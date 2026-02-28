·
Mapas y vídeos del ataque militar de Israel y Estados Unidos y la respuesta de Irán
Qué se sabe del ataque conjunto de EE.UU. e Israel a Irán y de la respuesta del régimen de los ayatolás bombardeando países árabes del Golfo Pérsico.
irán
,
eeuu
,
israel
,
ataque
actualidad
actualidad
#1
Deckardio
Buen enlace, ordenando la cronología y señalando fuentes. Todos los gobiernos que se saltan el derecho internacional, en este caso los de Estados Unidos e Israel, aparte de lo deplorable de sus crímenes, hacen del mundo un lugar mucho más peligroso. Votar o apoyar de cualquier manera a políticos que lo consienten, nos acerca un pasito más a un desastre que puede afectarnos mucho, para mal, a todos los humanos.
