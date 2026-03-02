EE.UU. retira sus aviones cisterna de las bases de Rota y Morón tras advertirle el Gobierno que no autoriza su uso para atacar a Irán

Estados Unidos ha retirado una decena de aviones cisterna KC-135T y KC-135R, fundamentales para el repostaje de su despliegue aéreo que participa en los bombardeos contra Irán, de las bases militares de Morón de la Frontera (Sevilla) y Rota (Cádiz), después de que el Gobierno central advirtiese que España no tolerará su uso para operaciones fuera del convenio. Según explican fuentes militares, los aviones, que han ido saliendo desde la pasada madrugada, han recalado en Reino Unido, Francia y Alemania, el bloque de países que ayer se mostraron d