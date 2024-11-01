edición general
34 meneos
33 clics
Las autoridades iraníes elevan a 148 las niñas muertas en el bombardeo israelí de una escuela en el sur del país

Las autoridades iraníes elevan a 148 las niñas muertas en el bombardeo israelí de una escuela en el sur del país

El último balance de las autoridades de Irán ha cifrado en 148 las niñas que han perdido la vida como consecuencia del bombardeo israelí de este sábado a una escuela en la provincia de Hormozgán (sur), que se ha saldado con decenas de heridos más, en el marco de la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos. La televisión estatal ha ofrecido los nuevos datos de estudiantes fallecidas, unas cifras que todavía no son definitivas debido a la posibilidad de que más cadáveres se encuentren bajo los escombros.

| etiquetas: iran , israel , bombardeo , niñas , escuela , muertes
28 6 0 K 207 actualidad
10 comentarios
28 6 0 K 207 actualidad
Comentarios destacados:      
DonNadieSoy #1 DonNadieSoy
Esta siendo esclarecedor ver el tratamiento de esta noticia en los telediarios... Vaya "periodismo" de lamebotas que tenemos.
9 K 126
andando #7 andando
#1 Yo lo estoy flipando en tuiter, cogen un pantallazo, le ponen BULO y se inventan que ha sido en Kabul, que las niñas no van a clase, que los sabados en Iran no son lectivos, que en Ramadan no hay clases... y si les rebates un poco al final es un misil irani que les ha caido encima.
Ojo a Lucia Etxeberria x.com/LaEtxebarria/status/2027932334712881183
0 K 10
salteado3 #8 salteado3
#1 "Ya no sufrirán la opresión del velo y de la dictadura gracias a las bombas democratizadoras de EE. UU. e Israel" :troll:
2 K 38
Huaso #2 Huaso
Desde luego si hay una cosa que se le da bien a Israel, es matar niños y niñas.
7 K 107
#3 candonga1
#2 Y a los prohombres occidentales... follárselos.
4 K 69
Huaso #4 Huaso
#3 bastantes de ellos son judíos :roll:
0 K 10
salteado3 #9 salteado3
#2 Petróleo o muerte.
0 K 10
#5 eipoc
Cómo era de esperar de esta basura, te dicen que "mueren" en lugar de que han sido ASESINADAS.
6 K 83
salteado3 #10 salteado3
#5 Como si hubiera sido un terremoto; también hay que entender que desgraciadamente ningún periodista se atreve a jugar con el pan de sus hijos, es el gran poder sionista.
0 K 10
#6 arreglenenlacemagico
la foto es de archivo... y solo lo dice dice el regimen me esperare a que se verifique de forma independiente
0 K 10

menéame