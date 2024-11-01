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El agitador Vito Quiles en un callejón judicial sin salida: su abogado Juango Ospina busca un acuerdo “extrajudicial” de conformidad con Rubén Sánchez para no ir a juicio

El agitador Vito Quiles en un callejón judicial sin salida: su abogado Juango Ospina busca un acuerdo “extrajudicial” de conformidad con Rubén Sánchez para no ir a juicio

El abogado del agitador de extrema derecha persigue esta estrategia procesal ante la dificultad de ganar un juicio que le puede conllevar penas de prisión

| etiquetas: vito quiles , abogado , acuerdo , rubén sánchez
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3 comentarios
9 1 0 K 139 Ardilléame
Mangione #1 Mangione
Caguito Quiles, no se podía saber... :roll:
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#2 concentrado
QACO, que es TACO versión Quiles.
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manzitor #3 manzitor
Un poquito de justicia mundana, le vendrá de lujo al niñato este.
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menéame