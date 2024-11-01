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Tu derecho a la vivienda

Tu derecho a la vivienda  

La viñeta de Manel fontdevila

| etiquetas: vivienda , derecho , especulación
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16 comentarios
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Comentarios destacados:    
Asimismov #1 Asimismov
Si esto es lo que pasa con la vivienda cuando se comercializa como un buen de mercado, nos vamos a reír mucho cuando declaren insostenible la sanidad pública y la privaticen y dejemos de ser pacientes a ser clientes.
6 K 85
#3 surco *
#1 Vale, entonces sacamos la vivienda del mercado. Tiramos su valor un 40%. Paramos la construcción. Mandamos 1 millón de tíos al paro. Los ayuntamientos dejan de percibir impuestos. Los bancos quiebran al no tener contravalor suficiente para avalar todos los créditos hipotecarios de España que ya estan dados. El crédito se restringe. Las empresas cierran. El paro se multiplica. El déficit se dispara. Las pensiones se van a tomar pir el culo. La prima de riesgo se vuelve loca.. ....sigo? O nos ponemos a analizar las cosas con un poco de seriedad?
Porque lo del 2008 fue solo un parón de demanda, aquí hablamos de sacar el referente del ahorro de toda España del mercado. CON DOS COJONES FONSECA
3 K 1
CerdoJusticiero #4 CerdoJusticiero
#3 Un pico de seriedad es eso de pillar un comentario de alguien hablando de un problema estructural de nuestra sociedad y dar a entender que o no se hace nada o se trata de arreglar de golpe de un día para otro, ¿no?

Yo llamaría de otra forma a lo que has hecho en tu comentario, pero luego me strikean.
2 K 38
#6 surco *
#4 No, un pico de seriedad es dejar de soltar sloganes de primero de primaria ( no lo digo por el comentario anterior, lo digo pir casi todos los que comentan sin tener ni idea) y hacer planes estructurados de vivienda
Y no, el problema no es estructural. Tiene soluciones lo que pasa es que no Dan votos y a nadie le sale de los cojones. Y eso si, no se arreglan en 1 año.
1 K 24
Asimismov #7 Asimismov
#3 pues ya verás cuando cierren hospitales públicos y los cedan a gestión privada,
0 K 13
#8 surco
#7 Si seguimos sin invertir en sanidad pública, pasará. Igual que si seguimos hinchandonos a cobrar impuestos en lugar de hacer VPO en alquiler, por ejemplo
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chemari #14 chemari *
#3 Tantas falacias juntas que no sabe uno por donde empezar. Aunque creo que la falacia de la pendiente resbaladiza lo resume bastante bien.

Pero bueno, ahí llevas un oscar a la película que te has montado, y a tu "analisis con seriedad" xD
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Mltfrtk #13 Mltfrtk
¿Votas, lo notas?  media
2 K 39
FunFrock #5 FunFrock
Muy bien, ya tiene su imagen para que la gente sepa que el problema es siempre los otros, no los que gestionan
2 K 29
Ludovicio #15 Ludovicio
#5 ¿Quien gestiona según tu?
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Expat_Guinea_Ecuatorial #2 Expat_Guinea_Ecuatorial
La poblacion aumentando a un ritmo brutal, que sobrepasa con mucho la construccion de vivienda pero la culpa es del empedrado y de los especuladores. Veo que no se va a solucionar el problema porque da muchos votos esto de tener a las masas movilizadas contra los molinos
3 K 17
#16 nacho_lobez
#2 La viñeta es clara: la culpa es del político que no regula porque es amigo del "emprendedor" (cuando no es él mismo directamente).

Las competencias de vivienda está en manos de las comunidades autónomas y las comunidades con la peor situación resulta que son del PP. No creo que al PP le beneficie usar este problema como distracción.
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oceanon3d #11 oceanon3d
Entre para ver el voto negativo ... el de siempre.
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oceanon3d #12 oceanon3d *
¿Entras a comentar tras votar negativo?

Para Findeton que me tedra ignorado como a casi todos.
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Findeton #9 Findeton *
Todos los años hay 250k nuevos hogares en España, y sólo 100k nuevas viviendas. Los políticos han prohibido construir en el 95.7% del suelo en España. Pero eso si, la culpa de la situación es de los malvados especuladores.
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Ludovicio #10 Ludovicio
#9 ¿Otra vez con la pesadilla del 95,7%? Nada de esto se va a solucionar porque se permita construir en mitad de un parque nacional o de un polígono.

Hay suelo para construir de sobra.
1 K 27

menéame