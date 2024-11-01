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Discurso de la líder de la oposición italiana apoyando a Meloni tras los ataques de Donald Trump

Discurso de la líder de la oposición italiana apoyando a Meloni tras los ataques de Donald Trump

La líder de la oposición italiana, Elly Schlein pronuncia un discurso de apoyo a Meloni tras los ataques de Donald Trump por la defensa de Meloni al Papa Leon XIV

| etiquetas: elly schlein , italia , oposición , meloni , trump
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6 comentarios
25 5 0 K 154 actualidad
#1 JuanCB *
¿Tanto cuesta hacer esto? Joder, lo nuestro es de verguenza ajena. Y lo que más jode es saber qué si el PP gobernara, el PSOE y el resto de grupos apoyarían al gobierno en esta situación.
12 K 143
Keldon82 #3 Keldon82
#1 Allí a los fascistas de verdad los colgaron por los pies. Aquí aún controlan grandes empresas, medios de comunicación y el sistema judicial y están rabiosos porque no pueden recuperar el gobierno.
1 K 17
EldelaPepi #5 EldelaPepi
#3
Alguno queda; acuérdate de Salvini y su recua.
Pero sí. Aquí Franco murió en una cama y los fascistas se acostaron por la noche y se levantaron por la mañana siendo demócratas de toa la vida.
2 K 29
#4 concentrado
#1 El líder del PP piensa (e igual no va desencaminado) que aliarse con cualquiera con poder para echar a Sánchez del poder le vale, huela a rosas o huela a azufre. Si mañana Putin amenazara a Sánchez, Feijóo apoyaría a Putin. Desde que no quiso ser presidente ha perdido por completo el oremus.
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tetepepe #6 tetepepe
#1 Es que en España no hay oposición, hay una banda de criminales.
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SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
Mientras tanto en España tenemos una oposición de mierda, irracional y cobarde. Piensan que dan la razón al Gobierno aunque sea en cosa de pura lógica y que beneficien al país, la gente dejará de votarles. Son tan tontos que no se dan cuenta que apoyando lo que es bueno para todos los españoles les iría mejor. Pero no, ellos solo a robar, a urdir, a malmeter, a insultar a una parte de la ciudadanía y comprar jueces y medios de comunicación. Podrían quedar como unos señores, pero eligen ser basura.
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menéame