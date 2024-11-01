Sale a la luz una conversación entre Villarejo y Pedro J. hablando sobre un audio que incrimina a Rajoy en Kitchen: “Hay otra copia”

En la grabación ambos se refieren a "un ruso" que ha sido enviado para destruir de la nube "una música" con "voz del presidente del Gobierno" . Los audios de Villarejo parecen tornarse una historia interminable. En el momento en el que comienza a pensarse que ya se ha escuchado todo acerca de las conversaciones grabadas por el comisario, siempre terminan por surgir nuevos recortes que, lejos de ser anecdóticos, suelen dejar frases llamativas. Se trata de un patrón que ha vuelto a repetirse y que, este martes, hallaba un nuevo episodio al public