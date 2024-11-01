El “ciudadano anónimo” de la carta a Sánchez por Adamuz cobró 800.000 euros del Gobierno de Moreno Bonilla

Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.
Fidel Sáenz de la Torre, hijo de una de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, publicó en sus redes sociales una carta dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que criticaba duramente la gestión del Ejecutivo central obre el estado de la red ferroviaria y en las semanas posteriores al siniestro que se cobró la vida de 46 personas, al mismo tiempo que elogiaba y agradecía la cercanía de Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente andaluz, y otros dirigentes del Partido Popular en Andalucía.
| etiquetas: ciudadano anonimo , carta , sanchez , bonilla , empresario
Hay que ser muy malnacido.
Otros desgloses que llaman la atención dentro de la misma licitación son concesiones de 425.700 euros en "esponjas jabonosas", 131.000 euros en "camisones desechables" o 518.000 euros en "filtros de agua para grifo", entre otros.
Hay que ser muy malnacido.
Eso que no te explicas... es obviamente sarcasmo..
- Qué es mentira
- Qué te molesta
Cuando te posicionas de una parte tienes riesgos de ser señalado. Si hubiera sido neutral no hubiera pasado nada
Empecemos por cuál es el periódico que lo publica, no por marcarnos un ad hominem sino porque sabemos cuál es su, digamos, línea editorial.
Y aquí no estamos hablando de hacer negocios con una dictadura, estamos hablando de alguien que se queja al gobierno, al presidente, por un evento fatídico que se ha llevado, entre otros, a un familiar.
¿En serio nos tiene que parecer mal lo que dice este señor en base a que haya hecho algún negocio con la Junta de Andalucía? Que me tira de un pie quien gobierne o deje de gobernar, es que me parece rastrero tratar de hacer perder sentido a la queja de este señor en base a ello.
Muy rastrero.
Lo autenticamente moral hubiera sido que la licitación la hubiera otorgado un gobierno del PSOE o Podemos, proque eso hace que sea por y para el pueblo.
Si no hubiera sido esto, podrían haber dicho que "recibió una beca del gobierno de Ayuso cuando estuvo estudiando en Madrid la carrera de Administración de empresas y se comió unos callos el dia 13 de… » ver todo el comentario
lo cierto es que si eres muy buen amigo de alguien, los enemigos de ese amigo son tus enemigos, y quizás tu opinión, tan libre ocmo eres de darla, está muy influída por dicha enemistad.
Yo no votaré la ntoicia, pero si que es interesante saber que la carta no es de un ciudadano anónimo. Siempre se entienden estas cartas como "yo que no tengo nada que ver con la política, en este caso concreto he visto esto", pero claro, si ya partes de que eres amigo de unos y enemigo de otros, tu opinión no parecerá muy objetiva...
"Sabias que una de las victimas del accidente era PUTA? Haz click aquí para ver lo que cobraba"
Son solo datos. No hay que censurarse.
Pero aquí solo se menciona cuando es contra los nuestros
La intención de la noticia es ABSOLUTAMENTE REPULSIVA, INMORAL y puede que hasta merecedora de una denuncia.
No sólo noticiar esto es aberrante y perverso en un grado del que no recuerdo precedentes, es que encima la puntilla la dan con ese MACABRO titular que muy bien puede dar a entender que recibió esos 800000 euros a cambio de escribir la carta, lo cual es absolutamente mentira.
Alguien pierde a su padre, se queja, y le atacan con un ingreso público legal y honesto recibido mucho antes de la tragedia.
Atacar así al que señala la luna, que acaba de perder a su padre, es vomitivo.
Una oda al humor después del accidente, suena poco creíble.
¿Noticias sobre las quejas de los maquinistas? Ninguna ¿noticias echando la culpa a Rajoy? si
Todo sea para proteger al PSOE
O sea, que estaba todo preparado. En 2025 firmó un contrato de 858.000€ (no sabemos cual fue el beneficio neto, esa cantidad es el bruto) esperando que hubiese un accidente de tren (obviamente responsable del Gobierno de Rajoy) y convenció a un familiar suyo para que viajase en dicho tren y así poder justificar una carta crítica con el Gobierno de Pedro Sánchez...
"La pensionista expulsada del Congreso carga contra PP y Vox por tumbar el decreto social: “Nos están condenando”"
www.elplural.com/extratele/pensionista-expulsada-congreso-carga-contra
"¿Pero quién es Feli Velázquez? Exsecretaria del Partido Comunista –a la que
… » ver todo el comentario