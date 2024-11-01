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Sánchez sella una alianza de izquierdas y contra la guerra con Lula, Petro y Sheinbaum este fin de semana en Barcelona

Sánchez sella una alianza de izquierdas y contra la guerra con Lula, Petro y Sheinbaum este fin de semana en Barcelona

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, encabeza una serie de actos este fin de semana en Barcelona encaminados a sellar sus alianzas con líderes de izquierdas de todo el mundo, donde expresarán su defensa del multilateralismo y su rechazo a la guerra en Irán, que continúa en marcha, mientras el presidente estadounidense Donald Trump carga con dureza contra los estados que no se adhieren a su causa. Este viernes 17 de abril Sánchez y el presidente brasileño, Lula da Silva, presiden la cumbre bilateral entre ambos países, la primera de este

| etiquetas: sanchez , sella , alianza , contra guerra , lula , petro , sheimbaum
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5 comentarios
16 3 0 K 161 actualidad
Supercinexin #1 Supercinexin
Mi Presidente, en el camino correcto. El mejor voto de toda mi puta vida, tete.
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Lutin #2 Lutin *
#1 Lo llamarán el Perro y todo lo que quieran pero su comportamiento y manejo de las situaciones internas e internacionales le da mil vueltas a los vende patrias y analfabetos que hemos padecido en ste país.

La carcundia patria tiene que estar esputando.
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Supercinexin #5 Supercinexin
#2 La carcunda patria me la sopla, ahí se ahoguen en su bilis. Los que deberían empezar a hacer autocrítica, no de la autodestructiva que hipócritamente piden los fachas sino de la beneficiosa y realista, es "la izquierda a la izquierda del PSOE". Mientras ellos se sacan las tripas a navajazos creando literalmente de uno a tres putos partidos nuevos por legislatura, el gabinete de Pedro Sánchez, más conservador y menos radical que ellos, hace avances importantísimos hacia la izquierda…   » ver todo el comentario
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#3 Grahml *
Conociendo a Sánchez, probablemente lo de "izquierdas" chirríe a más de uno, tanto a los autoconsiderados verdadera izquierdas, como a los de derechas o como a los medio pensionistas.

Pero hay que reconocer que el perro está aprovechando el filón que los inútiles desgraciados de Trump, Vance, Hegseth y demás escoria sionista están generando.

Como siempre, una oportunidad más para esto:  media
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Asimismov #4 Asimismov
He tenido que leer el titular tres veces para saber lo que quiere decir. :palm:
En una primera lectura parece que la guerra es "con" Lula, ...
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menéame