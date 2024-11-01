edición general
8 meneos
230 clics

El único aeropuerto del mundo donde puedes entrar por un país y salir por otro

Este es el único aeropuerto binacional del planeta, que sirve a tres países europeos, en un curioso ejemplo de organización y cooperación internacional.

| etiquetas: basilea , mulhouse , friburgo , euroairport
8 0 0 K 168 Avionéame
10 comentarios
8 0 0 K 168 Avionéame
StuartMcNight #4 StuartMcNight *
No es verdad. Esto tambien ocurre en el Aeropuerto de Ginebra.

Y aunque un poco mas complejo... en el aeropuerto de Tijuana, Mexico.
2 K 23
ombresaco #5 ombresaco
#4 El de Gibraltar está en territorio ocupado, según el tratado de Utrech
1 K 26
#10 jactate
#4 y el de ginebra es mucho más grande, así que ni idea de como olvidarlo.
0 K 6
cocolisto #6 cocolisto
Curioso.En un día puedes comprar queso francés,suizo y alemán.
0 K 20
cosmonauta #7 cosmonauta *
#6 Y en el mismo lidl.
0 K 18
ombresaco #9 ombresaco
#7 Más desconcertado que un romano leyendo el cartel del LIDL

ya me voy
0 K 11
#3 Leon_Bocanegra
Todas las veces que he entrado a un aeropuerto he acabado en otro país.
0 K 11
kumo #1 kumo *
Y no es Nicosia...
0 K 10
#2 vGeeSiz *
#teahorrounclick Es el aeropuerto de Basel.

Por cierto, evitarlo en época de vacaciones que yo me he tirado más de 2h haciendo cola para facturar con easyjet
0 K 10
Free_palestine #8 Free_palestine
#2 lo pone en las etiquetas :hug:
0 K 20

menéame