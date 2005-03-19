edición general
36 meneos
37 clics
Meloni hace lo mismo que Pedro Sánchez con la migración pero lo esconde porque le da vergüenza admitirlo

Meloni hace lo mismo que Pedro Sánchez con la migración pero lo esconde porque le da vergüenza admitirlo

Italia regulariza más que España, solo que no lo dice Aquí está el dato que rompe el relato. Meloni lleva dos años emitiendo permisos de trabajo a través del Decreto Flussi: 368.000 entre 2023 y 2024. No hay cifras oficiales de 2025 todavía, pero se esperan más de 150.000. Y entre 2026 y 2028, el propio gobierno italiano tiene previsto emitir al menos 500.000 permisos más.

| etiquetas: meloni , migración , sánchez
30 6 0 K 320 politica
13 comentarios
30 6 0 K 320 politica
#2 SeuMadruga
Y aquí lo mismo, mucho hablar de moros y menas pero PP y Vox tienen oficinas trabajando para traerse a cuantos más latinos puedan a España. Son votos para el futuro. En Galicia incluso el presidente va regularmente a Sudamérica a buscarlos.

Eso sí, después se pasan el día hablando de inmigrantes, inmigrantes. ¡Pero si son ellos los primeros en traerlos! xD
2 K 35
yemeth #4 yemeth
#2 A ver, que fue con Aznar cuando se disparó la inmigración en España, nos conocemos desde hace muchos años... lo que pasa es que al PPVOX le conviene más que sean ilegales, que así les trapicheas un sueldito aquí, una seguridad social allá...
1 K 17
#8 omega7767
#4 al PPVOX le vale de ambas maneras, ilegales o legales. Son mano de obra y en exceso permite precarizar el trabajo
0 K 11
#6 Tensk
#2 Meanwhile in the BNG www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2025/11/15/ponton-arropa-argenti

Hemeroteca: www.europapress.es/galicia/noticia-gomez-besteiro-anula-viaje-surameri que era su segundo.

Van todos, en la medida de lo posible, porque el caladero de votos es notable, aunque la teoría dice que más al PP.
0 K 10
#10 SeuMadruga
#6 A buscar votos van todos; a traerse inmigrantes a Galicia con programas como el "Retorna", sólo la Xunta, que es la que tiene la capacidad de hacerlo en este momento. Otra cosa es si estos otros gobernasen, que no dudo que harían algo parecido. En el fondo, son 3 partidos pro-inmigración, aunque por distintos motivos.
0 K 6
#13 SeuMadruga
#12 Si ya sabemos que los partidos gallegos van todos a América a buscar votos. Pero yo hablo de ir allá a traerse inmigrantes. Creo que ninguna de esas noticias de hemeroteca sobre PSOE y Bloque hablan sobre eso; pero da igual, porque tampoco voy a defender a esos partidos. Sólo que esta noticia habla sobre la hipocresía de la derecha con la inmigración. PSOE y BNG ya sabemos que, como partidos de izquierda, son pro-inmigración. Pero de lo que no se habla es de que la derecha en España también lo es, aunque después se pase en día criticando a los inmigrantes (pero sólo a los que no les gustan a ellos, de los suyos nunca dicen nada).
0 K 6
D303 #3 D303
Pero la Moloni es de extrema derecha así que son regularizaciones buenas.
1 K 23
MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo
La hipocresía va a salvar la civilización
0 K 10
#7 Tensk
¿Entonces Sánchez es facha como la querida Meloni?
0 K 10
#5 calaverax
No solo eso, hace mucho que Italia concede la nacionalidad a cualquiera que demuestre un ancestro italiano (o lo que sea que fuera en aquel entonces, que ser la italiana es una nacionalidad bastante reciente). Así que un montón de latinoamericanos consiguen nacionalidad por esa vía
0 K 9
#9 omega7767
#5 unos colegas argentinos se fueron a recoger su nacionalidad italiana a Italia y ni hablaban italiano. Me los imagino allí hablando en inglés/español y da un tanto de verguenza
0 K 11
#11 calaverax
#9 otros tantos te puedo decir, incluso sin pisar Italia haciéndolo en la embajada.
O incluso algún tatarabuelo que era siciliano o genovés, antes de que exista Italia como país unificado.
Que a mí no me parece mal, pero sí un tanto hipócrita por parte de Italia
0 K 9

menéame