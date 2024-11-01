Argentina: 'Nuestra consigna es entregar el país al privado con un esquema que sea irreversible'

El titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher, expuso detalles del enfoque que impulsa el Gobierno para avanzar con privatizaciones. En ese marco, afirmó: “Estamos madurando las condiciones previas para que, si alguien quiere venir a reestatizar AySA, por ejemplo, le salga carísimo al país y tenga que enfrentar penalidades internacionales”.
| etiquetas: argentina , privatizaciones , diego chaher , milei , empresas públicas
El liberalismo destruye y roba. Por eso los políticos de derechas son gente ramplona y ociosa: no tienen el más mínimo trabajo, sólo regalan a La Mafia el país y ya está, su única función es firmar contratos de venta de bienes, recursos y servicios públicos nacionales. Nada más. No necesitan planificar nada ni pensar en nada porque eso ya lo harán los empresarios.
Lo jodido y difícil es ser un político socialista… » ver todo el comentario
Los demás que revienten.
Pero todo llegará.
¿Sabes que antes de Milei los neumáticos costaban el triple y la ropa hasta 7 veces más?
sabes que eso de la ropa es falso? Estoy ahora en Argentina, así que ¡no inventes!
Se acabó cazar en el zoológico, ahora toca competir.
Y ya te digo, en Colombia y otros países de la región es bastante común ir a una buena cafetería y que te cobren 2.5 euros por un expresso. O más.
Tu lo has dicho, una buena cafetería, esto es una mierda de café de calidad ínfima
Antes de hablar, vive la realidad de Argentina
m.youtube.com/watch?v=nVUu0vT1Tuk&pp=0gcJCVACo7VqN5tD
luego me desperté