El “ciudadano anónimo” de la carta a Sánchez por Adamuz cobró 800.000 euros del Gobierno de Moreno Bonilla

Fidel Sáenz de la Torre, hijo de una de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, publicó en sus redes sociales una carta dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que criticaba duramente la gestión del Ejecutivo central obre el estado de la red ferroviaria y en las semanas posteriores al siniestro que se cobró la vida de 46 personas, al mismo tiempo que elogiaba y agradecía la cercanía de Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente andaluz, y otros dirigentes del Partido Popular en Andalucía.