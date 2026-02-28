·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
Llegó el bloqueo de la liga a Menéame
Ya tenemos la zarpa de Tebas rondando.
13
meneos
270 clics
enviado
____
10 comentarios
COMENTARIOS DESTACADOS
#3
: «¿Pero Meneame usa Cloudflare o es que la liga ya bloquea hasta a proveedores como Arsys? En cualquier caso esto es el bloqueo de un medio de comunicación casi literalmente, espero que pidáis indemnización gorda @imparsifal»
Pablosky
2026-02-28 14:27:08
#6
: «Es vergonzoso, lo he visto de casualidad antes, sin VPN y he flipado. Recordad que esta gentuza bloqueó el acceso a administraciones públicas. Están por encima del bien y el mal.»
wildseven23
2026-02-28 14:29:31
#2
: «No puedo entrar desde fibra y móvil Movistar, Firefox y Google Chrome desde hace una par de horas.»
Sara1084
2026-02-28 14:26:43
#1
: «Aqui va bien Pero si de verdad esta capado. Caiga quien caiga hay que defender el fútbol de pago»
karlos_
2026-02-28 14:25:40
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
Pablosky
¿Pero Meneame usa Cloudflare o es que la liga ya bloquea hasta a proveedores como Arsys?
En cualquier caso esto es el bloqueo de un medio de comunicación casi literalmente, espero que pidáis indemnización gorda
@imparsifal
3
K
49
#9
Aokromes
#3
> En cualquier caso esto es el bloqueo de un medio de comunicación casi literalmente
han llegado a bloquear periodicos y televisiones que solo un juez del constitucional puede autorizar, se las pela.
0
K
9
#10
Torrezzno
#3
nada más que lo mires
0
K
19
#6
wildseven23
Es vergonzoso, lo he visto de casualidad antes, sin VPN y he flipado. Recordad que esta gentuza bloqueó el acceso a administraciones públicas.
Están por encima del bien y el mal.
3
K
37
#2
Sara1084
*
No puedo entrar desde fibra y móvil Movistar, Firefox y Google Chrome desde hace una par de horas.
1
K
26
#4
Pablosky
#2
Tampoco Pepephone, que va por menos móvil.
0
K
16
#5
jm22381
*
Me deja entrar desde Safari en el iPhone pero no desde ningún navegador en PC pero no me sale ese mensaje. WTF
#4
Pepephone móvil sí pero creo que es por el Private Relay del iCloud de Apple.
0
K
20
#1
karlos_
Aqui va bien
Pero si de verdad esta capado. Caiga quien caiga hay que defender el fútbol de pago
1
K
23
#7
Pablosky
*
Por cierto, he de mencionar que tengo un script cutre (hecho por cursor) que lee todas las IPs bloqueadas recientemente desde la pseudoAPI de hayahora.futbol y las mete en un archivo de texto. Por si alguno lo necesita para configurar su red o router para que ciertas IPs vayan automáticamente por VPN y las demás no.
Funciona bien, ya que lo acabo de ejecutar, me ha subido la lista de IPs a
1100
(o algo así), se lo he pegado al router intermedio para la VPN que tengo y ya puedo entrar a Meneame sin problemas.
0
K
16
#8
woody_alien
Con TOR se entra sin problemas, pero desde ISPs pañoles salen meneame/cloudflare bloqeadas a nivel de enrutamiento.
0
K
11
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente