Las Fuerzas Armadas de China difunden imágenes satelitales del despliegue militar de EE.UU. en Medio Oriente

A través de la cuenta oficial China Military Bugle, vinculada al Ejército Popular de Liberación (EPL), se difundieron imágenes satelitales de alta resolución que muestran una creciente acumulación militar de Estados Unidos en bases estratégicas alrededor de Irán. La publicación se produce en un contexto de versiones que señalan que Washington podría lanzar un ataque limitado contra Teherán en los próximos días

HeilHynkel #8 HeilHynkel
Me imagino a personajes inventados, cuyo parecido con la realidad sea mera coincidencia que podemos llamar POZI, Suputapluma, Pertinazi ... todos en corro, haciéndose un bukake entre ellos con estas fotos.

Menos mal que son personales inventados. :roll:
K 38
Zarangollo #10 Zarangollo *
#8 Creo que sé de quien está hablando
K 20
HeilHynkel #11 HeilHynkel
#10

Todo personajes de ficción :roll: :roll:
K 23
Kasterot #1 Kasterot
Parece los chinos menearon ficha en el tema de Irán.
K 33
txillo #5 txillo
Es curioso que a Maduro se lo cargaron por dictador, pero aquí utilizan las bases militares en territorio de una dictadura para sus ataques "preventivos".
K 32
tul #9 tul
#5 curioso no es, mas bien es mentira, a maduro lo secuestraron para robarles el petroleo a los venezolanos
K 42
#6 drstrangelove
Pues igual que los usanos cuando publican fotos satelitales de cualquier conflicto para crear "estado de opinión". Los chinos no van a ser menos, no?
K 21
OCLuis #7 OCLuis
Bendito capitalismo, que construye día a día un mundo mejor para todos los ciudadanos... :-(
K 20
Gry #3 Gry
Que pinten personajes de Disney en los tejados de los edificios en las bases y en la cubierta de los portaaviones.

Ssí los chinos no podrán andar publicando esas cosas para no violar su copyright. :popcorn:
K 16
Veelicus #4 Veelicus
Menudo aviso mas poco sutil....
K 11
#2 MenéameParaLosFascistas
Hace falta un ataque preventivo, como a ellos le gusta.
K 10

