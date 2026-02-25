edición general
1 meneos
5 clics

El deficiente sistema de ocultación en algunos documentos del 23F desclasificados permite conocer el texto tapado

En aquellos en los que rectángulos blancos tapan determinada información, el texto también puede ser seleccionado pese a parecer oculto

| etiquetas: papeles 23 f , chapuza de ocultación
1 0 0 K 14 actualidad
sin comentarios
1 0 0 K 14 actualidad

menéame