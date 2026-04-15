VÍDEO | Humillación en directo a Ana Rosa: una invitada rompe el guion y deja el plató en shock  

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#2
skaworld
*
Mola el detalle de soltarle "que poca gratitud y respeto".
Porque la gleba es de un insolente.... Les concedes la gracia de poder dirigirte la palabra y los muy desagradecidos se atreven a cuestionarte. Hay señor como esta el servicio.
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#4
asurancetorix
*
#2
A mí me ha hecho gracia que la presentadora le suelte “
a veces la vida te da lo que te mereces
”. Diría que es el programa quien ha recibido exactamente eso.
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#5
skaworld
*
#4
Si la vidas te diese siempre lo q te mereces esta señora estaba asfaltando autopistas en agosto... peeeero
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#9
DocendoDiscimus
Si el precio fuera más razonable, no necesitarían buscar a un/a vegano/a para convivir.
Por otro lado, es lógico que busquen a alguien compatible para compartir piso. Yo no compartiría piso con alguien que se caga en la ducha. Puedo entenderlas aunque no comparta su modo de vida.
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#10
calaverax
#9
"alquilo solo a los que coman jamón" sutil forma de decir que no quieres musulmanes ni judíos.
"Solo gente que diferencie S, C y Z" si no quieres sudamericanos (ni canarios, ni andaluces)
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#13
BastardWolf
#7
pues te dire por amigos veganos que si que prefieren no tener lios por la comida, ni por la mezcla de olores a la hora de cocinar. Yo si que lo entiendo (y me parece una puta mierda de dieta, que quede claro)
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#12
alfre2
#11
Exacto, y por ahí van, como si tal cosa. Con sus pinchos, provocando.
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#8
alfre2
Ojo con criticar al gran tenedor, no sea que pueda ver comprometido su sagrado derecho a especular con un bien como la vivienda, que la gente necesita. Somos rojos ahora o qué pasa?
Además, la tele no está para esto, sino para asustar a la tercera edad con la invasión de okupas y moros.
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#11
C.Nutrio
#8
Siempre me ha hecho gracia la expresión "gran tenedor". Me imagino un tenedor enorme con bigote y a su lado, su mujer, una gran cuchara.
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#1
Mutiko30
*
Mira que los veganos me dan un poco por saco, por el aire de superioridad que tienen a veces, pero, ole sus ovarios.
Las putas teles nos atonta con el "señor que mordio al perro", en lugar de mostrar como los perros rabiosos muerden constantemente al ciudadano para quedarse con un tajada cada vez mas grande de dinero, insaciables como hienas.
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#3
YeahYa
#1
Se debe decir que buscan a alguien para compartir piso, y siendo vegano es 100% normal buscar a alguien que no consuma carne.
Que el programa lo intenta vender como que un propietario alquila su piso solo a veganos. No es así, y por ir a buscar lana han salido trasquilados.
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#6
Mutiko30
#3
Si, si, que se diga. Yo no fumo y en mi piso no entra un fumador ni borracho.
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#7
HangTheRich
#3
y siendo vegano es 100% normal buscar a alguien que no consuma carne.
super normal vamos.
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Porque la gleba es de un insolente.... Les concedes la gracia de poder dirigirte la palabra y los muy desagradecidos se atreven a cuestionarte. Hay señor como esta el servicio.
Por otro lado, es lógico que busquen a alguien compatible para compartir piso. Yo no compartiría piso con alguien que se caga en la ducha. Puedo entenderlas aunque no comparta su modo de vida.
"Solo gente que diferencie S, C y Z" si no quieres sudamericanos (ni canarios, ni andaluces)
Además, la tele no está para esto, sino para asustar a la tercera edad con la invasión de okupas y moros.
Las putas teles nos atonta con el "señor que mordio al perro", en lugar de mostrar como los perros rabiosos muerden constantemente al ciudadano para quedarse con un tajada cada vez mas grande de dinero, insaciables como hienas.
Que el programa lo intenta vender como que un propietario alquila su piso solo a veganos. No es así, y por ir a buscar lana han salido trasquilados.
super normal vamos.