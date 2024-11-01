Un ataque israelí se cobra la vida 40 alumnas de una escuela primaria femenina de Irán (eng)

De los desarrollos sobre la marcha de la noticia del ataque de EE.UU e Israel a Irán de Aljazeera: "Anteriormente informamos que un ataque israelí alcanzó una escuela primaria para niñas en Minab, una ciudad de la provincia de Hormozgan, en el sur de Irán, causando la muerte de 24 personas. Según la agencia estatal de noticias IRNA, el número de víctimas mortales ha aumentado ahora a 40."