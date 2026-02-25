El Ministerio de Derechos Sociales propone vetar en toda España la compra de viviendas destinadas a la especulación

El Ministerio liderado por Pablo Bustinduy defiende extender a todo el Estado el modelo negociado en Cataluña para prohibir las compras de casas que no sean para vivir. La medida busca frenar el acopio de inmuebles por parte de grandes capitales en zonas tensionadas, priorizando el derecho a la vivienda sobre el mercado de inversión.
| etiquetas: derecho a la vivienda , especulación , pablo bustinduy , alquiler
elpais.com/espana/catalunya/2026-02-19/govern-y-comuns-cierran-un-acue
Igual risitas... no deberían que la cosa es seria
CC #2