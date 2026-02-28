edición general
Declaración conjunta del presidente Costa y la presidenta von der Leyen sobre los acontecimientos en Irán (EN)

Los acontecimientos en Irán son muy preocupantes. Seguimos en estrecho contacto con nuestros socios en la región.

mmlv #7 mmlv
Seguro que si el agresor hubiera sido Irán la declaración seria la misma: "muy preocupados y blablabla" y ninguna condena enérgica, ni advertencia, ni amenaza de sanciones, etc
#11 soberao
#7 Les da tiempo todavía llegar a Eurovision con sonrisas y siendo el favorito en las encuestas para llevarse el premio y el reconocimiento.
#8 Mustela
"La Unión Europea ha adoptado amplias sanciones en respuesta a las acciones del régimen asesino de Irán y la Guardia Revolucionaria y ha promovido constantemente los esfuerzos diplomáticos destinados a abordar los programas nucleares y balísticos a través de una solución negociada."

¡Ostia puta!
#9 soberao *
#8 Vamos, que este año "vacaciones" sirviendo en el ejército, o en Ucrania o en Israel pero a la playa no vas, que hay que servir a la geopolítica sionista.
Además hablan de "acontecimientos en Irán" cuando ha sido un ataque de Israel y EE.UU. Irán es la víctima y la que se defiende sola.
platypu #12 platypu
#8 Poco me parece para un gobierno que reprime y asesina a miles de sus ciudadanos
XtrMnIO #6 XtrMnIO *
Cuando dice "socios" quiere decir "amos", no?
Tkachenko #1 Tkachenko
Dijo "deeply concerning"!!!  media
#3 DatosOMientes
Me dais asco.
santim123 #4 santim123
Estás declaraciones suelen ser: Seguimos con atención y preocupación la situación.
magnifiqus #2 magnifiqus
Está la humanidad expectante :roll:
aupaatu #10 aupaatu *
Condenamos, ok solo existe para antifascistas por manifestarse y para los enemigos del Imperio que usan el Si vis pacem, para bellum fuera de su círculo genocida.
#5 Saville
Shame
