Las autoridades iraníes elevan a 148 las niñas muertas en el bombardeo israelí de una escuela en el sur del país

El último balance de las autoridades de Irán ha cifrado en 148 las niñas que han perdido la vida como consecuencia del bombardeo israelí de este sábado a una escuela en la provincia de Hormozgán (sur), que se ha saldado con decenas de heridos más, en el marco de la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos. La televisión estatal ha ofrecido los nuevos datos de estudiantes fallecidas, unas cifras que todavía no son definitivas debido a la posibilidad de que más cadáveres se encuentren bajo los escombros.