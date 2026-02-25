edición general
El Ministerio de Derechos Sociales propone vetar en toda España la compra de viviendas destinadas a la especulación

El Ministerio liderado por Pablo Bustinduy defiende extender a todo el Estado el modelo negociado en Cataluña para prohibir las compras de casas que no sean para vivir. La medida busca frenar el acopio de inmuebles por parte de grandes capitales en zonas tensionadas, priorizando el derecho a la vivienda sobre el mercado de inversión.

tul #1 tul
es escuchan las risas de los dirigentes del psoe desde aqui
K
#2 chocoleches
#1 Lo dudo, lo está legislando el PSC en Cataluña en estos momentos

elpais.com/espana/catalunya/2026-02-19/govern-y-comuns-cierran-un-acue
K
skaworld #4 skaworld *
#1 O se ponen con eso en serio, o pierden las elecciones... A día de hoy creo q no hay absolutamente nada más prioritario si quieren conservar el relato de una gestión eficiente (que han estado mas o menos haciendo, pero el tema vivienda es su mayor escollo y si no lo solucionan será su clavo en el ataud) es necesario

Igual risitas... no deberían que la cosa es seria
CC #2
K
#5 Cuchifrito
#2 #4 En la noticia solo hablan de grandes tenedores. Algo es algo pero muy insuficiente.
K
skaworld #6 skaworld
#5 El caso es q tendras q empezar por alguna parte.
K
#7 Cuchifrito
#6 Por poder se puede empezar por todos. Yo presentaría ambas propuestas y que se retrate cada cual. Primero limitar la compra a uso para vivienda del comprador en general. Cuando se rechace pues ya se presenta la versión descafeinada que a saber si de puede aprobar tampoco
K
XtrMnIO #9 XtrMnIO
Hasta que no lo vea, no lo creo, pero si es así, ya era hora y será una medida pionera y un hito para los buenos españoles.
K
elTieso #10 elTieso
Ni de coña, especular es la esencia misma del capitalismo y nuestra Constitución dice que somos un país capitalista. Es imposible llevar esta medida a cabo.
K
Alius #8 Alius
Y a quien pretenda alquilar su piso por habitaciones a precios desorbitados, que le obliguen a sacarse la licencia de apertura y actividad como a cualquier hostal o pensión, garantizando superficie mínima para cada habitación, baños adaptados, accesibilidad, extintores, salida de emergencias, etc...Que están ejerciendo como pensiones y hostales sin tener la más mínima garantía para los inquilinos.
K
Gadfly #3 Gadfly
Joder, es que suena tan razonable...
K

