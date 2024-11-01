Francia, Alemania y Reino Unido condenan los contraataques de Irán en vez de condenar el ataque de EEUU e Israel

"Al final el pueblo iraní debe poder decidir su futuro", han remachado antes de proclamar su "compromiso" con la estabilidad regional y la protección de la vida de civiles
Occidente da asco
De golpe todos los medios ignoran el asesinato de más de 100 niñas en un colegio.Algo así por los rusos estarían llenando portadas durante días.
¿Como en Venezuela?
Cuando Irán se convierta en una democracia, y el pueblo iraní decida libremente continuar su programa nuclear y militar, para equipararse con otras democracias como Francia, Reino Unido, EEUU o Israel... ¿Respetarán esa decisión los adalides del mundo libre?
y de que iran esta a una semana de conseguir armas nucleares desde hace mas de 20 años...
la indigencia mental es evidente
Los fascistas no necesitan argumentos para discutir, con insultar les sobra