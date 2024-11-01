edición general
Empresa de verificación de identidad para Chatgpt, Roblox, Discord, LinkedIn... envía datos al aparato de vigilancia estadounidense con 269 verificaciones distintas (ENG)

Cada selfie o documento de identidad que subes a ChatGPT, Roblox, LinkedIn y muchos otros sitios para su verificación es gestionado por una empresa de San Francisco llamada Persona. Una filtración masiva ha expuesto su otra cara: una plataforma capaz de suministrar al gobierno estadounidense 269 sofisticados controles de vigilancia a millones de usuarios en todo el mundo. Un investigador de seguridad de vmfunc.re, conocido bajo el alias Celeste, descubrió la infraestructura expuesta de Persona, la empresa de verificación de identidad

Yo he cambiado el router de Huawei, ya no me pueden espiar.
