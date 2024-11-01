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Argentina: 'Nuestra consigna es entregar el país al privado con un esquema que sea irreversible'

Argentina: 'Nuestra consigna es entregar el país al privado con un esquema que sea irreversible'

El titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher, expuso detalles del enfoque que impulsa el Gobierno para avanzar con privatizaciones. En ese marco, afirmó: “Estamos madurando las condiciones previas para que, si alguien quiere venir a reestatizar AySA, por ejemplo, le salga carísimo al país y tenga que enfrentar penalidades internacionales”.

| etiquetas: argentina , privatizaciones , diego chaher , milei , empresas públicas
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20 comentarios
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Comentarios destacados:      
Supercinexin #1 Supercinexin
Evidentemente, una vez privatizado ya es prácticamente imposible recuperar algo.

El liberalismo destruye y roba. Por eso los políticos de derechas son gente ramplona y ociosa: no tienen el más mínimo trabajo, sólo regalan a La Mafia el país y ya está, su única función es firmar contratos de venta de bienes, recursos y servicios públicos nacionales. Nada más. No necesitan planificar nada ni pensar en nada porque eso ya lo harán los empresarios.

Lo jodido y difícil es ser un político socialista…   » ver todo el comentario
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Findeton #2 Findeton
#1 Lo que sí es un robo son los impuestos.
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Un_señor_de_Cuenca #6 Un_señor_de_Cuenca
#2 Menos para lo que te interesa a ti. Para que un chorizo no te raje para quitarte cuatro duros, o que asalte tu casa. O para conducir tu coche por las carreteras que a ti te gustan, o para iluminar tu trozo de calle, o para sacar las aguas negras de tu casa a las cloacas, o para ...etc.
Los demás que revienten.
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#7 Assoka
#2 Sobretodo los impuestos que se usan para pagar el salario de Milei, dado el uso que hace de su cargo. Dinero tirado a la basura
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Findeton #10 Findeton *
#7 Milei no se ha subido el salario en todo su mandato, y eso que llevan acumulada como 200% de inflación. Cobra como 3000 dólares.
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#13 Hammerwar
#2 sabes cuanto cuesta un café expreso en Argentina? 4000 pesos me ha costado hoy, 2'5 euros, más caro que en España, en un sitio normalito... y los sueldos no son los españoles...
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Findeton #14 Findeton
#13 Pues como en otros lados como Colombia, precios parecidos. Recordemos que Milei lo que ha hecho es quitar todas las restricciones cubanas y dejar un nivel de restricciones de importación normal dentro de la región, del Mercosur. Vamos, que ni de coña todavía están tan abiertos como España a la competencia/importación mundial.

Pero todo llegará.

¿Sabes que antes de Milei los neumáticos costaban el triple y la ropa hasta 7 veces más?
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#15 Hammerwar
#14 Pues entonces ¿por qué cuando vivía aquí hace 5 años el café no era tan caro ni de suerte? Si han abierto aunque fuera un poco la competencia deberían de bajar los precios, no subirlos astronómicamente, que es lo que ha ocurrido
sabes que eso de la ropa es falso? Estoy ahora en Argentina, así que ¡no inventes!
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Findeton #16 Findeton
#15 Claro que es cierto, te querías comprar unas zapatillas nike y eran mucho más caras. Igual con los famosos neumáticos Fate.

Se acabó cazar en el zoológico, ahora toca competir.

Y ya te digo, en Colombia y otros países de la región es bastante común ir a una buena cafetería y que te cobren 2.5 euros por un expresso. O más.
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#18 Hammerwar
#16 repito, no es cierto, he vivido en Argentina, y ahora he vuelto, y sé lo que costaba y sé lo que cuesta la ropa....

Tu lo has dicho, una buena cafetería, esto es una mierda de café de calidad ínfima

Antes de hablar, vive la realidad de Argentina
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#19 Fustigador_
#18 ja! No le pides tú nada al papanatas miserable este...
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Findeton #20 Findeton
#18 Por el socialismo, de toda la vida cíclicamente la gente ha ido a Uruguay/Chile a comprar cosas cuando el dólar se apreciaba y al revés cuando se depreciaba. Es lo que tiene tener inflaciones muy altas Y brecha cambiaria entre el dólar oficial y el de libre mercado/blue.
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mmlv #4 mmlv
Esto ya lo hemos vivido y sabemos cómo terminará....

m.youtube.com/watch?v=nVUu0vT1Tuk&pp=0gcJCVACo7VqN5tD
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Findeton #5 Findeton
#4 ¿Cuántos años lleváis pronosticando el colapso de Argentina con Milei?
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Deviance #9 Deviance
#4 Ni Bela Lugosi oiga, vaya cara de ..... ejem..... que tiene el menda.
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Laro__ #11 Laro__ *
Pues se construye competencia, otra vez, desde cero, con lo público. Se da el mismo servicio gratis o casi gratis y cuando el privatizado quiebre, si tienen deudas a la cárcel; luego se rescata por cero pesos y se une al resto de lo público. o ¿se piensa alguien que todo lo que tenemos público se hizo así por ciencia infusa?

luego me desperté
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Findeton #3 Findeton
Excelente noticia para todos los argentinos.
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#8 Assoka
#3 Para todos aquellos que sufren de síndrome de Estocolmo, los que padecen severos casos de consanguinidad aristocrática y todos los ricachones en general sí
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DayOfTheTentacle #12 DayOfTheTentacle
En política es más fácil hacer que deshacer. Mucho más fácil.
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#17 Fustigador_ *
#_2 Que te den por el culo.
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menéame