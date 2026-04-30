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Red Eléctrica: “El dinero de la operación reforzada se lo embolsaron las generadoras que no cumplieron su obligación el día del apagón”, Beatriz Talegon

Un año después del apagón que dejó sin suministro a la península Ibérica, la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor (Madrid, 57 años) tiene claro que su filial, Red Eléctrica (REE), operador del sistema, cumplió la normativa. Su choque con las eléctricas, a las que atribuye el incidente, y el expediente sancionador que le ha abierto la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), han tensionado la situación.50 expertos europeos eluden toda responsabilidad de Red Eléctrica: no hay ningún incumplimiento normativo que se haya...

| etiquetas: red eléctrica , operación reforzada , apagón , talegon
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4 comentarios
6 2 0 K 91 actualidad
#3 grisgoblin
@cocolisto cambia el titular que no va con la entradilla y los nombres son incorrectos.
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cocolisto #4 cocolisto
#3 Hostia,es verdad.A ver si un @admin lo puede hacer que se me ha pasado el tiempo.
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Nube_Gris #2 Nube_Gris *
España no pertenece a los españoles. España pertenece a las empresas corruptas y nuestros políticos y judicatura les pertenecen y las protegen, anteponiéndolas a los intereses de los españoles y a los intereses generales de la nación.

Y si alguien no me cree es por todas las toneladas de silencio que están volcando sobre la investigación del caso Montoro.
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berkut #1 berkut
Beatriz Talegón??

Me temo q la Bea Talegón tira más hacia endosarle las culpas a Red Eléctrica
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menéame