El policía de la caja B del PP denuncia “presiones” de los mandos para no incluir a Rajoy como perceptor de dinero negro

El inspector jefe de Policía Manuel Morocho, investigador principal de los casos de corrupción del Partido Popular Gürtel y caja B, ha declarado este miércoles ante el tribunal del caso Kitchen que el espionaje a Luis Bárcenas y su familia no tenía nada que ver con las pesquisas que él realizaba a las órdenes del juez Pablo Ruz y que se hizo a sus espaldas y las del magistrado. También ha relatado las “presiones” que sufrió de la “cadena de mando” que el Gobierno del Partido Popular había puesto en la Policía para que no incluyera el nombre