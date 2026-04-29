José Sacristán: "Los jóvenes no tienen la más puta idea de lo que es una dictadura"

"Estar al lado de Fernando era un lujo, estar al lado de cierta gente como Miguel Delibes, José Luis Sampedro, Ernesto Sábato, Saramago. Al lado de ellos aunque no quisieras tenías que ser mejor persona porque la impunidad no cabía. Al lado de Fernando aprendí muchas cosas como ejercer la profesión de actor en un país como éste, sin caer en espejismos o falsas alarmas". José Sacristán (Madrid, 1937) nos atiende en el teatro Bellas Artes de Madrid, donde esta noche estrena 'El hijo de la cómica'.