edición general
220 meneos
980 clics
Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.
El “ciudadano anónimo” de la carta a Sánchez por Adamuz cobró 800.000 euros del Gobierno de Moreno Bonilla

El “ciudadano anónimo” de la carta a Sánchez por Adamuz cobró 800.000 euros del Gobierno de Moreno Bonilla

Fidel Sáenz de la Torre, hijo de una de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, publicó en sus redes sociales una carta dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que criticaba duramente la gestión del Ejecutivo central obre el estado de la red ferroviaria y en las semanas posteriores al siniestro que se cobró la vida de 46 personas, al mismo tiempo que elogiaba y agradecía la cercanía de Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente andaluz, y otros dirigentes del Partido Popular en Andalucía.

| etiquetas: ciudadano anonimo , carta , sanchez , bonilla , empresario
87 133 25 K 399 actualidad
55 comentarios
87 133 25 K 399 actualidad
Comentarios destacados:              
#7 #2 Me parece flipante que esta bazofia de periódico haga esto. Que no es de extrañar siendo lo que es, pero... en fin, como has obtenido una contratación de la Junta ya no puedes criticar al gobierno por, ojo, haber perdido a un familiar wn un accidente en un medio de transporte donde la seguridad la gestiona el estado.

Hay que ser muy malnacido.
Febrero2034 #2 Febrero2034
¿Estamos tirando contra una persona que ha perdido a un familiar en un accidente ferroviario? ¿En serio?
23 K 166
#3 Shibuya
#2 “el que pueda hacer que haga”
15 K 98
correcorrecorre #21 correcorrecorre
#3 Claro, se inmoló por dejar mal al gobierno, de hecho, sabía que ese tren se iba a hostiar. Que cabecicas hay.
2 K 40
#5 fremen11 *
#2 estamos tirando contra alguien que ha hecho negocio con su desgracia.......
30 K 138
#8 Mandievus
#5 Bueno eso no es cierto, el negocio lo habia hecho antes de la desgracia. Lo que tambien es cierto es que no muerde ña mano que le da de comer, por tanto muy “anonimo” no es. Pero vamos que tiene todo el derecho a quejarse, no? Otra cosa es el peloteo a Bonilla.
9 K 88
#9 fremen11
#8 Hombre claro que tiene derecho a quejarse, otra cosa es que te paguen por quejarte
11 K -13
#30 Anais33
#8 el accidente ha caído horroroso, aquí no se critica a las víctimas, sino la cercanía de Moreno Bonilla con unas víctimas y el desprecio por las mujeres del cribado de cáncer de mamá. Cuando unas victimas dependiendo de la administración son vapuleadas o no
3 K 28
Febrero2034 #13 Febrero2034
#5 #10 ¿entonces sabia q se iba a morir su familiar y por eso hizo negocio en 2025?
9 K 61
camvalf #19 camvalf
Vuelvo a decir que para aclarar la realidad de lo sucedido y los motivos para saber si fue un accidente fortuito, o provocado por un deficiente mantenimiento o mala ejecución de un trabajo es sabe el gasto histórico en mantenimiento general. Por que lejos de ser en campo donde puedo opinar con base solida, si se que un gasto en mantenimiento bajo durante una tiempo conlleva que luego mitigar los posibles fallos lleva mas tiempo y dinero. Viendo el tipo de infraestructura de la que hablamos esos…   » ver todo el comentario
3 K 34
#48 Xoche
#19 El Bonilla está haciendo planes de futuro. Es más listo que muchos otros. Pero para mí sigue siendo un lobo con piel de cordero. Más falso que un euro de corcho
0 K 7
#47 Xoche
#13 No seas tan simple, no se está hablando de eso y tu lo sabes
0 K 7
correcorrecorre #22 correcorrecorre
#5 Creo más bien que el negocio lo había hecho antes del accidente.
0 K 10
Febrero2034 #23 Febrero2034
#5 ¿que negocio ha hecho?
0 K 7
#6 mancebador *
#2 ¿De un medio al que le llama la atención que en un contrato de material hospitalario tenaga material hospitalario? Ni lo dudes.

Otros desgloses que llaman la atención dentro de la misma licitación son concesiones de 425.700 euros en "esponjas jabonosas", 131.000 euros en "camisones desechables" o 518.000 euros en "filtros de agua para grifo", entre otros.
3 K 36
#14 Borgiano
#6 Llamarle "medio" a El Plural me parece exagerao
3 K 9
#7 Tensk
#2 Me parece flipante que esta bazofia de periódico haga esto. Que no es de extrañar siendo lo que es, pero... en fin, como has obtenido una contratación de la Junta ya no puedes criticar al gobierno por, ojo, haber perdido a un familiar wn un accidente en un medio de transporte donde la seguridad la gestiona el estado.

Hay que ser muy malnacido.
13 K 84
#12 luckyy
#7 Malnacido es querer callar la boca
1 K 15
#17 Tensk
#12 ¿Quién le quiere callar la boca a quién?
2 K 9
#35 Scutarius
#7 La noticia informa de algo que no se sabe. No me cabe duda que te parece fatal.
1 K 10
carademalo #37 carademalo
#7 #16 El Plural es el OK Diario del PSOE. No me explico cómo tiene tanto tirón en Menéame.
4 K 43
#38 Tensk
#37 Eso es justo lo que he dicho no sé cuántas veces ya, que elplural y okdiario son LO MISMO pero de bandos opuestos.

Eso que no te explicas... es obviamente sarcasmo..
0 K 10
M.Rackham #55 M.Rackham
#38 OkDiario miente, hay mentira en esta noticia? No son los mismos entonces. A pastar.
0 K 7
#42 Scutarius
#37 Pero explica:
- Qué es mentira
- Qué te molesta
0 K 7
moco36 #43 moco36
#7 como le de señalar al que haya hecho cualquier negocio con Venezuela debe ser un bolivariano. Ahora nos quejamos cuando nos acusan a nosotros.

Cuando te posicionas de una parte tienes riesgos de ser señalado. Si hubiera sido neutral no hubiera pasado nada
0 K 9
#46 Tensk
#43 ¿Pero qué coño dices? ¿Qué tiene que ver el culo con las témporas?

Empecemos por cuál es el periódico que lo publica, no por marcarnos un ad hominem sino porque sabemos cuál es su, digamos, línea editorial.

Y aquí no estamos hablando de hacer negocios con una dictadura, estamos hablando de alguien que se queja al gobierno, al presidente, por un evento fatídico que se ha llevado, entre otros, a un familiar.

¿En serio nos tiene que parecer mal lo que dice este señor en base a que haya hecho algún negocio con la Junta de Andalucía? Que me tira de un pie quien gobierne o deje de gobernar, es que me parece rastrero tratar de hacer perder sentido a la queja de este señor en base a ello.

Muy rastrero.
0 K 10
#10 luckyy
#2 Un tipo que no duda en hacer negocio con la perdida de "sus seres queridos", que no se te olvide
7 K -23
ChukNorris #18 ChukNorris
#10 ¿qué negocio?
3 K 16
mahuer #15 mahuer
#2 para empezar, se entiende que es él que hace política de su situación y ahora sale que hay conflicto de intereses.
5 K 48
redscare #24 redscare
#2 Hombre, su cercanía al gobierno del PP parece una información relevante. Luego ya que cada uno saque sus conclusiones.
6 K 51
Empresaurio_Pantano #26 Empresaurio_Pantano
#2 Pues claro, porque tiene una empresa que ha hecho y ganado una licitación pública y eso, parece ser, es un delito contra la moralidad.
Lo autenticamente moral hubiera sido que la licitación la hubiera otorgado un gobierno del PSOE o Podemos, proque eso hace que sea por y para el pueblo.

Si no hubiera sido esto, podrían haber dicho que "recibió una beca del gobierno de Ayuso cuando estuvo estudiando en Madrid la carrera de Administración de empresas y se comió unos callos el dia 13 de…   » ver todo el comentario
5 K 40
Bombástico #40 Bombástico
#26 Lo que hacen algunos para tapar sus corruptelas xD porque no es de izquierdas, sino aun estaban bramando algo de noseque de gobierno ilegitimo.
1 K 12
#44 gadish
#26 sin defender la mierda del el periodico este...
lo cierto es que si eres muy buen amigo de alguien, los enemigos de ese amigo son tus enemigos, y quizás tu opinión, tan libre ocmo eres de darla, está muy influída por dicha enemistad.

Yo no votaré la ntoicia, pero si que es interesante saber que la carta no es de un ciudadano anónimo. Siempre se entienden estas cartas como "yo que no tengo nada que ver con la política, en este caso concreto he visto esto", pero claro, si ya partes de que eres amigo de unos y enemigo de otros, tu opinión no parecerá muy objetiva...
3 K 26
#33 Scutarius
#2 la noticia solo da unos datos. ¿Te gustaría que se censure?
1 K 10
crypto_padre #51 crypto_padre
#33 Ya, claro. Solo unos datos sin intencionalidad ninguna.

"Sabias que una de las victimas del accidente era PUTA? Haz click aquí para ver lo que cobraba"
Son solo datos. No hay que censurarse.
0 K 6
#34 Ingjen
#2 creo que lo que están haciendo es un tipo de falacia. Ad hominem?
Pero aquí solo se menciona cuando es contra los nuestros
1 K 14
#45 Xoche *
#2 Estamos tirando (al menos yo) contra un tipo al que le vale todo... En la cláusula del contrato ponía: "Puede que nunca te necesitemos, pero llegado el momento (sea el que sea) si puedes hacer algo, hazlo.
0 K 7
chemari #52 chemari *
#2 pues que quieres que te diga, a mi me parece más asqueroso me parece mas ruin usar la muerte de su padre para hacer politica.
0 K 10
Maelstrom #16 Maelstrom
Hostia puta. ElPlural acaba de pasarse 40 pueblos con esta noticia y el titular

La intención de la noticia es ABSOLUTAMENTE REPULSIVA, INMORAL y puede que hasta merecedora de una denuncia.

No sólo noticiar esto es aberrante y perverso en un grado del que no recuerdo precedentes, es que encima la puntilla la dan con ese MACABRO titular que muy bien puede dar a entender que recibió esos 800000 euros a cambio de escribir la carta, lo cual es absolutamente mentira.
15 K 128
#39 Febrero_2026
En mi opinión esta noticia es suficiente para banear ElPlural de Meneame.

Alguien pierde a su padre, se queja, y le atacan con un ingreso público legal y honesto recibido mucho antes de la tragedia.

Atacar así al que señala la luna, que acaba de perder a su padre, es vomitivo.
5 K 47
#20 Alcalino
Parece que la estrategia del PP en cada accidente o tragedia es investigar a las víctimas para encontrar las ideológicamente afines para dividir a las víctimas y utilizarlas políticamente
4 K 38
BiRDo #25 BiRDo
#20 Por eso con ETA vivían mejor.
3 K 26
Empresaurio_Pantano #27 Empresaurio_Pantano
#20 Parece que la estrategia del PSOE en cada accidente o tragedia es investigar a las víctimas para encontrar las ideológicamente afines para dividir a las víctimas y utilizarlas políticamente
2 K 15
Bombástico #41 Bombástico *
#27 Investigar? Si ha puesto él mismo el foco sobre si con semejante documento partidista.

Una oda al humor después del accidente, suena poco creíble.
1 K 20
Febrero2034 #36 Febrero2034 *
Este es el tipo de noticias DE MIERDA que gustan en Meneame y llegan a portada, bazofia de calidad.

¿Noticias sobre las quejas de los maquinistas? Ninguna ¿noticias echando la culpa a Rajoy? si

Todo sea para proteger al PSOE
3 K 36
#1 Almirantecaraculo
Pues que casualidad, la equidistancia tiene un precio.
4 K 35
#49 _219
#1 ¿Es esto una democracia?
0 K 10
reithor #4 reithor
Estomago agradecido, el que más.
4 K 31
mperdut #29 mperdut *
Me he equivocado votando sensacionalista, casi pega mas votar bulo. Cobrar las indemnizaciones a las que se tengan derecho no implica estar a favor de la gestión del gobierno en el mantenimiento de las infraestructuras, lo de ese medio en esa noticia es una falacia. Nada nuevo, elplural en su linea de bulos, fakes y manipulaciones.
1 K 24
linspire #28 linspire
Esto es un bulo como una casa !!
1 K 24
plutanasio #11 plutanasio
Estos de elplural han buscado no sea que Fidel tenga 2 DNI? xD xD xD xD
2 K 22
Imag0 #32 Imag0
Ciudadano Anónimo SL.
1 K 14
#50 endy *
Periodismo mamporrero haciendo el juego sucio al Gobierno con un argumento falaz sobre quien lo critica
1 K 10
Herrerii #31 Herrerii
Ayuso ha abierto la veda ;)
0 K 8
strike5000 #53 strike5000
"Fidel Sáenz de la Torre es administrador único de TextilSur Médica SL, empresa que recibió en 2025 más de 800.000 euros en contratos con el Servicio Andaluz de Salud,"

O sea, que estaba todo preparado. En 2025 firmó un contrato de 858.000€ (no sabemos cual fue el beneficio neto, esa cantidad es el bruto) esperando que hubiese un accidente de tren (obviamente responsable del Gobierno de Rajoy) y convenció a un familiar suyo para que viajase en dicho tren y así poder justificar una carta crítica con el Gobierno de Pedro Sánchez...  media
0 K 8
strike5000 #54 strike5000
#53 Por cierto, no como esa pensionista espontánea, neutral y objetiva que criticó al PP y Vox por votar en contra del decreto omnibus...

"La pensionista expulsada del Congreso carga contra PP y Vox por tumbar el decreto social: “Nos están condenando”"

www.elplural.com/extratele/pensionista-expulsada-congreso-carga-contra

"¿Pero quién es Feli Velázquez? Exsecretaria del Partido Comunista –a la que

…  media   » ver todo el comentario
0 K 8

menéame