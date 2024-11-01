·
El único aeropuerto del mundo donde puedes entrar por un país y salir por otro
Este es el único aeropuerto binacional del planeta, que sirve a tres países europeos, en un curioso ejemplo de organización y cooperación internacional.
#4
StuartMcNight
*
No es verdad. Esto tambien ocurre en el Aeropuerto de Ginebra.
Y aunque un poco mas complejo... en el aeropuerto de Tijuana, Mexico.
2
K
23
#5
ombresaco
#4
El de Gibraltar está en territorio ocupado, según el tratado de Utrech
1
K
26
#10
jactate
#4
y el de ginebra es mucho más grande, así que ni idea de como olvidarlo.
0
K
6
#6
cocolisto
Curioso.En un día puedes comprar queso francés,suizo y alemán.
0
K
20
#7
cosmonauta
*
#6
Y en el mismo lidl.
0
K
18
#9
ombresaco
#7
Más desconcertado que un romano leyendo el cartel del LIDL
ya me voy
0
K
11
#3
Leon_Bocanegra
Todas las veces que he entrado a un aeropuerto he acabado en otro país.
0
K
11
#1
kumo
*
Y no es Nicosia...
0
K
10
#2
vGeeSiz
*
#teahorrounclick
Es el aeropuerto de Basel.
Por cierto, evitarlo en época de vacaciones que yo me he tirado más de 2h haciendo cola para facturar con easyjet
0
K
10
#8
Free_palestine
#2
lo pone en las etiquetas
0
K
20
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
Por cierto, evitarlo en época de vacaciones que yo me he tirado más de 2h haciendo cola para facturar con easyjet