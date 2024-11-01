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"Ojalá estallara una guerra, SERÍA FELIZ M4T4NDO a tíos como tú". Denuncia de Rubén Sánchez

"Ojalá estallara una guerra, SERÍA FELIZ M4T4NDO a tíos como tú". Denuncia de Rubén Sánchez

"Que no te pille por la calle". "Ojalá estallara una guerra, sería feliz matando a tíos como tú". Acabo de denunciar a otro ultra en los juzgados por amenazas Usa el perfil @andydocio en Instagram. Se llama Andrés Docio Ortiz y es un informático de Madrid.

| etiquetas: ruenn sánchez , ultra , denuncia
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50 comentarios
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Comentarios destacados:            
#4 Leon_Bocanegra
A ver , Andrés Docio, en estos momentos toda la derechusma está en otra noticia defendiendo a Vito Quiles. Vas a tener que esperar un rato para que alguien salga en tu defensa
26 K 277
SeñorPresunciones #9 SeñorPresunciones
#4 Dice ser Ingeniero de datos. Menuda lumbrera, lo pillan con una simple búsqueda en Google. De verdad que no cabe un tonto más en este país.
19 K 185
skaworld #11 skaworld *
#9 si no sabes trolerar... no sabes informática

www.youtube.com/watch?v=hhP3vZAkR8g
9 K 95
thorpedo #14 thorpedo *
#6 no jodas este mendrugo no es informático , es el típico que maneja Excel y se cree ingeniero de datos #11
3 K 35
#18 mrM4 *
#9 #14 su cargo anterior era director de operaciones en una cafeteria... madre mia!
4 K 57
manbobi #32 manbobi
#18 Ejecutivo o no ejecutivo?
0 K 11
sat #13 sat
#9 Le jackiaron la cuenta
2 K 34
MiguelDeUnamano #12 MiguelDeUnamano
#4 A saber cuantos de esos desearán lo mismo, delatores es evidente que hay bastantes.
1 K 25
#45 CuiProdestHocBellum
#12 Ya he dicho muchas veces que tienen "listas" desde hace tiempo. Solo tienes que tener estómago como para adentrarte en el submundo de los canales de Telegram de la derechusma... El que piense que no van a cumplir sus amenazas cuando tengan la oportunidad es que es mas estúpido que estos ultras nazis. Toca empezar a prepararse para resistir lo que viene.
1 K 25
Supercinexin #39 Supercinexin *
#4 Tranquilo: YouTube ya ha salido en su ayuda y han cancelado el vídeo. Ojalá se dieran tanta prisa estas RRSS en cancelar las amenazas de muerte, los acosos, los insultos y todas las agresiones de los derechistas, pero qué va, para eso ancha es Castilla porque es la libertá. Ahora en cuanto expones al acosador uy uy uy uy sensuren sensuren polfavó que sale mi nombre que Rumén Sanxe me ha sacao mi nombre en su canal ayúdenme techno-fachas polfavó...

Hijos de perra.

#20
6 K 74
SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
Este hombre se va a forrar con tanto borrego suelto.
22 K 233
#19 omega7767
#2 dudo que duerma bien con tanta amenaza de locos
12 K 143
Expat_Guinea_Ecuatorial #22 Expat_Guinea_Ecuatorial
#19 Los verdaderamente peligrosos no creo que vayan amenazando publicamente en redes, van directos a la accion. Vease los casos en USA, el asesino de Kirk o los multiples intentos de matar a Trump no tenian demandas previas como si puede poner el de Facua
8 K -17
Andreham #24 Andreham
#22 Buen intento de dar pena por muertos y atentados a la derecha, has estado bien fino ahí.
6 K 51
Expat_Guinea_Ecuatorial #26 Expat_Guinea_Ecuatorial *
#24 Vaya, es verdad, voy a comentar una agresion a alguien de izquierdas como aquel humorista Jaime Caravaca que fue agredido por el padre del bebe sobre el cual el humorista habia hecho comentarios sexualizantes
4 K -30
Raziel_2 #30 Raziel_2
#26 Tienes aqui una lista de activistas asesinados:
es.wikipedia.org/wiki/Categoría:Activistas_asesinados

Para que la realidad no estropee tu sesgo.
8 K 85
Expat_Guinea_Ecuatorial #34 Expat_Guinea_Ecuatorial *
#30 Gracias por la lista pero estoy hablando de casos recientes de pirados en solitario como en el caso del meneo, ahi viene mucha gente asesinada por dictaduras como en Argentina. Si quieres que empecemos a contar podemos mirar al mundo entero y toda la historia
0 K 10
Raziel_2 #35 Raziel_2
#34 En tu cabeza, Charlie Kirk es uno de muchos. La realidad es que en el mundo en general, los que mueren son los otros, gente anonima que se enfrenta a corporaciones, narcos o gobiernos corruptos y que nunca salen bien parados.

Tienes a gente muriendo en Rusia/Ucrania, Libano y Palestina ahora mismo, pero tu solo te acuerdas de un miserable cabrón que solo esparcia odio.
1 K 15
#25 Alcalino
#22 Si, pero esos que son verdaderamente peligrosos, se ven animados por los cobardes que ladran mucho pero no hacen nada.

Por eso, no hay que menospreciar sus ladridos... porque ellos ladran para que otros muerdan.
2 K 39
Ilunabarra #40 Ilunabarra
#22 Matar es un delito y amenazar otro. Ya si eso un juez dirá. 5 tildes te faltan.
0 K 10
#27 Lacasito.Pérez
#19 Sin duda: si me ofrecen forrarme a cambio de dejar de dormir bien ... lo tengo clarísimo.
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Supercinexin #33 Supercinexin
#27 Dormir bien, ¿no? Yo también lo tengo clarísimo.

Si no lo tienes claro es porque duermes todo lo que te sale de los cojones, nunca has tenido problemas de ansiedad, ni bebés a cargo, ni nada.
2 K 36
Deviance #41 Deviance *
#19 Con la pasta que les va a sacar/está sacando yo llamaría a un par de "amigos" a solucionar el problema...... ejemmm .... o lo solucionaría yo mismo.
CC: #33
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SeñorPresunciones #37 SeñorPresunciones
#19 Eso es cierto.
0 K 14
chemari #36 chemari
#2 A estas alturas debe estar ya pagándose el segundo chalet en la playa xD
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mikelx #7 mikelx
No entiendo el odio que le tiene la deecha a este hombre.
6 K 76
#8 harverto
#7 La derecha odia la verdad como los vampiros a la luz
14 K 141
MiguelDeUnamano #10 MiguelDeUnamano
#7 Es un tipo decente, eso es inaceptable para ellos.
21 K 208
Eibi6 #17 Eibi6 *
#7 sale en la tele, todo el que salga en la tele debe decir Perro caca, viva Feijoo y viva Abiscal... Por eso buscan hacer estás campañas asquerosas en los márgenes de las redes donde la gente que las ve ya está indignadisima por todo y se traga y se retroalimenta con los discursos de odiar al que no piensa como y; en los canales generalistas es más difícil
3 K 48
Apotropeo #6 Apotropeo
La culpa siempre es del informático.
:troll:
6 K 74
#3 Suleiman
Es facil de localizar al personaje en linked....
6 K 62
manbobi #5 manbobi *
#3 Y su pelo champiñón. Me da que sus perfiles van a durar poco.
2 K 23
#1 Leclercia_adecarboxylata
Por un momento creí que era un post de Trump.
2 K 48
Oghaio #20 Oghaio
#1 Ojo, han retirado el vídeo...
2 K 51
#23 fuemsa2004 *
no es ingeniero , es técnico superior (fp), pero muy listo no debe ser, pues su formación es en sitios privados, donde solo van los que no tienen nota para la pública, sitos donde no es muy difícil aprobar, que para eso pagas, es un cayetano de libro....
5 K 42
celyo #31 celyo
#23 al menos hará una decada el acceso público a la FP estaba muy diezmado. Al menos había 1 plaza por cada 2
0 K 16
#28 wonsterboy *
Y no me cabe duda, vivimos rodeados de gente espeluznante. No somos ni mejores ni peores que la gente del primer tercio del siglo XX. Solo cambia el contexto. A muchos se les reconoce por frases como "todo es fascimo" o "hoy toca justicia buena".
2 K 36
#16 PerritaPiloto
Lo listos que se creen algunos por sustituir vocales por números para que el algoritmo no les detecte. Igual creen tener un atenuante o eximiente porque creen que "M4T4R" no es lo mismo que "matar".
2 K 29
#38 Tiranoc
#16 Pero en este caso veo apropiado que escriba así, un tío que desea que estalle una guerra para ir matando gente, como si sus adversarios no supieran defenderse, se le permite ese tipo de triquiñuelas para que piense que es el más listo de clase. Yo creo que esta gente se cree que son la reencarnación del Cid y que podrían salir victoriosos estando siempre en primera línea de combate.
0 K 7
UnoYDos #43 UnoYDos *
#16 No voy a decir que eso no sea así, porque no lo se. Pero antes era muy habitual ponerse nombres así en chats de IRC, nada que ver con algoritmos. Por no hablar de que no creo que los algoritmos sean tan tontos. La sustitucion por numeros es algo ampliamente conocido y usado, hasta los generadores de diccionarios lo tienen en cuenta.
0 K 7
#46 PerritaPiloto
#43 Una cosa un nick, o la tipica sustitucion de letras por numeros en las contraseñas, para evitar que esten en diccionarios.

Este listillo lo hace en una palabra para despistar la IA de moderación de contenidos.
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UnoYDos #47 UnoYDos *
#46 No sé. Yo he sido moderador servidores de IRC y este tipo de cosas para palabras prohibidas las teníamos contempladas en los bots sin ningun tipo de problema. Se me escapa por que Meta no es capaz de detectarlo. Quizás sea algun tema de recursos debido al volumen de datos, no se. O simplemente no quieren.
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ur_quan_master #49 ur_quan_master *
#16 depende de lo h1j0put4 que sea el ju3z de turno. Igual tiene hasta suerte y lo da por bueno
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chemari #42 chemari *
Buena suerte buscando trabajo a partir de ahora. Seguro que cualquier empresa se alegra de contratar a alguien que SERIA FELIZ MATANDO. Se acaba de joder su futuro laboral el muy gilipollas xD
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#50 fingulod
#42 Cualquier español de bien se sentirá feliz de alguien que sería feliz matando putos rojos.

Lo que ha hecho es hacer méritos, ya que de luces no anda muy sobrado, a ver si con esto le contratan para cerrar campañas del PP o algo así.
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#21 euacca
Me pregunto si se puede vivir de recibir y denunciar amenazas y bulos.
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#29 wonsterboy
#21 Supongo... hasta que te salga un tumor maligno. El estrés siempre pasa factura, pregúntale a Spiriman.
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IkkiFenix #15 IkkiFenix
Pues este mensaje bien para que la gente no se dediquen alegremente a lanzar amenazas personales, y también para los que piden que llevemos el carnet en la boca para identificarnos en internet y esta en contra del anonimato. Si hay un delito se puede denunciar en los juzgados.
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chemari #48 chemari *
#0 el video ha sido retirado. Se sabe por que? Es posible que haya metido la pata dando nombres?
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menéame