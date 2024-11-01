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La derecha se inventa que en España pagamos más impuestos que en los países nórdicos

La derecha se inventa que en España pagamos más impuestos que en los países nórdicos

La derecha no para de mentir sobre los impuestos en España, y ahora se han sacado de la manga que aquí se pagan más impuestos que en los países nórdicos. Atentos al truco que utilizan para engañar a la gente.

| etiquetas: derecha , impuestos , fake news , manipulacion , paises nordicos
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7 comentarios
11 3 0 K 151 politica
karakol #1 karakol
Ya lo decía el periodista franquista Emilio Romero: “La derecha gobierna para doscientas familias y eso no da para votos suficientes, por eso, para ganar unas elecciones, la derecha tiene que mentir.”
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#5 DenisseJoel
#1 ¿Y los retarders que apoyan esos discursos en redes sociales, qué ganan?
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#2 Comorr
Comprobar nóminas y calcular impuestos no es taaan difícil

Solo pagamos más impuestos que nunca para tener peor servicio en todo. Lamentable gestión que ni si quiera merece compararse con países nórdicos, o ser un problema izquierda derecha
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TipejoGuti #3 TipejoGuti
#2 Por lo que leo Vives en una comunidad donde gobierna la derecha que efectivamente le tiene alergia a la sanidad, educación, servicios sociales y hasta a la decencia.
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curaca #6 curaca
#3 La sanidad en Cataluña, es puntera ¿no?
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vviccio #7 vviccio
Venden soluciones para problemas imaginarios y esas soluciones luego crearán otros problemas que antes no había.
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Don_Pixote #4 Don_Pixote
Como casi danés que soy, después de más de una década

Les puedo enseñar mi nómina xD
Más lo que pago de aportación al paro y pensión a parte con el salario neto.
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menéame