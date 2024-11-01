Argentina: 'Nuestra consigna es entregar el país al privado con un esquema que sea irreversible'

El titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher, expuso detalles del enfoque que impulsa el Gobierno para avanzar con privatizaciones. En ese marco, afirmó: “Estamos madurando las condiciones previas para que, si alguien quiere venir a reestatizar AySA, por ejemplo, le salga carísimo al país y tenga que enfrentar penalidades internacionales”.