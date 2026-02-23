·
11
meneos
273
clics
VÍDEO | Un padre da una paliza al asesino de su hijo de 16 años en el juzgado
Un acto de venganza termina con arresto y hospitalización en el Palacio de Justicia de Charlotte ...
etiquetas
:
eeuu
,
asesinato
,
padres
mejores hilos
+ valorados
#3
YeahYa
Un delito menor de agresión, multa y un taserazo por darle de hostias al asesino de tu hijo.
Cualquiera lo pagaría.
4
K
55
#2
antesdarle
bueno si eres tan valiente para cometer un asesinato, también lo eres para dar explicación a los familiares
2
K
40
#1
Khanbaliq
16 años dándole hostias. Poco me parece para tremendo hijodeputa.
1
K
26
#5
Enésimo_strike
Poco le da
0
K
13
#4
GeneWilder
Lástima que no terminó el trabajo.
0
K
10
#6
elsnons
Una madre tomo la justicia por su mano en 1981
youtube.com/shorts/rOaHpHmNy1A?si=9nTaR1tFyuqT9hFY
0
K
10
