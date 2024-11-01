edición general
Un ataque israelí se cobra la vida 40 alumnas de una escuela primaria femenina de Irán (eng)

De los desarrollos sobre la marcha de la noticia del ataque de EE.UU e Israel a Irán de Aljazeera: "Anteriormente informamos que un ataque israelí alcanzó una escuela primaria para niñas en Minab, una ciudad de la provincia de Hormozgan, en el sur de Irán, causando la muerte de 24 personas. Según la agencia estatal de noticias IRNA, el número de víctimas mortales ha aumentado ahora a 40."

mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Y hay gente que justifica que las maten porque iban a obligarlas a llevar burka.

Hay gente que no tiene humanidad suficiente ni para resolver un capcha.
10
#5 soberao *
#1 Es la ventaja que tiene Israel y EE.UU que se pueden permitir reventar un colegio infantil, un hospital o una urbanización civil sin ningún pudor y luego ir hablando que tenían la operación preparada y los objetivos son militares... En cambio Irán aunque ataque a bases de EE.UU en la zona lo venderán como ataques a la soberanía de los países del golfo.
11
IkkiFenix #4 IkkiFenix
Esto se las trae al pario a los que te dicen que les preocupa mucho lo del velo en Irán, como la Lucia Extebarria esa, que no dice ni mu de las burradas de Israel y USA.
9
eltxoa #3 eltxoa
Espera, que ahora vienen y nos explican que los bombardeos son para defender los derecho de las mujeres a no llevar un pañuelo que les cubra el pelo.
7
Gotsel #6 Gotsel *
Que hijosdeputa, joder! Y pase lo que pase, aquí seguiremos haciéndole felaciones al tio Sam.
6
#7 mcfgdbbn3
Parece que a ese país tampoco les gusta que las mujeres puedan ir a la escuela.
6
#10 soberao *
#7 Estás mal informado, esos son Afganistán o Arabia Saudí. Irán manda a sus estudiantes femeninas al extranjero a estudiar el doctorado.
2
#12 mcfgdbbn3
#10: Lo decía en sentido irónico, me refería al país que lanzó el ataque.

Es que tampoco quiero poner las frases demasiado explícitas porque no quiero que me etiqueten demasiado, que en Internet el anonimato solo es de cara a las personas de a pie... ya sabes.
1
#8 Mustela
¿Alguien tiene dudas de a lo que va esa gente? Pero ojo que según Von Der Leyen "La Unión Europea ha adoptado amplias sanciones en respuesta a las acciones del régimen asesino de Irán y la Guardia Revolucionaria"

www.meneame.net/story/declaracion-conjunta-presidente-costa-presidenta
4
#2 diablos_maiq
Ahora veremos cómo celebran las mujeres iraníes el ataque de Israel
3
#13 soberao *
@admin falta una "de" en el título y ahora no puedo editar: la vida de 40 alumanas...
0
platypu #11 platypu
Ojito con los bulos
0
#9 Suleiman
Estos son los muertos buenos ... Puto asco
0
chemari #15 chemari
Tienen experiencia en matar niños. Y dormirán bien agusto está noche.
0
#14 Nobodyatall
Freedom and Democracy
0

