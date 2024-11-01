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Convertir tu país en un pozo de mierda

Convertir tu país en un pozo de mierda

"En diez años, la sociedad va a ser violenta, un lugar horroroso para vivir. No estoy interesado en apelar a las masas ahora, el momento que estamos esperando es inminente. Quiero que este país se convierta en un pozo de mierda. Quiero que este país descienda a una puta pesadilla. Es la única manera de que la gente se levante".

| etiquetas: pozo de mierda , extrema derecha
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12 comentarios
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Comentarios destacados:    
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
Aceleracionstas, normalmente son de extrema derecha, como los norteamericanos que atentaban contra la red eléctrica en medio del temporal de nieve y frío
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skaworld #4 skaworld *
#1 #2 Si eres un poco cabron, la frase "A río revuelto, ganancia de pescadores" sueles llevarla bordada en los gayumbos.

Lo jodido es que los demas no vean quien remueve el rio y les pasa el anzuelo, pero esta clase de sacos de mierda los ha habido siempre y con la misma tecnica
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Dakaira #8 Dakaira
#4 si, pero hasta hace no mucho les daba vergüenza... Ahora van a pijo sacao.
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skaworld #11 skaworld
#8 pffff no se que decirte esto mierdas ingleses siempre han estado con la misma a cara descubierta

es.wikipedia.org/wiki/Rock_Against_Communism

ethic.es/galerias/rock-against-racism/
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Mangione #6 Mangione
#2 ¿Sólo allí? :roll:
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Verdaderofalso #9 Verdaderofalso
#6 aquí con saber pintar esvasticas bien ya tienen para pasar el día xD
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Dakaira #7 Dakaira
#2 así es, pero para acelerar usan tácticas pochas que solo compran los mongolos.

Apelan a la emoción de la forma más evidente y pocha. Aunque lo disfrazan de razón. Así, el tonto incauto, se cree razonable en vez de guaje impresionable.

Y tienen frases pa aburrir en un burdo intento de justificación a su ineptitud:

Las feministas de ahora VS las feministas de antes eran mejores.
(Ahora no ponemos bombas y tiramos hachas a políticos)

No soy fascista, pienso diferente y tienes que…   » ver todo el comentario
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pepel #5 pepel
Patentado por FeijoAyuso S.S.
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MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
La respuesta a problemas estructurales que generan pobreza, exclusión y en gran medida, delincuencia, no está en su agenda, porque el problema para ellos no es el sistema que lo provoca. Un sistema que no pretenden cambiar, sino radicalizar todavía más, y hacer creer que todo se soluciona con más policía, muros más altos, más horas de trabajo, más flexibilidad laboral (trabaja 18 horas si hace falta) y menos buenismos.

Lo de "trabajar 18 horas" viene de esta entrevista de…   » ver todo el comentario
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Supercinexin #10 Supercinexin *
Es habitual que gran parte de los activistas de extrema derecha en todas partes tengan más antecedentes penales que aquellos a los que señalan culpando de todos los males de su país.

Quien haya conocido a gente metida en entornos de ultraderecha (skinheads NS, militantes de partidos ultra, organizaciones extremistas tipo ultras del fútbol y demás...) sabe perfectamente que esto es así como que por la mañana sale el sol y que ahí dentro te encuentras matones a sueldo, camellos y…   » ver todo el comentario
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Find #12 Find
#10 Sólo el que es profundamente retrasado mental, tonto del culo, o vive encerrado en su aldea de las montañas de Aragón y sólo se ha relacionado con sus cuatro vecinos,
Vaya, dejas poco margen para disentir...
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menéame