I torneo de ajedrez de menéame

Buenas! Como parte de la iniciativa que se tomó hace tiempo para mejorar la comunidad meneante, me he propuesto organizar un torneo de ajedrez, animando a todos los meneantes no solo a pasarse a jugar, sino a sumar otras iniciativas similares de cualquier aficion que podamos tener en común muchos meneantes para crear un espacio mas allá de artículos y microrrelatos. Y así, introduzco esta idea, que no es mas que una fase previa para ir organizando a medio plazo el torneo.
Quedaria pendiente acordar algunos temas:
- Número de participantes.
- Fecha: había pensado que semana santa parece el momento idóneo, por dar un cierto margen de tiempo para organizarnos y coincidir muchos usuarios, que somos mayormente de España, de vacaciones.
- Formato: 15+10, 10+0, 5+0, etcétera.
- Plataforma: Chess.com, lichess u otra.
- Formato del torneo: esto varía segun la plataforma y depende del número de jugadores. Un suizo o round robin son lo mas habitual.
Sin mas pretensión que echar un buen rato, al margen del nivel de cada uno, y animando a cualquier persona que le llame la atención aunque no haya jugado nunca, a pasarse. Los envios de ajedrez suelen tener un exito bastante modesto, pero creo que hay una comunidad ajedrecista lo bastante amplia para sacar adelante un buen torneo. Y, por supuesto, cualquier otro tema que considereis oportuno tratar, os leo en comentarios.
Un saludo!
Y por supuesto, aqui estoy para ayudar a cualquier persona que quiera entrar en el mundillo de ajedrez al margen del torneo en si, podeis comentarme por aqui cualquier duda.
Pd: @torrezzno recuerdo que mostraste interes por el torneo, ya podemos materializarlo