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José Sacristán: "Los jóvenes no tienen la más puta idea de lo que es una dictadura"

"Estar al lado de Fernando era un lujo, estar al lado de cierta gente como Miguel Delibes, José Luis Sampedro, Ernesto Sábato, Saramago. Al lado de ellos aunque no quisieras tenías que ser mejor persona porque la impunidad no cabía. Al lado de Fernando aprendí muchas cosas como ejercer la profesión de actor en un país como éste, sin caer en espejismos o falsas alarmas". José Sacristán (Madrid, 1937) nos atiende en el teatro Bellas Artes de Madrid, donde esta noche estrena 'El hijo de la cómica'.

| etiquetas: sacristán , franquismo , teatro , politica
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5 comentarios
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Un_señor_de_Cuenca #2 Un_señor_de_Cuenca
Ahora no tenemos a Fernando Fernán Gómez o a Ernesto Sábato, pero tenemos a Vito Quiles y el Alvise para guiarnos.
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#3 Albarkas
Pues tiene toda la razón. La mayoría de los descerebrados que quieren "mano dura" es para que se la apliquen a los demás.
Como son gente sin empatía no se plantean que esa mano dura se ejerza contra ellos.
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#1 Grahml
Sin duda guarda el espíritu de Fernando Fernán Gómez  media
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haprendiz #5 haprendiz
Sacristán habla con conocimiento de causa, no se lo han contado.

Cuando los de su generación desaparezcan, la libertad será la esclavitud.
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#4 Mengüi
Como las cosas reposadas, Sacristán ha ido ganando con el tiempo.
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