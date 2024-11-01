edición general
29 meneos
32 clics
El escándalo de la endogamia universitaria explicado con la familia De Paco: el padre le dirigió la tesis a la esposa y al hijo y ella a la hija

El escándalo de la endogamia universitaria explicado con la familia De Paco: el padre le dirigió la tesis a la esposa y al hijo y ella a la hija

El consejero de Cultura del Gobierno de Ayuso consiguió un sobresaliente cum laude por una tesis que le dirigió su padre, Mariano de Paco Moya. Este también dirigió la tesis de su esposa, Virtudes Serrano. Y esta a su vez codirigió la tesis de la hija del matrimonio.
La Universidad de Murcia señala a Público que lo ocurrido con las tres tesis doctorales de la familia De Paco es "aparentemente impropio", pero defiende que no se produjo nada ilegal.
La normativa estatal no contempla ningún tipo de prohibición en este sentido y solo seis de las

| etiquetas: pp , mariano de paco moya , universidad de murcia
21 8 0 K 179 MADRID
14 comentarios
21 8 0 K 179 MADRID
Comentarios destacados:    
makinavaja #1 makinavaja
Como ha sido "toda la vida".... :-D :-D :-D :-D
4 K 70
#11 concentrado
#1 Es que no veo el problema, esta familia no hace más que formar doctores para la sociedad :troll:
0 K 19
skaworld #5 skaworld
Los adalides de la meritocracia.

Puede ser aparentemente impropio, pero no se equivoque, es la cacicada de toda la vida y como tal, perfectamente legal.
1 K 23
Asimismov #9 Asimismov *
¿Y la tesis doctoral de Paco Camps en la Universidad Miguel Henández de Elche, sigue siendo "secreta"?
0 K 13
Chinchorro #4 Chinchorro
Pues como en la judicatura.
0 K 12
Anfiarao #3 Anfiarao
Gracias a las mierdas del partido porcino, estar en posesión de un doctorado tiene cada vez menos valor

Todo lo que toca el pp se convierte en mierda
0 K 12
#6 mcfgdbbn3 *
#3: La universidad ya era así de antes. :-P
También hay que decir una cosa: de unos padres que trabajan en la universidad es más probable que salgan hijos con una buena capacidad de estudio y adquieran buenos hábitos de manera que lleguen a puestos similares en el futuro. Es decir, es poco probable que cuando estén esos hijos en el instituto le rían la gracia al nene cuando desobedezca a los profesores o llegue con 7 suspensos (como Raúl, el jugador del Real Madrid) a la evaluación final.
0 K 12
Raziel_2 #13 Raziel_2
#6 Si, o conocer el sistema de enseñanza lo suficiente como para sacarse de encima a ese profesor "molesto" que no le pone la nota que su hijo se "merece", via tapeo con el inspector educativo de turno.
0 K 11
#8 srskiner
Parece como si dirigir una tesis fuera estar en el tribunal de la tesis.
0 K 10
alephespoco #14 alephespoco
Esto ni es nuevo ni es nada raro, quizá hay universidades donde esto estaba peor visto, pero escuchar el mismo apellido una y otra vez en la misma facultad lamentablemente cuando yo estuve (hace años ya) era algo normal.
PD: Que diga que esto ha pasado siempre no significa que esté mal, pero la endogamia en la universidad española es algo... que viene de lejísimos y que probablmente sea una de sus mayores lacras.
0 K 10
Catacroc #2 Catacroc
La clasica meritocracia nepotista de siempre.
0 K 10
#7 eugeniodl
No sé por qué se arma este alboroto, la mujer y los hijos son buenísimos y, además hay que tener en cuenta que sólo sacaron sobresaliente y pudieron sacar Cum Laude.
0 K 9
#10 To_lo_loco
Esa endogamia intelectual tiene los mismos efectos que las endogamias monárquicas.

Pero no gusta verse en el espejo y hablar de estas cosas…

El mundo está como esta porque el producto de esos fenómenos es el que es.
0 K 7

menéame