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Begoña Gómez denunciará a Vito Quiles por una agresión en una cafetería
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Begoña Gómez formaliza su denuncia contra Vito Quiles en la Policía Nacional
El Gobierno evita hablar de un fallo de seguridad y lo califica como un acto de acoso e intimidación impropio de una democracia.
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Zopellari acudiendo al tribunal con los suyos:
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anarion321
No se ha visto evidencia alguna de agresión, más bien al contrario incluso, lo más probable es que se archive e incluso tenga que pagar costas.
Y claro, entonces será "laufere", jueces facha y esas diarreas mentales para no asumir que esto no es más que propaganda para bobos.
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#5
Macnulti_reencarnado
#4
pero eso solo lo verás aquí. En un entorno controlado de unas 500-1000 "personas". En la realidad de la calle, la gente no es imbécil.
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#6
Iruñakis
#4
lo que no puede ser es el crear contenido de golpista como un auténtico barriobajero. Creo que somos un país más avanzado que mandar a esta gente a hacer política mediática de ese tipo. Y si. Antes de que me vengan con el programa de caiga quien caiga con Ana botella, que a mí particularmente me parecía cansino y lo criticaría de la misma manera, hay muchas diferencias con Ana botella que se salió de rositas ante lo que sí fue evidente el tráfico de influencias para con su marido, y las prácticas indecentes con los fondos buitre…si comparamos comparamos bien y no con ruido sin base.
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Y claro, entonces será "laufere", jueces facha y esas diarreas mentales para no asumir que esto no es más que propaganda para bobos.