? Y no dijese nada nadie de su partido? Sabes lo que pasaria? Que Manuela Carmena sería una psicopata de derechas, cosa que no es.
y luego nos quejamos e indignamos con el genocidio
y los perjuicios para todos nosotros de su insania por soberbia supremacista.
Este atropello no debería de consentirlo ningún régimen, y mucho menos si éste se llame a si mismo democracia.
no debería poder caminar tranquilo por la calle.
El dineral que se lleva el señor por no trabajar es un dinero que se aprobó en esa cámara.