La UE pide a Irán que frene su ofensiva y respete el derecho internacional sin mencionar los ataques de Estados Unidos e Israel
Los 27 evitan criticar la ofensiva de EEUU e Israel y se centra en sanciones contra Irán, a quien exige moderación y respeto al derecho internacional
|
etiquetas
:
ue
,
irán
,
ofensiva
,
derecho internacional
#4
Battlestar
No se puede ser más pagafantas.
9
K
109
#2
neo1999
Vergüenza.
8
K
108
#11
luckyy
Qué asco damos los europeos
5
K
71
#14
oceanon3d
*
#11
No todos.
¿Tú no conoces a tus vecinos consevadores y sus carencias? ¿Al del PP o VOX del bar de la esquina que cuando vas a tomar tranquilamente un café está con sus cosas de cuñado hasta que el café se te amarga? ¿Al extremo centro de este mismo foro? ... pues la UE está en manos de una derecha y ultraderecha que solo es su reflejo de esta gente que les vota.
0
K
8
#1
pedrobotero
JAJAJAJAJA
3
K
47
#7
nemeame
Piden a Irán abstenerse de realizar ataques militares indiscriminados, no como Israel, que ha matado más de 100 niñas en un ataque genocida de precisión quirúrgica. A la UE solo le ha faltado felicitar a Israel por su buena puntería
3
K
43
#6
josde
Los lameculos en la máxima expresión.
2
K
40
#3
Cantro
Eso de que los 27 "digan", mientras uno de ellos hace otra cosa, como que no mola nada
2
K
37
#10
Mauro_Nacho
Mientras tanto Israel y EE.UU. atacan el Hospital Gandhi de Teherán, es muy conveniente para el cambio de régimen. Europa no dice nada a Israel ni a EE.UU. El canciller alemán Merz: “Israel está haciendo el trabajo sucio por todos nosotros”
1
K
23
#12
Mauro_Nacho
La credibilidad de Europa esta por los suelos, igual que la EE.UU. e Israel.
1
K
23
#5
DayOfTheTentacle
Ofensiva..
Ejem....
1
K
21
#8
alamajar
Elecciones europeas anticipadas YA
1
K
21
#13
Mandievus
Vergonzoso! Europa lamebotas guardando silencio de los ataques a hospitales. Lamentable.
1
K
15
#9
Tontavsky
Pensé que era del mundotoday
1
K
9
Ver toda la conversación (
14
comentarios)
