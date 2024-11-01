edición general
El 'ciudadano anónimo' de la carta a Sánchez por Adamuz cobró de la Junta de Andalucía 4,8 millones con un 'troceo' masivo de contratos menores

El empresario constituyó la empresa en plena pandemia del Coronavirus y ha recibido en total más de seis millones de euros del Servicio Andaluz de Salud

pepel #3 pepel *
#0 Alguien no dice la verdad. O hay mucho troceo.
kastanedowski #2 kastanedowski
El supuesto "ciudadano anónimo" es Fidel Sáenz de la Torre, administrador único de la empresa TextilSur Médica SL.
#1 Barriales
Lo normal en estos casos.
Tan anónimo como el de IDA.
