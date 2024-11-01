El escándalo de la endogamia universitaria explicado con la familia De Paco: el padre le dirigió la tesis a la esposa y al hijo y ella a la hija

El consejero de Cultura del Gobierno de Ayuso consiguió un sobresaliente cum laude por una tesis que le dirigió su padre, Mariano de Paco Moya. Este también dirigió la tesis de su esposa, Virtudes Serrano. Y esta a su vez codirigió la tesis de la hija del matrimonio.

La Universidad de Murcia señala a Público que lo ocurrido con las tres tesis doctorales de la familia De Paco es "aparentemente impropio", pero defiende que no se produjo nada ilegal.

La normativa estatal no contempla ningún tipo de prohibición en este sentido y solo seis de las