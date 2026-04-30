Red Eléctrica: “El dinero de la operación reforzada se lo embolsaron las generadoras que no cumplieron su obligación el día del apagón”, Beatriz Talegon

Un año después del apagón que dejó sin suministro a la península Ibérica, la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor (Madrid, 57 años) tiene claro que su filial, Red Eléctrica (REE), operador del sistema, cumplió la normativa. Su choque con las eléctricas, a las que atribuye el incidente, y el expediente sancionador que le ha abierto la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), han tensionado la situación.50 expertos europeos eluden toda responsabilidad de Red Eléctrica: no hay ningún incumplimiento normativo que se haya...