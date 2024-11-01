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Sale a la luz una conversación entre Villarejo y Pedro J. hablando sobre un audio que incrimina a Rajoy en Kitchen: “Hay otra copia”

Sale a la luz una conversación entre Villarejo y Pedro J. hablando sobre un audio que incrimina a Rajoy en Kitchen: “Hay otra copia”

En la grabación ambos se refieren a "un ruso" que ha sido enviado para destruir de la nube "una música" con "voz del presidente del Gobierno" . Los audios de Villarejo parecen tornarse una historia interminable. En el momento en el que comienza a pensarse que ya se ha escuchado todo acerca de las conversaciones grabadas por el comisario, siempre terminan por surgir nuevos recortes que, lejos de ser anecdóticos, suelen dejar frases llamativas. Se trata de un patrón que ha vuelto a repetirse y que, este martes, hallaba un nuevo episodio al public

| etiquetas: conversación.villarejo , pedro j , incrimina , rajoy , kitchen
35 15 0 K 219 corrupteame
13 comentarios
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Comentarios destacados:    
#2 CuiProdestHocBellum
Y la justicia española, a por uvas. No es que el PP controle "desde atrás" a ciertos jueces de la Audiencia Nacional y el Supremo... Es que esos jueces son mercenarios a sus órdenes sin vergüenza ni honor ni moral.
9 K 106
#5 pirat
#2 nostálgicos activistas regres
1 K 21
#11 Toponotomalasuerte
#2 ni esconderse. Y eso no es culpa del PP ni de los jueces. Es del inepto con el que te cruzas todos los días y te dice "roban todos".
Ese es el verdadero cáncer de España. La horda de estúpidos que lo consienten.
2 K 30
#13 El_dinero_no_es_de_nadie
#2 ¿Pero no han cambiado ya los miembros del CGPJ y ahora es el PSOE quien controla la sala segunda por la puerta de atrás?
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oceanon3d #1 oceanon3d
Pedro J ... periodismo dice el tío xD xD xD xD xD
2 K 24
#4 pirat
#1 predo jeta
muy burdo, pero vamos con ello...
0 K 9
josde #8 josde
#1 En aquella época no estaba todavía suscrito a ningún panfleto facha de los suyos
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Javi_Pina #7 Javi_Pina
Ya está yendo Quiles con su micro a hacerle preguntas incomodas a Rajoy y a Pedro J
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vviccio #10 vviccio
Ahora falta una Kitchen 2 sobre los jueces patrioteros.
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Nube_Gris #3 Nube_Gris
Tranquilos, que ya sale Aldama al rescate inventando cualquier mierda para caerle bien al PP y a sus jueces.
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#6 pirat
#3 Fue tan patético como la titubeante reciente declaración del juez exonerando a pujol.
1 K 19
josde #9 josde *
#3 Ni una puta prueba tiene ni presenta, pero el casca y casca, para agradar al facherio.
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UnMeroEspectador #12 UnMeroEspectador
¡¡¡Pero la asistente de Begoña y el Fiscal General del Estado mandaron un email, un email, por DIOS, eso es gravísimo...!!!
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menéame