Afra Blanco en La Sexta  

Intervención de Afra Blanco en la La Sexta Xplica sobre las consecuencias que tiene votar PPVox ( Por si alguien todavía no lo sabe)

frankye #1 frankye
Verdades como puños con musiquita güena de fondo.
rogerius #2 rogerius *
#1 Más claro, agua. Me ha extrañado que nadie tratara de interrumpirle.
Y en la sexta. Raro, raro. :troll:
