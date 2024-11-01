La derecha se inventa que en España pagamos más impuestos que en los países nórdicos

La derecha no para de mentir sobre los impuestos en España, y ahora se han sacado de la manga que aquí se pagan más impuestos que en los países nórdicos. Atentos al truco que utilizan para engañar a la gente.
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Solo pagamos más impuestos que nunca para tener peor servicio en todo. Lamentable gestión que ni si quiera merece compararse con países nórdicos, o ser un problema izquierda derecha
Les puedo enseñar mi nómina
Más lo que pago de aportación al paro y pensión a parte con el salario neto.