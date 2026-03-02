edición general
EE.UU. retira sus aviones cisterna de las bases de Rota y Morón tras advertirle el Gobierno que no autoriza su uso para atacar a Irán

Estados Unidos ha retirado una decena de aviones cisterna KC-135T y KC-135R, fundamentales para el repostaje de su despliegue aéreo que participa en los bombardeos contra Irán, de las bases militares de Morón de la Frontera (Sevilla) y Rota (Cádiz), después de que el Gobierno central advirtiese que España no tolerará su uso para operaciones fuera del convenio. Según explican fuentes militares, los aviones, que han ido saliendo desde la pasada madrugada, han recalado en Reino Unido, Francia y Alemania, el bloque de países que ayer se mostraron d

#11 #1 no les sienta bien que España tenga voz y soberanía a los nietos de los traidores.
Noticia para estar orgullosos.
cocolisto #1 cocolisto
El amigo naranja de vox y PP se va a poner contento {0x1f600}
#11 Toponotomalasuerte
#1 no les sienta bien que España tenga voz y soberanía a los nietos de los traidores.
Noticia para estar orgullosos.
ur_quan_master #44 ur_quan_master
#11 Pero solo aplaudimos esta defensa de nuestra soberanía los patriotas que no ostentamos pulseritas rojigüaldas. Los que van con la bandera a todas partes se quejarán porque patatas.
#17 lestat
Recordemos que la última aventura bélica en el golfo Pérsico con estos valientes y sin votarla nadie en España nos costó el 11m y decenas de muertos.

Otan no, bases fuera. Es lo que gritamos todos en los ochenta y teniamos razón (ganó el si con un 52 y tras una intensa campaña de propaganda gubernamental con fondos públicos).
Manipularon a la opinión pública con el apoyo de ese agente de la cia tan mal disimulado que es o al menos fue para mí Felipe González.
ombresaco #33 ombresaco *
#17 Ganó el Sí, pero viene bien recordar la pregunta:

El Gobierno considera conveniente, para los intereses nacionales, que España permanezca en la Alianza Atlántica, y acuerda que dicha permanencia se establezca en los siguientes términos:
1.º La participación de España en la Alianza Atlántica no incluirá su incorporación a la estructura militar integrada.
2.º Se mantendrá la prohibición de instalar, almacenar o introducir armas nucleares en territorio español.
3.º Se procederá a la

el_Tupac #45 el_Tupac
#17 200 muertos nos costó, el comepollismo de Aznar.

Si, a mí también me alegra ver que las cosas se pueden hacer de otra forma. Una razón más para intentar por todos los medios posibles que no haya un gobierno de PP y Vox.
redscare #27 redscare
Joder, no esperaba yo que el Perro tuviese cojones para esto. Me alegra mucho haberme equivocado!!
Spirito #28 Spirito
#27 Es motivo de orgullo.

Esperemos que el Mossad y la Cia no nos monten un ataque musulmán de falsa bandera.
cocolisto #9 cocolisto
Empiezo a ver negativos por duple, mentira de lo más repulsiva. Es una noticia original que no tiene que ver con ninguna publicada antes al respecto. Relacionadas sí, pero de esas hay miles. La poca vergüenza que les queda a algunos que la guarden para mejor ocasión.
angelitoMagno #12 angelitoMagno
#9 ¿Qué información tiene esta noticia que no venga en la que te están indicando? :-|
josde #15 josde
#9 No te quejes solo tiene un negativo, tampoco es para tanto.
#25 jaramero
#23 no es ozores porque no termina con nohijonó! :ffu:
HeilHynkel #42 HeilHynkel
#25

Ya tenemos una edad ... ¿no? :roll:
#52 jaramero
#42 camino de la tercera :foreveralone:
HeilHynkel #54 HeilHynkel
#52

No eres el único. :roll:
cocolisto #6 cocolisto
#2 Relacionada, está noticia es muy concreta.
#7 Toponotomalasuerte
#2 #3 no es duplicada. No es lo mismo ni parecido.
1 K 26
#7 No he dicho que sea duplicada, he dicho que mire a ver. Y él mismo me ha puesto que relacionada.
0 K 10
jm22381 #18 jm22381
#7 en ambas dice que el gobierno de España no presta apoyo y que retiran los aviones cisterna.
#14 capitan.meneito
Me parece muy bien. GUERRA NO.
cosmonauta #29 cosmonauta *
#_9 no me seas llorón, que solo tiene un negativo!!
Sinfonico #24 Sinfonico
Buena noticia, buena decisión, me alegro de pertenecer a este país
IkkiFenix #49 IkkiFenix
Pero no las ha utilizado ya?
#39 tierramar *
Una cosa es lo que el Gobierno quiera o declare, y otra bien ditinta, los hechos. !como si EEUU se fuera ha someter al gobierno de España, JA!
EEUU tiene más poder en las bases americanas que el gobierno de España. Las bases americanas en España, son republicas independientes de cualquier gobierno de España, desde Franco hacen lo que les da la gana: www.meneame.net/m/cultura/pasado-presente-bases-militares-americanas-e. Más le valdría la gobierno español

Casiopeo #43 Casiopeo *
Que pena que Sanchez no le meta mano al tema de la vivienda. Si no fuera por eso, tendria mi voto. Pero el valor que le echa con los yanquis le falta ante los fondos de inversión. Aun asi el Perro le da veintemil vueltas a cualquier otro dirigente europeo
AntiTankie #51 AntiTankie
#43 Es tan fácil como liberar el suelo y montar una empresa de construcción estatal o abrir un concurso para construir vivienda pública rápidamente. En menos de 12 meses se podrían tener los primeros edificios terminados.
#37 cajadecartonmojada
Siempre me he preguntado qué pensará un marine estadounidense cuando le dicen que lo van a destinar a "Moron" :shit:
#48 Otrebla8002 *
#40 y porque lo hicieron? Fueran de donde fueran
FunFrock #53 FunFrock
#48 la decisión de atacar España se tomó antes de la invasion de Irak. En 2001.
#19 casicasi
Que no vuelvan.

Eso sí, el Majzén estará frotándose las manos.
es.wikipedia.org/wiki/Majzén_(Marruecos)
cocolisto #4 cocolisto
#3 Relacionada, sí.
Shuquel #13 Shuquel
#4 Ok, yo no he votado duplicada
cocolisto #34 cocolisto
#13 Nada ,tranquilo.No era mi interés incomodarte.Es más siempre agradezco cuando alguien me hace ver que es duplicada,sea quien sea.Pero no creo sea el caso.
FunFrock #26 FunFrock
Lo pagaremos caro...
#30 Otrebla8002
#26 el 11m de 2004 en Madrid se pago caro ir a buscar armas de destrucción masiva a Irak
FunFrock #40 FunFrock
#30 los que lo montaron el 11M eran marroquíes. No se q tiene q ver Irak con Marruecos
gauntlet_ #35 gauntlet_
#26 Nunca se sabe; pero de inicio no me gusta la idea de estar en el grupo de los matones solo para que me den "protección".
Bosck #50 Bosck *
Gracias Pedro por ponernos en el lado correcto de la historia.
DarthMatter #41 DarthMatter *
Ya puestos, mejor podrían "retirar" TODO ... y no volver.
Porque, total, ¿'pa' qué?
#38 Peter086
Mañana Trump nos mete más aranceles, PP/Vox/Junts culpan al P.S, advierten que ir en contra de USA no es bueno (lamer escrotos rinde más) y ni mencionan que fue un ataque sin provocación (Israel se lo pidió a su primo, el de Zumosol pero retrasado).

A mi, la élite religiosa-militar iraní la podrían colgar, pero Trump no está ahí para liberar al pueblo sino al petróleo. Cree que puede hacer un Venezuela 2.0, quitarlo el petróleo a Rusia y China, hacerles comerciar en $US y abrir un mercado de bastante milliones.

Si además, cumple con las exigencias de Israel, no se encontrarán los vídeos grabados por Epstein.
#31 abogado_del_diablo
Por fin, una muestra de auténtica soberanía más allá de las palabras.
Por fin el perrosanxe me da un motivo de orgullo frente al mundo.
babuino #36 babuino
Mira que estaba pensando ir a votar a perroxanxe (otra vez) con la nariz tapada... al final tendré que ir sacando pecho y todo... qué mundo este!
maspipinobreve #8 maspipinobreve *
Que se vayan a tomar por culo antes de que nos monten una Revolución de colores vox azules ppsoe en las calles a hostias España dictadura reinstaurar democracia, fuera inmigrantes, antisionistas gora eta en marcha. A ver si no somos tan primos y nos jodemos a nosotros mismos!
crateo #21 crateo
#20 se le fue la IA
rutas #22 rutas
#8 :shit: ¿Estás bien?
glynch #23 glynch
#8 Ozores, eres tú?
AntiTankie #47 AntiTankie
entonces somos o no vasallos?
beltzak #5 beltzak
España debería montar una Súper Liga Europea y salirse de la basura esa llamada Unión Europea.
alpoza #16 alpoza
#5 a Floren le gusta tu comentario
gauntlet_ #32 gauntlet_
#5 Yo creo que sería mejor llevar a rastras al resto de díscolos hacia el cumplimiento del derecho internacional y de los tratados que hemos firmado. Traer las cabras del monte como buenos pastores.
beltzak #46 beltzak
#32 Hombre, es lo suyo la verdad. Pero también creo que a EEUU mas tarde o mas temprano el planeta entero le va a tener que meter un embargo y bloqueo hasta que asuma que “su” nuevo orden mundial está … m u e r t o

USA está haciendo prácticamente todo lo que han hecho siempre a escondidas a la vista de todo el planeta. Ya no te pueden poner un :tinfoil: por decir que USA ha “capturado y detenido” a Maduro por el petróleo venezolano, lo ha dicho el mismísimo Presidente. Después han negociado…   » ver todo el comentario
