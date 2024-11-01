Los 15 mejores títulos de películas S

Estamos hablando de 1982 y la fiebre del cine del destape estaba a punto de fallecer con la llegada del porno. Pero sí que viví un breve periodo en el que podía contemplar los afiches de las películas gorrinas con sus estrellas en los pezones. Frustrante, sí, pero gracias a ello puedo recordar los últimos momentos del cine S con gran perturbación. No por el deseo de quitar las estrellas pezoneras como si fuera un “rasca y gana”, sino por los títulos maravillosos. El cartel de “Sueca bisexual necesita semental” visto en la Calle Ancha (...)