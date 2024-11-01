Convertir tu país en un pozo de mierda

"En diez años, la sociedad va a ser violenta, un lugar horroroso para vivir. No estoy interesado en apelar a las masas ahora, el momento que estamos esperando es inminente. Quiero que este país se convierta en un pozo de mierda. Quiero que este país descienda a una puta pesadilla. Es la única manera de que la gente se levante".
| etiquetas: pozo de mierda , extrema derecha
Lo jodido es que los demas no vean quien remueve el rio y les pasa el anzuelo, pero esta clase de sacos de mierda los ha habido siempre y con la misma tecnica
es.wikipedia.org/wiki/Rock_Against_Communism
ethic.es/galerias/rock-against-racism/
Apelan a la emoción de la forma más evidente y pocha. Aunque lo disfrazan de razón. Así, el tonto incauto, se cree razonable en vez de guaje impresionable.
Y tienen frases pa aburrir en un burdo intento de justificación a su ineptitud:
Las feministas de ahora VS las feministas de antes eran mejores.
(Ahora no ponemos bombas y tiramos hachas a políticos)
No soy fascista, pienso diferente y tienes que… » ver todo el comentario
Lo de "trabajar 18 horas" viene de esta entrevista de… » ver todo el comentario
Quien haya conocido a gente metida en entornos de ultraderecha (skinheads NS, militantes de partidos ultra, organizaciones extremistas tipo ultras del fútbol y demás...) sabe perfectamente que esto es así como que por la mañana sale el sol y que ahí dentro te encuentras matones a sueldo, camellos y… » ver todo el comentario
Vaya, dejas poco margen para disentir...