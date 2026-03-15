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Los principales aliados de EE. UU. están recurriendo a China. La culpa es de Trump. (EN)

Los aliados europeos apoyan en general el estrechamiento de los lazos con China, y consideran que el papel de Estados Unidos como superpotencia mundial está perdiendo fuerza.

| etiquetas: eeuu , china , irán , ue , europa
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4 comentarios
15 0 0 K 287 actualidad
azathothruna #1 azathothruna
Ya decia yo.
Putin sera saruman o sauron
Pero el camarada Xi es Morgoth / melkor
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#3 concentrado
Trump va a tener que bombardear a todos los países para que sigan siendo aliados suyos.
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azathothruna #4 azathothruna
#3 Que empiece democratizando europa :troll:
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#2 Pitchford
Si el mundo fuera el Civilization, creo que hoy el presidente de China ganaría la votación a la presidencia de la ONU. O nuestro presi quizá si prefirieran alguien de menor perfil..
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menéame