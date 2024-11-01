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La oposición italiana defiende a Meloni ante los ataques de Trump y las comparaciones con España son odiosas: “Tenemos la peor derecha de Europa”
La guerra en Irán y las locuras del Gobierno de EEUU nos están saliendo muy caras a todos, también en Europa.
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meloni
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#1
skaworld
*
Hay que ser positivo, es la derecha europea mas traidora pero una de las mas patriotas estadounidenses.
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#4
Autarca
#1
#2
#3
Y como es el asunto? La ultraderecha ya es buena? O Meloni ya no es ultraderecha?
www.meneame.net/story/meloni-hace-mismo-pedro-sanchez-migracion-pero-e
meneame.net/story/italia-espana-endeudan-nivel-mas-bajo-16-anos-aleman
www.meneame.net/story/italia-reconoce-ahora-delito-feminicidio-castiga
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#5
azathothruna
#4
Las ratas fascistas se pelean por un churro, en resumen.
Lo que no se es donde caben los ezpañistanies patrios
No son ratas, pero parece que son piojos de los gringos
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#7
YeahYa
#4
De momento ha demostrado ser más moderada que Feijóo.
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#8
skaworld
#4
Y como es el asunto? El gobierno ha hecho algo defendible o no? Mas paises lo han hecho y de distintos signos o no?
Lo realmente diver es ver como los de siempre ahora lloriqueais que si derechas izquierdas (un eslogan que ya he leido varioas veces por aqui, a ver si le damos una vueltita a las cosas y no repetimos la misma idiotre cien veces a ver si cuela) y no sobre lo que esta pasando, que tienes a un tipo en otro pais que esta forzando una guerra por ganar influencia en un territorio y…
» ver todo el comentario
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#2
YeahYa
Cero dudas de que el PSOE hubiese defendido al PP en el mismo contexto.
Pero el PP es lo que es, un partido postfascista que ni siquiera ha pedido perdón por mantener a los españoles durante 40 años en una dictadura. Los fachas están votando a Vox, pero no es necesario porque ya tienen al partido de los 'gallegos'
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#6
azathothruna
#2
La gracia es que ahora la situacion economica ezpañistani es mejor que con el franco.
Asi que no veo muchas razones para defender esa mierda.
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#3
Verdaderofalso
Están tan llenos de odio y podredumbre que no son capaces de defender a un compatriota ante los ataques de un agente desestabilizador externo
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menéame
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Lo que no se es donde caben los ezpañistanies patrios
No son ratas, pero parece que son piojos de los gringos
Lo realmente diver es ver como los de siempre ahora lloriqueais que si derechas izquierdas (un eslogan que ya he leido varioas veces por aqui, a ver si le damos una vueltita a las cosas y no repetimos la misma idiotre cien veces a ver si cuela) y no sobre lo que esta pasando, que tienes a un tipo en otro pais que esta forzando una guerra por ganar influencia en un territorio y… » ver todo el comentario
Pero el PP es lo que es, un partido postfascista que ni siquiera ha pedido perdón por mantener a los españoles durante 40 años en una dictadura. Los fachas están votando a Vox, pero no es necesario porque ya tienen al partido de los 'gallegos'
Asi que no veo muchas razones para defender esa mierda.