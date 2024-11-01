edición general
Francia, Alemania y Reino Unido condenan los contraataques de Irán en vez de condenar el ataque de EEUU e Israel

"Al final el pueblo iraní debe poder decidir su futuro", han remachado antes de proclamar su "compromiso" con la estabilidad regional y la protección de la vida de civiles

#1 aPedirAlMetro
Como se atreven a defenderse!
Occidente da asco
#2 solojavi
#1 En realidad no es defensa, es una mezcla de demostración de poder y venganza. En cualquier caso, quien condena al que responde y no al que inicia el ataque es de una demagogia nivel fucking master of the universe.
#4 cocolisto
¡Joputas!.Es lo máximo que se puede decir de estos asesinos.
De golpe todos los medios ignoran el asesinato de más de 100 niñas en un colegio.Algo así por los rusos estarían llenando portadas durante días.
#6 lamarisevadecañas
#4 van 145 (hace una hora)
#3 Alcalino
"Al final el pueblo iraní debe decidir si futuro"

¿Como en Venezuela? :wall:
#5 rutas
Una pregunta tonta:

Cuando Irán se convierta en una democracia, y el pueblo iraní decida libremente continuar su programa nuclear y militar, para equipararse con otras democracias como Francia, Reino Unido, EEUU o Israel... ¿Respetarán esa decisión los adalides del mundo libre?
#7 cocolisto
#5 El objetivo final es China ,su ruta de la seda y el control de todo el sistema energético mundial .Lo iremos viendo.
#11 RecórtateTú
#5 Depende, venderían los iraníes demócratas su petróleo a China? Si la respuesta es sí, serán unos fanáticos con antifaz democrático, así que habrá que volver a masacrarles. Así hasta que el petróleo les salga gratis a usanos y sionistas, da igual si el trato se hace con un ayatolá que venda a los suyos, si el fin les sale a cuentas, harían tratos con el mismísimo Mao, como está pasando en Venezuela.
#12 buronix
#5 Vamos a ver, a Israel o a EEUU no les puede importar menos la democracia en Iran, esto va de desmontar el pais y poner uno o mas titeres en lo que finalmente quede de su resultado, aqui lo importante es mantener a Israel como la potencia de la región sin que tenga ningún tipo de competencia.
#16 marcotolo
#13 a ver... son los mismos que se creyeron lo de las armas de destruccion masiva de irak,
y de que iran esta a una semana de conseguir armas nucleares desde hace mas de 20 años...
la indigencia mental es evidente
#8 marcotolo
propaganda para gilipollas....
#13 MiguelDeUnamano
#8 Hay mucho comemierdas que se puede dar por aludido. xD
#15 LinternaGorri
#8 me cuelgo de tu comentario para que el mío gane visibilidad, no te des por aludido:
Los fascistas no necesitan argumentos para discutir, con insultar les sobra
#14 gale
Al igual que pasó en Venezuela, a USA le da igual si el próximo gobierno iraní es demócrata o no. Lo que quiere es que sea un gobierno amigo, y que el petróleo iraní sea explotado con libertad por las petroleras yanquis. Puede ser que el próxima gobierno iraní sea demócrata, pero no es algo que preocupe a USA.
#9 mecheroconluz
Deben tener ya la boca cansada de tanto comerle los huevos al Tío Sam.
#10 Edheo
#9 que va hombre, si lo hacen por gusto... a ver si te crees que nadie les obliga
