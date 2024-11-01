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El policía de la caja B del PP denuncia “presiones” de los mandos para no incluir a Rajoy como perceptor de dinero negro

El policía de la caja B del PP denuncia “presiones” de los mandos para no incluir a Rajoy como perceptor de dinero negro

El inspector jefe de Policía Manuel Morocho, investigador principal de los casos de corrupción del Partido Popular Gürtel y caja B, ha declarado este miércoles ante el tribunal del caso Kitchen que el espionaje a Luis Bárcenas y su familia no tenía nada que ver con las pesquisas que él realizaba a las órdenes del juez Pablo Ruz y que se hizo a sus espaldas y las del magistrado. También ha relatado las “presiones” que sufrió de la “cadena de mando” que el Gobierno del Partido Popular había puesto en la Policía para que no incluyera el nombre

| etiquetas: caja b , pp , presiones mando policial , rajoy , dinero negro
29 5 0 K 159 politica
9 comentarios
29 5 0 K 159 politica
Aguarrás #1 Aguarrás
Oh surprise, la cúpula Policial está pringada, untada y trabajando para el Partido Popular.
No doy crédito. :troll:
5 K 63
SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
Como si dice misa. La jueza defensora ya determinó que todos los criminales se irán de rositas. Cuanto más hable peor para él y mejor para todos y cuanto peor para todos mejor, mejor para mí el suyo beneficio político
3 K 43
#8 Suleiman
"No se que haces aquí si deberias estar muerto" Alucinante... Y aquí no va a pasar nada...
1 K 27
ipanies #5 ipanies
Todo esto solo nos deja un camino...
Ilegalización del PP ya!!! Y sacar de sus puestos a todos aquellos que colocó la organización delictiva en las instituciones para seguir delinquiendo.
Todo lo demás son chapuzas y parches.
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Imag0 #4 Imag0
Tira de la manta cojones!
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#9 Onaj
El jefe de la UDEF entonces, Manuel Vázquez, llegó a advertirle de que había cometido “un error” por incluir entre los donantes del Partido Popular a Ignacio López del Hierro, empresario casado entonces con la secretaria general del Partido Popular María Dolores de Cospedal. Uno de sus jefes, José Manuel Álvarez Luna, le explicó que él era “amigo de Villarejo”.
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Marco_Pagot #6 Marco_Pagot
Es que es para quemarlo todo, de verdad. Lo de la Kitchen ya no es que sea corrupción, es que es mafia pura y dura operando desde las entrañas del Estado. Cosa, que por otra parte, ya sabíamos pero algunos olvidan.

Imad al inspector de la UDEF, el tío que se supone que tiene que investigar el percal, dándose cuenta de que sus propios jefes le están haciendo la cama para proteger al PP. Es de película de serie B. Usan la pasta de nuestros impuestos para montar un dispositivo digno de Mortadelo…   » ver todo el comentario
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jdmf #7 jdmf
Pero si lo tienen muy fácil, en vez de decir que el receptor de los fondos es Mariano Rajoy, que digan que el receptor es un tal M(punto)Rajoy, que no se sabe quién és.!!
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#3 hackerman
Casos aisladossss one more time que cosas
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menéame