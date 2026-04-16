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Israel mata a cuatro paramédicos en tres ataques consecutivos en Líbano
El ejército israelí alcanzó todos los equipos de rescate que acudieron a socorrer a sus compañeros.
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:
israel
,
ataques
,
paramédicos
,
libano
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relacionadas
#1
kaos_subversivo
Hijos de puta
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#3
frankiegth
*
#1
. Acabaran parando. O se les acabarán las armas, o se les acabarán las víctimas, o se les acabará el menguante apoyo internacional que les queda.
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K
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#13
masde120
#3
las armas no se les acaban porque las fabrican con el dinero infinito de USA al ser reserva mundial el dolar. Logicamente acabaran parando pero no es cuestión de esperar a una de las dos cosas que comentas al principio. No se que clase de consuelo es ese
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#18
pirat
#1
La yuso lo celebrará
0
K
8
#5
Laro__
El ejército más moral.
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K
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#11
SeñorPresunciones
#5
El ejército más inmoral e inmundo.
1
K
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#21
ansiet
#5
La viva imagen del demonio
0
K
11
#2
A.more
Y no pasa nada. Mañana les votamos en Eurovisión. Merecen la muerte estos y todos sus cómplices. EEUU, europa y todos los que lo consienten.
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K
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#4
Javi_Pina
¿Ya podemos romper acuerdos comerciales y sacarlos de Eurovisión y las competiciones deportivas?
4
K
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#8
MiguelDeUnamano
#4
Tú lo que quieres es dar un disgusto a los defensores de "el mundo basado en reglas".
2
K
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#6
luckyy
Me muero por saber qué opina Esther Muñoz de estos asesinatos y de si experiencia parecida.
4
K
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#20
pirat
*
#6
#7
Su colega trillo ya estrelló por la zona el Yak42 matando a 62 militares españoles y como premio le pusieron de embajador en Londres...
Es difícil mostrar menos humanidad y mas sadismo que los peperos.
0
K
8
#17
veratus_62d669b4227f8
Rabia, impotencia, tristeza de ser un ciudadano Europeo y ver la pasividad , el silencio, la cobardia de nuestras instituciones. Esta no es mi Europa, no es la Europa en la que creo, la que quiero. Ni siquiera creo que sea la que los votantes de derechas han decidido que tengamos porque ser de derechas no te convierte en un miserable, en un asesino o un simpatizante de genocidas. Me pregunto que hacer; manifestarnos no sirve de mucho, venir a foros como este no es mas que un desahogo que no va a ninguna parte, firmas peticiones a la UE tampoco parece muy efectivo. Dejar de comprar cuatro patatas o naranjas en los supermercados me temo que no parará nada. Que hacer?. Que hacemos?.
2
K
36
#19
Spirito
*
#17
Yo siento también rabia, impotencia... y suscribo tus palabras.
Y es que podemos hacer bien poco a nivel ciudadano.
0
K
9
#15
vviccio
Médicos, periodistas, niños, familias enteras, ...
PP, Nox y Junts aún no lo tienen claro respecto a Israel.
masjidalaqsa.com/israeli-product-checker-boycott-list
2
K
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#14
A.more
De estos no dicen la edad, si tienen hijos pequeños ni más datos. De los asesinos israelís dan todos los datos.
1
K
30
#9
lgg2
Esperando a que Líbano realice algún acto de defensa por sus civiles... ah no, que está en Washington negociando con Israel...
1
K
28
#10
concentrado
Pero no los critiques porque pueden: llamarte antisemita, acosarte por e-mail, despedirte del trabajo, chantajearte con cualquier chorrada, inventarse delitos contra ti, etc, etc... El manual completo de la Gestapo.
1
K
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#16
Verdaderofalso
*
@Findeton
a estos crímenes de guerra me refería cuando hablamos de respetar el derecho internacional, por ponerte el ejemplo de la semana
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K
20
#12
A.more
*
Irán debería seguir bombardeando Israel. Ellos no paran de asesinar. Que tengan contrapartida. Y si allí no pueden y pueden hacer daño a Israel en el extranjero, estarían en su derecho. Más asesinos que ellos no serán nunca
0
K
10
#7
A.more
cuando se les acabe el apoyo habrán cambiado el concepto de ser humano
0
K
10
Ver toda la conversación (
21
comentarios)
menéame
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Es difícil mostrar menos humanidad y mas sadismo que los peperos.
Y es que podemos hacer bien poco a nivel ciudadano.
PP, Nox y Junts aún no lo tienen claro respecto a Israel.
masjidalaqsa.com/israeli-product-checker-boycott-list