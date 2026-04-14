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"Pedoflix presenta...": Irán se ríe de Donald Trump con un meme viral de 'Piratas del Caribe'

"Pedoflix presenta...": Irán se ríe de Donald Trump con un meme viral de 'Piratas del Caribe'

¡El meme difundido desde una embajada iraní mezcla sátira, inteligencia artificial y referencias polémicas que han disparado la conversación global ...

| etiquetas: trump , irán , eeuu , israel , piratas del caribe , meme
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7 comentarios
38 24 1 K 491 actualidad
Iruñakis #2 Iruñakis
En la guerra mediática está ganando iran de lejos…es demasiado fácil exponerles.
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salteado3 #6 salteado3
#2 No tiene merito, Trump es un chiste por si solo.
Está gagá y da mucho juego xD
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carademalo #7 carademalo
#2 Qué feliz se vive informándote sólo con Menéame...
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Alakrán_ #3 Alakrán_
Le dijo la sartén al cazo...
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#5 Robe7064
Epstein es tan malo que no se casa primero con esas niñas, dictaminaron los ayatolas.
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manbobi #1 manbobi
Envío patrocinado
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Joice #4 Joice *
Joder que asco de artículo generado con IA desde la primera hasta la ultima palabra. Esto se nos ha ido de las manos.
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menéame