Sánchez sella una alianza de izquierdas y contra la guerra con Lula, Petro y Sheinbaum este fin de semana en Barcelona

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, encabeza una serie de actos este fin de semana en Barcelona encaminados a sellar sus alianzas con líderes de izquierdas de todo el mundo, donde expresarán su defensa del multilateralismo y su rechazo a la guerra en Irán, que continúa en marcha, mientras el presidente estadounidense Donald Trump carga con dureza contra los estados que no se adhieren a su causa. Este viernes 17 de abril Sánchez y el presidente brasileño, Lula da Silva, presiden la cumbre bilateral entre ambos países, la primera de este
| etiquetas: sanchez , sella , alianza , contra guerra , lula , petro , sheimbaum
La carcundia patria tiene que estar esputando.
Pero hay que reconocer que el perro está aprovechando el filón que los inútiles desgraciados de Trump, Vance, Hegseth y demás escoria sionista están generando.
Como siempre, una oportunidad más para esto:
En una primera lectura parece que la guerra es "con" Lula, ...