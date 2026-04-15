Pablo Motos, Sonsoles Ónega y el IVA de los libros

Pablo Motos llevó ayer a El Hormiguero a Sonsoles Ónega para hablar de su nuevo libro. A raíz de esto comenzaron a debatir sobre el IVA de los libros, diciendo Motos que "el de los libros sigue siendo el 21, lo mismo que un paquete de Ducados", asintiendo Ónega y abogando porque debería bajar. La realidad es que los libros tienen un IVA del 4%, el mismo tipo superreducido que tienen los alimentos básicos como el pan, los huevos y la leche. Es mas, en 2020 se bajó el IVA de los libros electrónicos para que también fuese el 4%. Causa asombro que dos de los comunicadores considerados "estrella" en España tenga tal desconocimiento de la realidad, con el agravante de que Sonsoles Ónega es escritora de éxito, y debería tener un mínimo conocimiento del sector donde trabaja.