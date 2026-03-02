·
191
meneos
284
clics
España rechaza prestar apoyo militar al ataque a Irán y se desmarca de Francia, Alemania y Reino Unido
Estados Unidos retira sus aviones cisterna de Morón al no obtener permiso para usarlos en la operación Furia Épica
|
etiquetas
:
irán
,
morón
,
apoyo español
politica
politica
#4
mmlv
*
De los pocos gobiernos occidentales que mantienen un mínimo de dignidad y respeto al derecho internacional
51
K
453
#10
lordban
#4
La verdad a mi la dignidad y derecho internacional me la repampimfa mucho, es un gobierno español que ha tomado una decisión por el interés de los españoles. Eso lo aplaudo, y debería ser así siempre.
4
K
37
#35
jmav
#10
Según la RAE.- Cualidad de digno.
Sinónimos.:
honradez, respetabilidad, nobleza, honestidad, honorabilidad, integridad, probidad, rectitud, decencia, seriedad, decoro1.
Todo eso es lo que te la repampimfa.
1
K
9
#13
RoterHahn
#4
A mi en politica exterior me esta sorprendiendo este hombre bastante positivamente.
6
K
67
#19
mmlv
#13
Yo el cambio de postura en el Sáhara Occidental no se lo perdono
2
K
38
#26
kumo
#4
Dignidad el gobierno español
Menos cuentos. Que el Antonio sólo se mueve por cuatro votos.
6
K
-39
#32
Cuchifrito
#26
Ni te das cuenta de la ridiculez que es criticar que un político actúe para contentar a los votantes en vez de para contentar a mandases extranjeros y multimillonarios.
3
K
35
#34
kumo
#32
Y tú no te das cuenta de que entonces no hablamos de dignidad sino de otra cosa
2
K
-15
#40
Mediorco
#26
No, si verás. Si hace algo bien es para ganar votos, y si lo hace mal es porque es un desastre. ¿Es así la cosa?
En serio, la gente del PP y de Vox és retrasada.
0
K
14
#30
txelin
#3
ya tienes el primero en
#4
0
K
8
#1
A.more
Perfecto
38
K
334
#18
capitan.meneito
#1
GUERRA NO.
5
K
70
#3
marcotolo
bien hecho,
ahora veremos a gilipollas criticando que no se le de apoyo a asesinos gratuitos
15
K
136
#21
soberao
#3
El amigo Ansar en breve que haga declaraciones que el es especialista en comerle los huevos a Trump y su cuadrilla de mamahostias.
4
K
50
#22
marcotolo
#21
espero que rescate su acento texano cuando las haga,
recordando la vez que ayudo a asesinar miles de inocentes con mentiras
1
K
27
#5
ochoceros
A ver si los yankis cogen las indirectas y se llevan sus bases.
Y retomamos el Proyecto Islero para no ser otra víctima suya el día de mañana.
11
K
125
#24
kavra
#5
El día que eso pase retorna una nueva ETA, los GRAPO, Carlistas y resurge el movimiento independentista andaluz, no te digo más
2
K
23
#29
mjmx
#24
y el reino de Granada
0
K
9
#33
kavra
#29
no lo descarto
0
K
10
#2
efectogamonal
No con mis impuestos
11
K
107
#8
tierramar
*
Franco se sometio a EEUU y a raiz de ello nos colaron las bases militares
:
www.meneame.net/m/cultura/pasado-presente-bases-militares-americanas-e
. Siguiendo su tradición franquista , PP y VOX se ponen del lado de los genocidas. EEUU interviene para que el siguiente gobierno sea PP.VOX o PPSOE para poder hacer lo que les da la gana en España sin la resistencia de la izquierda. Y los vendidos a los yanquis se autodenominan patriotas!!
9
K
106
#16
mikeoptiko
#8
entiendo lo de PPSOE en otro contexto pero precisamente en este no le veo mucho sentido
1
K
18
#37
tierramar
#16
Segunda opción si falla la primera. Las cloacas no juegan sólo con una mano.
0
K
14
#25
el_Tupac
#8
no falla, cuanto más patriota, más vendepatrias
1
K
19
#7
jonolulu
Bien, Perro, bien
5
K
59
#38
omegapoint
#7
"Buen chico" te ha faltado decir
0
K
11
#11
cocolisto
Acabo de oír en la radio que varios aviones cisterna de eeuu han sido invitados a abandonar Torrejón por la política de neutralidad de España.Veremos.
3
K
53
#6
MenéameApesta
De las pocas veces que el PSOE se merece un aplauso.
5
K
39
#9
JuanCarVen
#6
Felipe González se debe estar tirando de los pelos
6
K
63
#12
amusgada
si ya fue anoche cuando despegaron los Stratotankers de Morón y Rota, rumbo a Rammstein y alguna base francesa. Justo después del comunicado UK-Alemania-Francia de que se sumaban alegremente a las piñas.
Vamos, que la noticia a posteriori, guay que Albares no ande lamiendo ortos de la OTAN, pero los aviones se los llevaron sin que nadie lo pidiera, inshallah los hubiéramos largao pero no.
1
K
27
#20
Casiopeo
¡ Viva mi Españita !
0
K
14
#23
samuelCan
#20
we are about to be psoed ... de nuevo.
Ojalá me equivoque.
1
K
16
#31
TikisMikiss
Olé.
Tampoco había que esperar gran cosa de Francia, la gran aliada de los nazis en la 2GM que pusieron el culo en cuanto les miraron mal, y de Alemania, país que siempre fue nazi y siempre será nazi.
0
K
13
#28
traviesvs_maximvs
España en el lado bueno de la historia.
0
K
10
#39
omegapoint
#28
bueno, si nos salimos de una posible guerra mundial, ya sabes que es para darnos de hostias entre nosotros.
Semos asín
0
K
11
#27
quepunquepan
Una agradable sorpresa, no ser los perros arrastrados del imperio.
De los ingleses qué esperar.. y Alemania y Francia, denigrando Europa one more time.
1
K
9
#14
Andreham
Nos van a hacer una revolución de colores que vamos a flipar.
0
K
8
#15
thror
#14
¿quien te crees que nutre a VOX?
8
K
79
#17
Penadeoccidente
#14
Pero si llevan gestándola desde hace varios años ya.
El otro dia en la calle 7 energúmenos gritando "Perro Sanchez, hijo de puta".
En algún foro leyendo "Pedro Sanchez es el presidente más mentiroso que ha tenido España" (Habiendo tenido a Aznar, Gonzalez y Rajoy...)
Esta un grueso de la población (sobretodo tios jovenes y no tan jovenes) esperando ansiosos no tener pensiones, sanidad pública ni unos derechos laborales mínimos.
8
K
72
#36
hazardum
Trump esta a un paso de
"no me quiero morir sin probar unos de estos misiles nucleares, que desperdicio"
0
K
7
