España rechaza prestar apoyo militar al ataque a Irán y se desmarca de Francia, Alemania y Reino Unido

Estados Unidos retira sus aviones cisterna de Morón al no obtener permiso para usarlos en la operación Furia Épica

mmlv #4 mmlv *
De los pocos gobiernos occidentales que mantienen un mínimo de dignidad y respeto al derecho internacional
#10 lordban
#4 La verdad a mi la dignidad y derecho internacional me la repampimfa mucho, es un gobierno español que ha tomado una decisión por el interés de los españoles. Eso lo aplaudo, y debería ser así siempre.
#35 jmav
#10 Según la RAE.- Cualidad de digno.
Sinónimos.:
honradez, respetabilidad, nobleza, honestidad, honorabilidad, integridad, probidad, rectitud, decencia, seriedad, decoro1.

Todo eso es lo que te la repampimfa.
RoterHahn #13 RoterHahn
#4
A mi en politica exterior me esta sorprendiendo este hombre bastante positivamente.
mmlv #19 mmlv
#13 Yo el cambio de postura en el Sáhara Occidental no se lo perdono
kumo #26 kumo
#4 xD xD xD xD xD Dignidad el gobierno español xD xD xD Menos cuentos. Que el Antonio sólo se mueve por cuatro votos.
#32 Cuchifrito
#26 Ni te das cuenta de la ridiculez que es criticar que un político actúe para contentar a los votantes en vez de para contentar a mandases extranjeros y multimillonarios.
kumo #34 kumo
#32 Y tú no te das cuenta de que entonces no hablamos de dignidad sino de otra cosa ;)
Mediorco #40 Mediorco
#26 No, si verás. Si hace algo bien es para ganar votos, y si lo hace mal es porque es un desastre. ¿Es así la cosa?

En serio, la gente del PP y de Vox és retrasada.
#30 txelin
#3 ya tienes el primero en #4
A.more #1 A.more
Perfecto
#18 capitan.meneito
#1 GUERRA NO.
#3 marcotolo
bien hecho,
ahora veremos a gilipollas criticando que no se le de apoyo a asesinos gratuitos
#21 soberao
#3 El amigo Ansar en breve que haga declaraciones que el es especialista en comerle los huevos a Trump y su cuadrilla de mamahostias.
#22 marcotolo
#21 espero que rescate su acento texano cuando las haga,
recordando la vez que ayudo a asesinar miles de inocentes con mentiras
ochoceros #5 ochoceros
A ver si los yankis cogen las indirectas y se llevan sus bases.

Y retomamos el Proyecto Islero para no ser otra víctima suya el día de mañana.
kavra #24 kavra
#5 El día que eso pase retorna una nueva ETA, los GRAPO, Carlistas y resurge el movimiento independentista andaluz, no te digo más xD
mjmx #29 mjmx
#24 y el reino de Granada
kavra #33 kavra
#29 no lo descarto xD
efectogamonal #2 efectogamonal
No con mis impuestos {0x1f525}
#8 tierramar *
Franco se sometio a EEUU y a raiz de ello nos colaron las bases militares :www.meneame.net/m/cultura/pasado-presente-bases-militares-americanas-e . Siguiendo su tradición franquista , PP y VOX se ponen del lado de los genocidas. EEUU interviene para que el siguiente gobierno sea PP.VOX o PPSOE para poder hacer lo que les da la gana en España sin la resistencia de la izquierda. Y los vendidos a los yanquis se autodenominan patriotas!!
mikeoptiko #16 mikeoptiko
#8 entiendo lo de PPSOE en otro contexto pero precisamente en este no le veo mucho sentido
#37 tierramar
#16 Segunda opción si falla la primera. Las cloacas no juegan sólo con una mano.
el_Tupac #25 el_Tupac
#8 no falla, cuanto más patriota, más vendepatrias
jonolulu #7 jonolulu
Bien, Perro, bien
omegapoint #38 omegapoint
#7 "Buen chico" te ha faltado decir
cocolisto #11 cocolisto
Acabo de oír en la radio que varios aviones cisterna de eeuu han sido invitados a abandonar Torrejón por la política de neutralidad de España.Veremos.
#6 MenéameApesta
De las pocas veces que el PSOE se merece un aplauso.
JuanCarVen #9 JuanCarVen
#6 Felipe González se debe estar tirando de los pelos
#12 amusgada
si ya fue anoche cuando despegaron los Stratotankers de Morón y Rota, rumbo a Rammstein y alguna base francesa. Justo después del comunicado UK-Alemania-Francia de que se sumaban alegremente a las piñas.

Vamos, que la noticia a posteriori, guay que Albares no ande lamiendo ortos de la OTAN, pero los aviones se los llevaron sin que nadie lo pidiera, inshallah los hubiéramos largao pero no.
Casiopeo #20 Casiopeo
¡ Viva mi Españita !
samuelCan #23 samuelCan
#20 we are about to be psoed ... de nuevo.
Ojalá me equivoque.
TikisMikiss #31 TikisMikiss
Olé.

Tampoco había que esperar gran cosa de Francia, la gran aliada de los nazis en la 2GM que pusieron el culo en cuanto les miraron mal, y de Alemania, país que siempre fue nazi y siempre será nazi.
traviesvs_maximvs #28 traviesvs_maximvs
España en el lado bueno de la historia.
omegapoint #39 omegapoint
#28 bueno, si nos salimos de una posible guerra mundial, ya sabes que es para darnos de hostias entre nosotros. xD xD

Semos asín
quepunquepan #27 quepunquepan
Una agradable sorpresa, no ser los perros arrastrados del imperio.
De los ingleses qué esperar.. y Alemania y Francia, denigrando Europa one more time.
Andreham #14 Andreham
Nos van a hacer una revolución de colores que vamos a flipar.
thror #15 thror
#14 ¿quien te crees que nutre a VOX?
#17 Penadeoccidente
#14 Pero si llevan gestándola desde hace varios años ya.

El otro dia en la calle 7 energúmenos gritando "Perro Sanchez, hijo de puta".

En algún foro leyendo "Pedro Sanchez es el presidente más mentiroso que ha tenido España" (Habiendo tenido a Aznar, Gonzalez y Rajoy...)

Esta un grueso de la población (sobretodo tios jovenes y no tan jovenes) esperando ansiosos no tener pensiones, sanidad pública ni unos derechos laborales mínimos.
hazardum #36 hazardum
Trump esta a un paso de "no me quiero morir sin probar unos de estos misiles nucleares, que desperdicio"
