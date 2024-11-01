El policía de la caja B del PP denuncia “presiones” de los mandos para no incluir a Rajoy como perceptor de dinero negro

El inspector jefe de Policía Manuel Morocho, investigador principal de los casos de corrupción del Partido Popular Gürtel y caja B, ha declarado este miércoles ante el tribunal del caso Kitchen que el espionaje a Luis Bárcenas y su familia no tenía nada que ver con las pesquisas que él realizaba a las órdenes del juez Pablo Ruz y que se hizo a sus espaldas y las del magistrado. También ha relatado las “presiones” que sufrió de la “cadena de mando” que el Gobierno del Partido Popular había puesto en la Policía para que no incluyera el nombre
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No doy crédito.
Ilegalización del PP ya!!! Y sacar de sus puestos a todos aquellos que colocó la organización delictiva en las instituciones para seguir delinquiendo.
Todo lo demás son chapuzas y parches.
Imad al inspector de la UDEF, el tío que se supone que tiene que investigar el percal, dándose cuenta de que sus propios jefes le están haciendo la cama para proteger al PP. Es de película de serie B. Usan la pasta de nuestros impuestos para montar un dispositivo digno de Mortadelo… » ver todo el comentario