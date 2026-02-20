Las Fuerzas Armadas de China difunden imágenes satelitales del despliegue militar de EE.UU. en Medio Oriente

A través de la cuenta oficial China Military Bugle, vinculada al Ejército Popular de Liberación (EPL), se difundieron imágenes satelitales de alta resolución que muestran una creciente acumulación militar de Estados Unidos en bases estratégicas alrededor de Irán. La publicación se produce en un contexto de versiones que señalan que Washington podría lanzar un ataque limitado contra Teherán en los próximos días