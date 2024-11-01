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El agitador Vito Quiles en un callejón judicial sin salida: su abogado Juango Ospina busca un acuerdo “extrajudicial” de conformidad con Rubén Sánchez para no ir a juicio
El abogado del agitador de extrema derecha persigue esta estrategia procesal ante la dificultad de ganar un juicio que le puede conllevar penas de prisión
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#1
Mangione
Caguito
Quiles, no se podía saber...
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#2
concentrado
QACO, que es TACO versión Quiles.
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#3
manzitor
Un poquito de justicia mundana, le vendrá de lujo al niñato este.
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