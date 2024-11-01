Sánchez sella una alianza de izquierdas y contra la guerra con Lula, Petro y Sheinbaum este fin de semana en Barcelona

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, encabeza una serie de actos este fin de semana en Barcelona encaminados a sellar sus alianzas con líderes de izquierdas de todo el mundo, donde expresarán su defensa del multilateralismo y su rechazo a la guerra en Irán, que continúa en marcha, mientras el presidente estadounidense Donald Trump carga con dureza contra los estados que no se adhieren a su causa. Este viernes 17 de abril Sánchez y el presidente brasileño, Lula da Silva, presiden la cumbre bilateral entre ambos países, la primera de este