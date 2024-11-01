"Ojalá estallara una guerra, SERÍA FELIZ M4T4NDO a tíos como tú". Denuncia de Rubén Sánchez

"Que no te pille por la calle". "Ojalá estallara una guerra, sería feliz matando a tíos como tú". Acabo de denunciar a otro ultra en los juzgados por amenazas Usa el perfil @andydocio en Instagram. Se llama Andrés Docio Ortiz y es un informático de Madrid.
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www.youtube.com/watch?v=hhP3vZAkR8g
Hijos de perra.
#20
es.wikipedia.org/wiki/Categoría:Activistas_asesinados
Para que la realidad no estropee tu sesgo.
Tienes a gente muriendo en Rusia/Ucrania, Libano y Palestina ahora mismo, pero tu solo te acuerdas de un miserable cabrón que solo esparcia odio.
Por eso, no hay que menospreciar sus ladridos... porque ellos ladran para que otros muerdan.
Si no lo tienes claro es porque duermes todo lo que te sale de los cojones, nunca has tenido problemas de ansiedad, ni bebés a cargo, ni nada.
CC: #33
Este listillo lo hace en una palabra para despistar la IA de moderación de contenidos.
Lo que ha hecho es hacer méritos, ya que de luces no anda muy sobrado, a ver si con esto le contratan para cerrar campañas del PP o algo así.