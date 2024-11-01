Convertir tu país en un pozo de mierda

"En diez años, la sociedad va a ser violenta, un lugar horroroso para vivir. No estoy interesado en apelar a las masas ahora, el momento que estamos esperando es inminente. Quiero que este país se convierta en un pozo de mierda. Quiero que este país descienda a una puta pesadilla. Es la única manera de que la gente se levante".