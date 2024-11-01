·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
3902
clics
Eclipse Solar Total de 2026 en España
3728
clics
Pantomima full: hombre performativo
4582
clics
Inquiokupas
4443
clics
El aficionado del Real Madrid expulsado por hacer el saludo nazi: "Tengo dos negros adoptados"
4732
clics
El deficiente sistema de ocultación en algunos documentos del 23F desclasificados permite conocer el texto tapado
más votadas
425
Vox, único partido del Congreso que vota en contra de la subida de las pensiones
382
Los videos que muestran cómo soldados israelíes disparan a un adolescente palestino y se quedan viéndolo morir desangrado
370
La familia de la relatora de la ONU Francesca Albanese denuncia a Donald Trump en un tribunal de EEUU
451
La mala suerte persigue a Ayuso
584
La matriz alemana de Quirónsalud celebra que su negocio en España crece un 11%, tras un pago de casi 500 millones del Gobierno de Ayuso
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
124
meneos
533
clics
La jefa de prensa de Mazón admite ante la jueza de la dana que las versiones sobre los pasos del expresident eran falsas
Maite Gómez asegura que no escuchó ninguna de las conversaciones del president de camino al Centro de Emergencias de l'Eliana
|
etiquetas
:
mazon
,
dana
,
valencia
,
mentiras
,
pp
62
62
0
K
392
politica
25 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
62
62
0
K
392
politica
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Esteban_Rosador
PP y Vox apoyando a este sinvergüenza corrupto. Saben que les dará votos.
14
K
141
#4
jra
#1
pues mira que yo creo que últimamente estos son votos que van a VOX...
1
K
29
#12
Tumbadito
#1
No voy a hablar de VOX... Pero si el PP no pierde votos en Valencia en las próximas elecciones el problema no es los políticos que tenemos. Es el pueblo que los elige.
Que yo ya lo sé, pero dejaría de creer definitivamente en la democracia como forma de gobierno en defensa de las sociedades
5
K
48
#22
Ludovicio
*
#12
El problema siempre ha sido ese.
Les roban, dejan morir a los suyos en su cara y les vuelven a votar.
Además ni hace falta que se curren mucho las mentiras. Los propios votantes llenan los huecos o hacen como que no ha ocurrido.
Es ciertamente desesperanzador
0
K
12
#23
glynch
#22
los medios son los que mandan. Conozco a votantes del partido podrido, y se creen lo que dicen los medios derechistas. Para ellos, la culpa es de sánchez, o a repartir, y asíncon todo. Esta gente no piensa que están votando a quien les roba, piensan que los rojos roban más y acogen a okupas, etarras y yijadistas. Es con los que les machacan continuamente en los medios.
1
K
19
#24
PaCuMen
#12
Desgraciadamente, yo creo que ya tenemos ejemplos más que suficientes en nuestra andadura por la democracia para creer que el problema no son solo los políticos, y que la responsabilidad de quienes votamos en algún momento habrá que exigirla. Quisiera entender qué clase de abducción ejercen sobre nosotros para que una y otra vez sigamos depositando nuestra confianza en quien ha acreditado no merecer ni una pizca. Ye lo que hay, como decimos por aquí.
0
K
7
#18
xabi_sides
#1
El votante medio ni mira estas cosas, o le da igual. Solo votan con mentalidad de ver el mundo arder.
0
K
6
#3
angar300
Es que los departamentos de prensa no deberían llamarse así. Deberían llamarse "departamentos de imagen", porque lo importante no es informar, lo importante es manipular y tergiversar para dar la imagen que quieren tus votantes, la que les gusta para ser felices en su amorfismo cerebral.
4
K
62
#6
rogerius
#3
¿De imagen? Otro eufemismo. Departamentos de propaganda. Así, sin tapujos.
6
K
71
#2
autonomator
Segurisimo estoy que la capacidad critica de sus votantes va a mermar al PP en las próximas elecciones Valencianas. Pero vamos, tan seguro como que en dos días estamos a 30 de febrero.
4
K
50
#5
HangTheRich
#2
en las próximas valencianas PP partido mas votado. 0 dudas
4
K
41
#25
Asimismov
*
#5
desde que se reparten las viviendas VPO no me extraña nada que ganaran.
Yo también voy a votarles por si me cae alguna.
0
K
12
#14
Tunguska08Chelyabinsk13
*
#2
Quien sabe, pero es muy posible que dijeras lo mismo de Camps (o su suplente) y Rita... y que luego callaras cuando los echamos.
0
K
16
#17
ombresaco
*
#2
chorradita pedante: En Suecia hubo 30 de febrero cuando pasaron de calendario juliano a gregoriano
es.wikipedia.org/wiki/30_de_febrero
0
K
11
#11
konde1313
Feijóo debe dimitir inmediatamente porque después de estar apoyando a Mazón durante un año o es muy muy muy tonto, pero muchísimo, o nos ha estado tratando a los españoles como si fuésemos gilipollas. En cualquier caso, queda invalidado para ser presidente del Gobierno. El PSOE expulsó a Koldo, Abalós y Cerdán en cuanto tuvieron constancia de que no eran trigo limpio. A Mazón lo ovacionaron en un congreso del PP. Está claro no todos son iguales y que el PP sigue siendo el partido podrido de siempre.
3
K
38
#7
laruladelnorte
“Cuando informamos en los días posteriores sobre las horas en las que Mazón estuvo en el Palau lo hicimos con las horas que nos parecieron lógicas, no sobre lo que sabíamos”, ha manifestado.
Lo que viene siendo grosso modo...
3
K
38
#8
Peter086
Entonces.... ¿Mazón mintió en la comisión parlamentaria? ¿Eso no es delito?
1
K
17
#9
cKr1
#8
Ha mentido en todos los estamentos y en todas las instituciones. Pero él, y su partido en 2027 tienen el Pase de Oro en los poderes del Estado.
0
K
7
#10
vviccio
#8
Solo es delito si lo hace alguien que no sea de la derecha rancia.
0
K
11
#19
josde
#8
Mintió Mazon y mintió Feijóo, tu has visto que pase algo.
0
K
20
#15
pitercio
¿Pero no había remitido ya la investigación al TSJ por los indicios mazónicos? Entonces Mazón va a alegar causa de nulidad por investigación sin acusación.
0
K
15
#16
Tunguska08Chelyabinsk13
*
#15
La
El
pieza
Mazón, para juzgarlo hay que ir al Supremo, pero no para juzgar a Pradas y su segundo. Se sigue con los 'declarantes' programados, porque se entiende que lo que dicen no afecta solo a Mazón, si no también a Pradas and cia.
0
K
16
#13
juliusK
*
Que asco de puto cortijo pepero es Valencia desde que el clan Zapata (9años agonizando lleva el pobre), Cotino (que el demonio pinche) Fabra (el afortunado), financia a la Alta Mesa Nazional del PPy la HDLGP va y dice que... " lo hicimos con las horas que nos parecieron lógicas, no sobre lo que sabíamos". Incluso en una peli regulera de juicios habría salido esposada de la sala del juicio por el alguacil, por conspiración criminal.
1
K
10
#20
devilinside
#13
¿Ordenó usted el Código Rojo?
1
K
19
#21
juliusK
#20
he dicho hasta en las pelis reguleras, esa incluso con Tom Cruise, es muy buena.
1
K
19
Ver toda la conversación (
25
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Que yo ya lo sé, pero dejaría de creer definitivamente en la democracia como forma de gobierno en defensa de las sociedades
Les roban, dejan morir a los suyos en su cara y les vuelven a votar.
Además ni hace falta que se curren mucho las mentiras. Los propios votantes llenan los huecos o hacen como que no ha ocurrido.
Es ciertamente desesperanzador
Yo también voy a votarles por si me cae alguna.
Lo que viene siendo grosso modo...
LaEl pieza Mazón, para juzgarlo hay que ir al Supremo, pero no para juzgar a Pradas y su segundo. Se sigue con los 'declarantes' programados, porque se entiende que lo que dicen no afecta solo a Mazón, si no también a Pradas and cia.