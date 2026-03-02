EE.UU. retira sus aviones cisterna de las bases de Rota y Morón tras advertirle el Gobierno que no autoriza su uso para atacar a Irán

Estados Unidos ha retirado una decena de aviones cisterna KC-135T y KC-135R, fundamentales para el repostaje de su despliegue aéreo que participa en los bombardeos contra Irán, de las bases militares de Morón de la Frontera (Sevilla) y Rota (Cádiz), después de que el Gobierno central advirtiese que España no tolerará su uso para operaciones fuera del convenio. Según explican fuentes militares, los aviones, que han ido saliendo desde la pasada madrugada, han recalado en Reino Unido, Francia y Alemania, el bloque de países que ayer se mostraron d
Noticia para estar orgullosos.
Otan no, bases fuera. Es lo que gritamos todos en los ochenta y teniamos razón (ganó el si con un 52 y tras una intensa campaña de propaganda gubernamental con fondos públicos).
Manipularon a la opinión pública con el apoyo de ese agente de la cia tan mal disimulado que es o al menos fue para mí Felipe González.
El Gobierno considera conveniente, para los intereses nacionales, que España permanezca en la Alianza Atlántica, y acuerda que dicha permanencia se establezca en los siguientes términos:
1.º La participación de España en la Alianza Atlántica no incluirá su incorporación a la estructura militar integrada.
2.º Se mantendrá la prohibición de instalar, almacenar o introducir armas nucleares en territorio español.
3.º Se procederá a la
Si, a mí también me alegra ver que las cosas se pueden hacer de otra forma. Una razón más para intentar por todos los medios posibles que no haya un gobierno de PP y Vox.
Esperemos que el Mossad y la Cia no nos monten un ataque musulmán de falsa bandera.
Ya tenemos una edad ... ¿no?
No eres el único.
EEUU tiene más poder en las bases americanas que el gobierno de España. Las bases americanas en España, son republicas independientes de cualquier gobierno de España, desde Franco hacen lo que les da la gana: www.meneame.net/m/cultura/pasado-presente-bases-militares-americanas-e. Más le valdría la gobierno español
Eso sí, el Majzén estará frotándose las manos.
Porque, total, ¿'pa' qué?
A mi, la élite religiosa-militar iraní la podrían colgar, pero Trump no está ahí para liberar al pueblo sino al petróleo. Cree que puede hacer un Venezuela 2.0, quitarlo el petróleo a Rusia y China, hacerles comerciar en $US y abrir un mercado de bastante milliones.
Si además, cumple con las exigencias de Israel, no se encontrarán los vídeos grabados por Epstein.
Por fin el perrosanxe me da un motivo de orgullo frente al mundo.
USA está haciendo prácticamente todo lo que han hecho siempre a escondidas a la vista de todo el planeta. Ya no te pueden poner un por decir que USA ha “capturado y detenido” a Maduro por el petróleo venezolano, lo ha dicho el mismísimo Presidente. Después han negociado… » ver todo el comentario