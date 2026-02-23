edición general
VÍDEO | Un padre da una paliza al asesino de su hijo de 16 años en el juzgado

Un acto de venganza termina con arresto y hospitalización en el Palacio de Justicia de Charlotte ...

6 comentarios
YeahYa #3 YeahYa
Un delito menor de agresión, multa y un taserazo por darle de hostias al asesino de tu hijo.

Cualquiera lo pagaría.

antesdarle #2 antesdarle
bueno si eres tan valiente para cometer un asesinato, también lo eres para dar explicación a los familiares

#1 Khanbaliq
16 años dándole hostias. Poco me parece para tremendo hijodeputa.

Enésimo_strike #5 Enésimo_strike
Poco le da

GeneWilder #4 GeneWilder
Lástima que no terminó el trabajo.

elsnons #6 elsnons
Una madre tomo la justicia por su mano en 1981
youtube.com/shorts/rOaHpHmNy1A?si=9nTaR1tFyuqT9hFY


