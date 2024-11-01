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Javier Ruiz publica los más de dos minutos en los que Quiles tartamudea ante la jueza: "Gallito en las redes, cobarde en los tribunales"

Javier Ruiz publica los más de dos minutos en los que Quiles tartamudea ante la jueza: "Gallito en las redes, cobarde en los tribunales"

Tras casi cuatro años de instrucción, Vito Quiles ha sido procesado por injurias y calumnias contra el líder de FACUA, Rubén Sánchez. El activista se querelló contra el agitador ultra después de que le atribuyera una lista de "delitos y corruptelas" entre los que figuran pederastia, proxenetismo, extorsión o amenazas, sin aportar indicio alguno que los sustentara durante la instrucción. El de ultraderecha ahora carga contra la jueza o contra la televisión pública, mientras que comienzan a salir vídeos de sus declaraciones. En uno de ellos, publ

| etiquetas: vito quiles , juicio , fachada
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10 comentarios
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Comentarios destacados:    
themarquesito #1 themarquesito
Son todos muy valientes hasta que las frases tienen que empezar con "señoría"
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berkut #5 berkut
#1 Yo lo veo muy tranquilo. Con los "padrinos" con pasta que tiene detrás, tiene las espaldas más que cubiertas.

De hecho, diría que está más tranquilo incluso de lo que aparenta. Juega el papel de víctima, dado que el proceso condenatorio le va como anillo al dedo: la justicia controlada por el PSOE intenta acabar con él.

Evidentemente no digo que no deba ser condenado. Debe serlo, por supuesto.

El problema es que esta gente (Quiles y los que le sustentan), juegan a otro juego.
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SerVicius #6 SerVicius
#5 Como si sus padrinos no tubiese 400 recambios a mitad de precio!!
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Cehona #8 Cehona *
#5 "La justicia controlada por el PSOE..."
xD xD xD xD xD xD xD xD xD
Por eso el FGE está como está.
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#10 Eukherio
#5 Sí, a ver, si no tuviesen padrinos no actuaban de la manera en que lo hacen. Al final las multas no duelen si las pagan otros, y el único problema que puede tener es el de acumular demasiadas condenas y empezar a jugarse cárcel, pero la mayoría se pone en segundo plano cuando ven que puede pasarles algo así.
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#9 Eukherio
#1 Siempre es la misma película: sueltan mierda en redes y después van al juicio a hacerse los retrasados y a decir que si no les limpian el culo dejan los calzoncillos marrones.
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#3 Forestalx
No está bien reírse de los problemas de locución de la gente
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#7 Albarkas
Un mierda en cualquier momento y lugar. Siempre.
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elGude #2 elGude
Ha sido muy triste.
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Brill #4 Brill
Es una cosa genial ver cómo se arruga. Que si yo no dije nada, que si no he dicho nada contra él, pero señoría, que me dijeron que se iba de bares...
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menéame