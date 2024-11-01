·
85
meneos
2429
clics
Pantomima full: hombre performativo
Hombre sensible, desengaño terrible. Agradecimientos: Marilians Records |
www.marilians
.... Guion: Pantomima Full Montaje: @wearelaperrera Producción: Marc Morueco
|
etiquetas
:
pantomima
,
full
,
hombre
,
sensible
63
22
2
K
521
ocio
47 comentarios
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#9
mono
Para los viejunos como yo que no entendemos neolengua, pregunto a Google, y ahora entiendo el sketch:
Vista creada con IA
El "hombre performativo" es un arquetipo masculino de 2025 caracterizado por adoptar exageradamente una estética sensible, culta y pro-feminista (leer autoras mujeres, tomar matcha, moda vintage) con el objetivo superficial de atraer atención romántica femenina. Esta "puesta en escena" simula una masculinidad moderna para ocultar intereses no genuinos.…
» ver todo el comentario
16
K
157
#13
MIrahigos
#9
Errejon
5
K
54
#39
covacho
#13
se puede decir más alto pero no más corto.
0
K
10
#15
kumo
#9
Parece que describes a David Uclés
1
K
18
#24
Vhalar
#15
Pero si es gay
2
K
38
#29
kumo
*
#24
Puede. Importa? Que lo hagas para conseguir a una tía o a un tío (o likes) yo creo que es indiferente.
0
K
10
#35
Vhalar
#29
Importa no, pero entiendo este personaje mas en un contexto hetero, de hombre jugando al sensible para atraer a mujeres.
Claro, que podria funcionar tambien en parejas gay, pero me rompe mas el personaje
0
K
7
#42
kumo
#35
Ya, natural asociarlo así. Pero con la definición de performativo del comentario, encaja igual (incluso si es sólo por los likes/ventas).
0
K
10
#44
Chinchorro
#35
Le has callado la boca, pero el pobre intenta que no se note. Esta le va a doler un mes
0
K
11
#27
Esfingo
#9
Gracias.
0
K
10
#30
celyo
#9
me acabo de dar cuenta por tu comentario que paso al plano de los viejunos
0
K
18
#1
themarquesito
Magnífico sketch, me estaban dando ganas de meterle cuatro guantazos a cada rato. Finísimo el rótulo de "El inceltrado"
13
K
148
#37
Aenedeerre
#1
no encaja mucho en el incelibato, le falta misoginia.
0
K
7
#4
Un_señor_de_Cuenca
Pensaba que en cualquier momento iba a salir cuando Jime, la que prepara el matcha le dice amablemente que no, y este se queda tan hundido que se pone a ver vídeos de "Estoicismo" en Youtube.
5
K
87
#47
Guanarteme
#4
Muy bien lo de entrecomillar "estoicismo", señor de Cuenca.
0
K
13
#2
Enésimo_strike
Ya es oficialmente viernes
6
K
79
#3
skaworld
"Malasañeando"
Pa lo que ha quedao el barrio...
4
K
77
#6
maria1988
Lo del perro lo veía venir, pero me ha parecido muy fino que, en lugar de adoptarlo, haga el postureo de poner la foto de la perrera,
3
K
59
#10
Supercinexin
No he podido ni terminar de verlo de la vergüenza ajena que me ha dado.
Muy bueno.
4
K
58
#12
yemeth
Imagino que se juntan todos en los talleres esos de "Nuevas Masculinidades" pasando por caja para tratar de entender cómo tapar mejor la incelidad
1
K
31
#46
knzio
#12
*incelicidad
0
K
10
#23
vGeeSiz
Típico perfil de progre malasañero
3
K
17
#7
JimmyTM
Una chica con personalidad
...
Ahí, haciendo amigos.
0
K
12
#8
Cuñado
*
Jajaja ¡Pantomima Full! Para que luego digáis que cuñados can't meme
Pero me gustaba más cuando hacía chistes de gitanos. Jajaja. Qué crack.
1
K
12
#31
DatosOMientes
#8
Quien diga que cuñados can't meme sólo tiene que leerte de vez en cuando, aunque sean memes involuntarios
.
0
K
12
#36
Cuñado
*
#31
Échate cremita, nené
0
K
9
#5
BastardWolf
Grande lo de Rosalia
0
K
11
#40
armadilloamarillo
Cuando ven que la estrategia no les funciona, se convierten en clones de Jimenez Losantos.
0
K
10
#11
unomasdelmonton
No conozco a nadie así. Es una pena porque si conoces a alguien te hace más gracia
0
K
10
#14
MIrahigos
#11
meneame esta lleno.
1
K
18
#22
Malinois
Ostia, qué mal estoy. He leído "perforativo". ¿O acaso es que lo pone y son sinónimos?
0
K
10
#43
kumo
#22
Sí de que te taladra la oreja... Y otras cosas si te descuidas
0
K
10
#45
ArcadasDeBuenismo
La España vacilada
0
K
9
#26
Borgiano
Alguien debería decirles a estos muchachos que hay vida más allá de Malasaña.
0
K
8
#18
Mesopotámico
que putisimo asco y que mal cuerpo
0
K
8
#16
LokoYo_
*
NO soy especialista en ese tema . Pero si esta gente hace eso, ¿es porque funciona, verdad?
¿Es lo que dicen que les gusta a las mujeres?
Cierto?
p. D. Es una pregunta retórica, pero para que les haga pensar en qué es lo que realmente quiere la gente.
¿Acostarse con mujeres?
¿Decir la verdad funciona?
Estas seguro de ello?
0
K
7
#17
Givetuban
#16
Se creerán que les gusta, a las mujeres que he conocido un tipo así les daría grima como pareja. Otra cosa es como amigo gay.
0
K
6
#19
LokoYo_
#17
Pero no es lo que escuchas todo el tiempo de las mujeres?
¿Un hombre deconstruido, sensible, en contacto con sus emociones, culto, con quien se pueda conversar?
¿Es cierto entonces o no ?
0
K
7
#20
Mesopotámico
*
#19
A las mujeres les gustaría, que el tio que les pone, sea sensible, culto, etc, etc, etc. Pero el tio que les gusta.
Si tu eres así, pero no les pones, pues olvidate ( lo normal, vamos)
0
K
8
#38
LokoYo_
#20
Exacto has dado en el clavo.
A las mujeres les gustaría, que el tio que les pone, sea sensible, culto, etc, etc, etc. Pero siempre
en el tio que les gusta.
Esa es la parte que dejan fuera y se oculta por no decir lo muy obvio.
1
K
15
#21
Givetuban
#19
Lo escucharás tú, yo no escucho eso.
Además, es lo de siempre, una cosa es lo que digo (con la boca pequeña) y otra lo que hago.
Pero vamos, que un hombre puede hablar de sus sentimientos, etc. Sin ser un moñas así
.
0
K
6
#25
crateo
#19
Absolutamente ninguna de las mujeres que conozco, de varios países y espectros políticos, hablan de eso.
La mayor parte solo buscan a alguien normal
. Que ya se que suena raro, pero así está el patio
0
K
10
#41
Aenedeerre
#25
que no tenga taras, que sepa convivir, con empatia, y que te empotre de vez en cuando.
0
K
7
#32
Vhalar
#17
#16
Pantomima es una caricatura exagerada de cualquier personaje. Y como cualquier caricatura obvia y exagerada no cuela.
Pero teneis que entenderlo como eso, una exageracion.
Podria decir lo mismo de lo contrario: De verdad se cree un tio hipermasculino, que habla con conceptos como "hombre de alto valor", invierte 4 perras que tiene en cryptos, etc atraer a alguien?
Pues claro, hay mujeres que les atrae eso. Al igual que hay muchas que les gusta el del video.
Obviamente, el…
» ver todo el comentario
0
K
7
#28
Onaj
#16
A cada mujer le gusta una cosa.
A la mía le gusto hasta yo.
3
K
28
#33
Fernando_x
#16
Aproximadamente, y solo a algunas. No todas las mujeres son iguales (shock!).
Hay que entender que no es lo mismo el hombre performativo, el que está construyéndose un perfil "
performance
" mediante la interpretación de lo que cree que le gusta a las mujeres, que el hombre realmente y genuinamente sensible. Se puede diferenciar, y cuando conoces a alguien un cierto tiempo, se termina por pillar el engaño, siempre. No se puede engañar a alguien todo el tiempo. Y lo que realmente odian las mujeres (y en general todo el mundo) es que les intenten engañar.
0
K
11
#34
celyo
#16
Sería mejor que uno lo hiciera por mejorar personalmente y no por tratar de gustar a otros
, que al final eso es solo poner una fachada y que la mierda al final acaba saliendo más adelante.
Me estaré convirtiendo en un viejuno.
0
K
18
Ver toda la conversación (
47
comentarios)
