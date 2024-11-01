El escándalo de la endogamia universitaria explicado con la familia De Paco: el padre le dirigió la tesis a la esposa y al hijo y ella a la hija

El consejero de Cultura del Gobierno de Ayuso consiguió un sobresaliente cum laude por una tesis que le dirigió su padre, Mariano de Paco Moya. Este también dirigió la tesis de su esposa, Virtudes Serrano. Y esta a su vez codirigió la tesis de la hija del matrimonio.
La Universidad de Murcia señala a Público que lo ocurrido con las tres tesis doctorales de la familia De Paco es "aparentemente impropio", pero defiende que no se produjo nada ilegal.
La normativa estatal no contempla ningún tipo de prohibición en este sentido y solo seis de las
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Puede ser aparentemente impropio, pero no se equivoque, es la cacicada de toda la vida y como tal, perfectamente legal.
Todo lo que toca el pp se convierte en mierda
También hay que decir una cosa: de unos padres que trabajan en la universidad es más probable que salgan hijos con una buena capacidad de estudio y adquieran buenos hábitos de manera que lleguen a puestos similares en el futuro. Es decir, es poco probable que cuando estén esos hijos en el instituto le rían la gracia al nene cuando desobedezca a los profesores o llegue con 7 suspensos (como Raúl, el jugador del Real Madrid) a la evaluación final.
PD: Que diga que esto ha pasado siempre no significa que esté mal, pero la endogamia en la universidad española es algo... que viene de lejísimos y que probablmente sea una de sus mayores lacras.
Pero no gusta verse en el espejo y hablar de estas cosas…
El mundo está como esta porque el producto de esos fenómenos es el que es.