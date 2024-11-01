edición general
Irán declara ante la agencia atómica de la ONU que Israel ha atacado la instalación nuclear de Natanz

La extensa instalación nuclear iraní de Natanz fue atacada durante las operaciones militares de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica, según ha afirmado este lunes el embajador de Irán ante el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) e informa la agencia Reuters.

Comentarios destacados:        
YoSoyTuPadre
Irán ahora podrá atacar la Central Nuclear de Dimona dejando a Israel inhabitable, no? o cómo va esto de la legalidad internacional?

Dav3n
#4 Sinceramente, deberían ir con todo, el imperio solo entiende de fuerza, pues dos tazas...

shake-it
#4 No voy a decir que me alegraría de que sucediese porque hay muchos palestinos que ya han sufrido lo suficiente

dagda
#4 o coger la basura nuclear que tienen, mezclarla bien con explosivos y montarla en los cohetes hipersonicos y convertir israel en la tierra prometida del cancer

thror
#8 Ya lo es... Israel es uno de los paises con mayor numero de cancer de piel. ¿Por que sera? :-D

Supercinexin
#11 Porque son subnormales como todos los colonos euroyankees allá donde aterrizan. Por eso. Porque el resto de países de su alrededor tienen la misma incidencia de luz solar y no les pasa.

Subnormales y engreídos,.como todo lo que Europa ha exportado al resto del mundo siempre.

ipanies
#4 La legalidad internacional son los padres...

Mauro_Nacho
#4 Irán deebería advertir de la debilidad de Israel de acabar siendo una tierra contaminada e inhabitable. Para nada le hace falta a Irán armas nucleares.

eipoc
#4 no veo probable que Irán ataque ese tipo de instalaciones para destruirlas, me imagino quizás sí para desactivarlas. No han querido desarrollar la bomba atómica por inmoral no pretenderán hacer desaparecer Palestina con un método similar al lanzamiento de una bomba.

Los valores de Irán están quedando demostrados en sus objetivos, todos militares y estrategicos, en contraste con los objetivos de colegios y hospitales a los que nos tienen acostumbrados el régimen genocida e infanticida de Epstein.

ACEC
Cuando Rusia fué acusada de atacar una central nuclear con un misil (aunque luego resultó un bulo), la notocia abrió todos los periódicos.

shake-it
¿Qué malabarismo dialéctico pueden hacer los genocidas para justificar este ataque? La respuesta es que ninguno, hemos llegado a un punto en el que van a chorra sacada y ni se molestan en justificarse. Israel debe desaparecer por el bien de la Humanidad.

Dav3n
#5 Para qué se van a molestar en disimular si tienen toda una red de bots, a los mass mierder y a casi todos los gobiernos occidentales en nómina?

Israel es el Imperio.

El Imperio es Usrael.

Brindo por su hundimiento televisado y edulcorado.

Toponotomalasuerte
Los genocidas son así.
Eso si, cuidado con los rusos en zaporiya.

Se ve que lo más mierda sin moral y traicionero son las ratas genocidas de usa e Israel y los meapilas que los apoyamos.

Estamos en el lado malo de la historia.

alehopio
Dónde está la condena internacional contra los ataques a instalaciones nucleares civiles que es uno de los peores crímenes contra la humanidad que existe !!! ???

Ni siquiera el organismo internacional de la energía atómica ...

Verdaderofalso
#18 siempre pueden hacer una cabriola y decir que eran objetivos estratégicos como ya pasó con el NordStream

Dene
A USA & IsraHell le importa una mierda un desastre nuclear un poquito lejos de sus fronteras, parece... la excusa de la población civil asesinada por los ayatolas y la democracia y la libertad parece que es una mentira muy gorda...
Y Europa animando al matón

tierramar
#9 La contaminación radioactiva producida en Iran llega a Israel, y a Europa muy rápidamente, están muy cerca. La radioactividad no entiende de fronteras

cenutrios_unidos
¿Qué podría salir mal?

obmultimedia
#1 Que se vaya todo oriente medio y parte de Europa a la porra

Mauro_Nacho
Israel hace mal en atacar las instalaciones nucleares de Irán, Israel tiene una central nuclear Dimona, y si sigue el mismo paralelismo, donde acabamos, esto es una guerra de destruirse, nadie va a salir beneficiado.


