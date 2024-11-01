Irán declara ante la agencia atómica de la ONU que Israel ha atacado la instalación nuclear de Natanz

La extensa instalación nuclear iraní de Natanz fue atacada durante las operaciones militares de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica, según ha afirmado este lunes el embajador de Irán ante el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) e informa la agencia Reuters.
| etiquetas: iran , israel , natanz
Subnormales y engreídos,.como todo lo que Europa ha exportado al resto del mundo siempre.
Los valores de Irán están quedando demostrados en sus objetivos, todos militares y estrategicos, en contraste con los objetivos de colegios y hospitales a los que nos tienen acostumbrados el régimen genocida e infanticida de Epstein.
Israel es el Imperio.
El Imperio es Usrael.
Brindo por su hundimiento televisado y edulcorado.
Eso si, cuidado con los rusos en zaporiya.
Se ve que lo más mierda sin moral y traicionero son las ratas genocidas de usa e Israel y los meapilas que los apoyamos.
Estamos en el lado malo de la historia.
Ni siquiera el organismo internacional de la energía atómica ...
Y Europa animando al matón