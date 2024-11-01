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Begoña Gómez formaliza su denuncia contra Vito Quiles en la Policía Nacional

Begoña Gómez formaliza su denuncia contra Vito Quiles en la Policía Nacional

El Gobierno evita hablar de un fallo de seguridad y lo califica como un acto de acoso e intimidación impropio de una democracia.

| etiquetas: begoña gómez , vito quiles , denuncia
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6 comentarios
12 3 0 K 181 actualidad
Ratoncolorao #1 Ratoncolorao
Zopellari preparándose para el juicio:  media
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Ratoncolorao #2 Ratoncolorao
Zopellari en su declaración más dolorosa ante el juez:  media
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Ratoncolorao #3 Ratoncolorao
Zopellari acudiendo al tribunal con los suyos:  media
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anarion321 #4 anarion321
No se ha visto evidencia alguna de agresión, más bien al contrario incluso, lo más probable es que se archive e incluso tenga que pagar costas.

Y claro, entonces será "laufere", jueces facha y esas diarreas mentales para no asumir que esto no es más que propaganda para bobos.
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Macnulti_reencarnado #5 Macnulti_reencarnado
#4 pero eso solo lo verás aquí. En un entorno controlado de unas 500-1000 "personas". En la realidad de la calle, la gente no es imbécil.
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Iruñakis #6 Iruñakis
#4 lo que no puede ser es el crear contenido de golpista como un auténtico barriobajero. Creo que somos un país más avanzado que mandar a esta gente a hacer política mediática de ese tipo. Y si. Antes de que me vengan con el programa de caiga quien caiga con Ana botella, que a mí particularmente me parecía cansino y lo criticaría de la misma manera, hay muchas diferencias con Ana botella que se salió de rositas ante lo que sí fue evidente el tráfico de influencias para con su marido, y las prácticas indecentes con los fondos buitre…si comparamos comparamos bien y no con ruido sin base.
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menéame