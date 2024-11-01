Javier Ruiz publica los más de dos minutos en los que Quiles tartamudea ante la jueza: "Gallito en las redes, cobarde en los tribunales"

Tras casi cuatro años de instrucción, Vito Quiles ha sido procesado por injurias y calumnias contra el líder de FACUA, Rubén Sánchez. El activista se querelló contra el agitador ultra después de que le atribuyera una lista de "delitos y corruptelas" entre los que figuran pederastia, proxenetismo, extorsión o amenazas, sin aportar indicio alguno que los sustentara durante la instrucción. El de ultraderecha ahora carga contra la jueza o contra la televisión pública, mientras que comienzan a salir vídeos de sus declaraciones. En uno de ellos, publ
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De hecho, diría que está más tranquilo incluso de lo que aparenta. Juega el papel de víctima, dado que el proceso condenatorio le va como anillo al dedo: la justicia controlada por el PSOE intenta acabar con él.
Evidentemente no digo que no deba ser condenado. Debe serlo, por supuesto.
El problema es que esta gente (Quiles y los que le sustentan), juegan a otro juego.
Por eso el FGE está como está.