Javier Ruiz publica los más de dos minutos en los que Quiles tartamudea ante la jueza: "Gallito en las redes, cobarde en los tribunales"

Tras casi cuatro años de instrucción, Vito Quiles ha sido procesado por injurias y calumnias contra el líder de FACUA, Rubén Sánchez. El activista se querelló contra el agitador ultra después de que le atribuyera una lista de "delitos y corruptelas" entre los que figuran pederastia, proxenetismo, extorsión o amenazas, sin aportar indicio alguno que los sustentara durante la instrucción. El de ultraderecha ahora carga contra la jueza o contra la televisión pública, mientras que comienzan a salir vídeos de sus declaraciones. En uno de ellos, publ