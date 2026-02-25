Abro comunidad de Ciencia ficción en Menéame (y de paso recomiendo enlaces al respecto)

Desde hace un tiempo llevaba idea de crear una comunidad de Ciencia ficción en Menéame, como ya he hecho en los ámbitos del rol y del pódcast. Al fin y al cabo son temas que lo merecen. Eso o potenciar alguno de los sub existentes. Tras consultarlo con los administradores, me han invitado a inaugurar un nuevo espacio porque los moderadores de las creadas previamente llevan bastante tiempo sin actividad. Así que aquí está.

La Ciencia ficción tiene una historia curiosa. Considerada tradicionalmente como narrativa "menor" por diversos ámbitos de la crítica y el público, es sin embargo especialmente útil para comprender el mundo que nos rodea. Al plantear escenarios plausibles tecnológica y políticamente, alerta de peligros muy reales, primer paso para la consecución de una mejor sociedad. La serie francesa "El colapso", autores como Ursula K. Leguin, Stanislaw Lem, Frederik Pohl, entre muchos otros, incluidos los españoles (el Nobel Cajal escribió Ciencia ficción, algo que mucha gente desconoce en nuestro país), sirven para informarse de una manera más eficiente que los informativos. Y al hilo de la anticipación en castellano, uno de mis objetivos con proyectos como este es poner en valor a personas como Domingo Santos, Luís Vigil o Sebastián Martínez, quienes con la revista "Nueva Dimensión" (entre muchas otras cosas) hicieron más por la cultura de nuestro país que otros nombres más famosos.

De modo que sean bienvenidos a bordo y tengan un propicio día. Aprovecho para enlazar algunos de los blogs o páginas o pódcast que para mí son referencias en este ámbito:

—Manuel Rodríguez es una de las personas que más saben de anticipación (y de cómic) en España:

universodecienciaficcion.blogspot.com/

—El escritor Pablo García ("La Francia de Gilles de Rais". Akal, 2024) tiene un amplio conocimiento del tema y en su blog realiza artículos muy completos al respecto (el más reciente sobre Robert Silverberg):

pagarcia.es/blog

—La base de datos de "La Tercera Fundación" es una herramienta magnífica:

tercerafundacion.net/

—El pódcast de "Los Retronautas" es ya una referencia (que por cierto cuenta con Rodríguez y García):

www.ivoox.com/podcast-retronautas_sq_f157575_1.html

—Como lo es "Verne y Wells Ciencia ficción", aunque anda un tanto parado de actividad:

www.ivoox.com/podcast-podcast-verne-wells-ciencia-ficcion_sq_f1100419_

—El veterano programa de radio "Videodrome" no solo hablaba de este tema pero cuando lo hacía era magnífico. Por otro lado como en el resto de asuntos que abordó:

www.rtve.es/play/audios/videodrome/

www.ivoox.com/podcast-videodrome_sq_f71.14093_1.html

Ya habrá más, que al fin y al cabo, estamos calentando motores. Quien así lo desee, siéntase libre de realizar sus propias recomendaciones en los comentarios.