·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6480
clics
Pantomima full: hombre performativo
5996
clics
Europa vs. USA, quién está ganando realmente? [ENG]
4755
clics
Eclipse Solar Total de 2026 en España
2583
clics
FMHY: la mayor colección de cosas gratis de internet
4565
clics
El aficionado del Real Madrid expulsado por hacer el saludo nazi: "Tengo dos negros adoptados"
más votadas
584
VÍDEO | Susan Sarandon, sobre Pedro Sánchez: "Ha estado siempre del lado correcto de la historia"
269
Israel lanza un ataque contra Irán [EN]
498
Un vídeo muestra la lujosa reforma realizada por el hijo de una concejala del PP en una VPO de Alicante que se ha quedado
579
Losantos difundió el bulo de la enfermedad de Pedro Sánchez
511
Juan Carlos I: golpista, putero y ladrón
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
9
meneos
32
clics
Declaración conjunta del presidente Costa y la presidenta von der Leyen sobre los acontecimientos en Irán (EN)
Los acontecimientos en Irán son muy preocupantes. Seguimos en estrecho contacto con nuestros socios en la región.
|
etiquetas
:
sionismo
,
eeuu
,
israel
,
trump
,
ue
,
von der leyen
7
2
0
K
110
actualidad
12 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
7
2
0
K
110
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#7
mmlv
Seguro que si el agresor hubiera sido Irán la declaración seria la misma: "muy preocupados y blablabla" y ninguna condena enérgica, ni advertencia, ni amenaza de sanciones, etc
9
K
131
#11
soberao
#7
Les da tiempo todavía llegar a Eurovision con sonrisas y siendo el favorito en las encuestas para llevarse el premio y el reconocimiento.
0
K
15
#8
Mustela
"
La Unión Europea ha adoptado amplias sanciones en respuesta a las acciones del régimen asesino de Irán y la Guardia Revolucionaria y ha promovido constantemente los esfuerzos diplomáticos destinados a abordar los programas nucleares y balísticos a través de una solución negociada.
"
¡Ostia puta!
8
K
102
#9
soberao
*
#8
Vamos, que este año "vacaciones" sirviendo en el ejército, o en Ucrania o en Israel pero a la playa no vas, que hay que servir a la geopolítica sionista.
Además hablan de "acontecimientos en Irán" cuando ha sido un ataque de Israel y EE.UU. Irán es la víctima y la que se defiende sola.
4
K
51
#12
platypu
#8
Poco me parece para un gobierno que reprime y asesina a miles de sus ciudadanos
1
K
7
#6
XtrMnIO
*
Cuando dice "socios" quiere decir "amos", no?
6
K
80
#1
Tkachenko
Dijo "deeply concerning"!!!
5
K
63
#3
DatosOMientes
Me dais asco.
1
K
23
#4
santim123
Estás declaraciones suelen ser: Seguimos con atención y preocupación la situación.
0
K
12
#2
magnifiqus
Está la humanidad expectante
0
K
8
#10
aupaatu
*
Condenamos, ok solo existe para antifascistas por manifestarse y para los enemigos del Imperio que usan el Si vis pacem, para bellum fuera de su círculo genocida.
0
K
8
#5
Saville
Shame
0
K
6
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
¡Ostia puta!
Además hablan de "acontecimientos en Irán" cuando ha sido un ataque de Israel y EE.UU. Irán es la víctima y la que se defiende sola.