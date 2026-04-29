Las paguitas y las subvenciones: guía rápida

1- Cualquier percepción de dinero público sin contraprestación que reciba alguien que no sea yo será considerada una paguita.

El hecho de dar esas paguitas es profundamente antipatriótico y corrupto.

Su existencia es una conspiración para perjudicarme.

2- Cualquier percepción de dinero público sin contraprestación que reciba yo será considerada una subvención, prestación o ayuda.

El hecho de no darme esa prestación es profundamente antipatriótico y corrupto.

Su ausencia es una conspiración para perjudicarme.